Ворог намагається використовувати велику кількість мотоциклів для штурмів, - речник НГУ Музичук
Російські війська намагаються підтримувати високий темп бойових дій і проведення штурмів за рахунок піхоти із застосуванням малогабаритної автомобільної техніки, крім багі і квадроциклів, активно використовують мотоцикли.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про розповів речник Національної гвардії України Руслан Музичук в телеефірі.
"Якщо аналізувати, наприклад, кількість боєзіткнень, яка була у лютому, то їх було близько 3200 протягом місяця, а вже протягом квітня - 4600 боєзіткнень, які противник здійснював здебільшого на Покровському напрямку", - розповів Музичук.
Він зауважив, що, за підсумками квітня, противник намагається підтримувати високий темп бойових дій і проведення штурмів саме за рахунок піхоти із застосуванням малогабаритної автомобільної техніки.
"Це зараз не лише багі і квадроцикли, як, наприклад, було восени, а й активне використання саме мотоциклів. І також бачимо, що саме у квітні були спроби, вже з настанням погодних умов відповідних, використовувати велику кількість мотоциклів для того, аби здійснювати піхотні штурми", - додав речник.
Музичук розповів, що така невдала спроба проведення противником піхотного штурму на мотоциклах відбулася 17 квітня 2025 року в районі відповідальності НГУ та 14-ї бригади.
"Відповідно, тут ворог розраховує на, скажімо так, раптовий ефект - уникнення ураження саме FPV-дронами, і така тактика, зараз бачимо, навіть більше застосовується і на Покровському, і на Торецькому напрямках, також по південних напрямках. Але, навіть незважаючи на такі спроби противника нарощувати саме "механізовані штурми", ми бачимо, що наші військовослужбовці ефективно використовують FPV-дрони по таких скупченнях саме мотоциклетної техніки, і це також прицільна робота артилерії, тому що багато позицій, підступів простріляні, навіть коли там з'являються високомобільні групи, їм вдається уражати в тому числі і вогнем артилерії", - розповів він.
Також зазначається, що противник постійно намагається поповнювати свої втрати, тому щоденні штурми, кількість яких лише на Покровському напрямку перевищує 50 на добу, вимагають від противника поповнення втрат і залучення різних підрозділів.
"І якщо говорити про застосування бронетехніки, то у березні-квітні воно не було досить значним. Тобто противник по суті втратив десь 200-220 танків у квітні. Це середні показники взагалі, тому що були місяці, коли ця кількість була значно більшою, особливо це жовтень-листопад минулого року. Але натомість відмічаємо, що зросла кількість застосувань саме автомобілів, і у квітні вона була однією з рекордних, напевно, взагалі з початку року. Більше як чотири тисячі одиниць автомобільної техніки знищили Сили оборони, і з них 683, серед яких є і мотоцикли, знищили наші підрозділи Національної гвардії", - підсумував Музичук.
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Байкери ******* свої байки, вони у них індивідуальні.
А то - просто м'ясо на двох штампованих дешевих китайських колесах.
Він, і сидаліщну ставку проводив, а в РНБОУ, мабуть і якісь протоки злампічили, для роботи слідчих з ГПУ та СБУ ….??