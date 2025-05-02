Враг пытается использовать большое количество мотоциклов для штурмов, - спикер НГУ Музычук

Российские войска стараются поддерживать высокий темп боевых действий и проведения штурмов за счет пехоты с применением малогабаритной автомобильной техники, кроме багги и квадроциклов, активно используют мотоциклы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в телеэфире.

"Если анализировать, например, количество боестолкновений, которое было в феврале, то их было около 3200 в течение месяца, а уже в течение апреля - 4600 боестолкновений, которые противник осуществлял в основном на Покровском направлении", - рассказал Музычук.

Он отметил, что, по итогам апреля, противник пытается поддерживать высокий темп боевых действий и проведения штурмов именно за счет пехоты с применением малогабаритной автомобильной техники.

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"Это сейчас не только багги и квадроциклы, как, например, было осенью, но и активное использование именно мотоциклов. И также видим, что именно в апреле были попытки, уже с наступлением погодных условий соответствующих, использовать большое количество мотоциклов для того, чтобы осуществлять пехотные штурмы", - добавил спикер.

Музычук рассказал, что такая неудачная попытка проведения противником пехотного штурма на мотоциклах состоялась 17 апреля 2025 года в районе ответственности НГУ и 14-й бригады.

"Соответственно, здесь враг рассчитывает на, скажем так, внезапный эффект - избежание поражения именно FPV-дронами, и такая тактика, сейчас видим, даже больше применяется и на Покровском, и на Торецком направлениях, также по южным направлениям. Но, даже несмотря на такие попытки противника наращивать именно "механизированные штурмы", мы видим, что наши военнослужащие эффективно используют FPV-дроны по таким скоплениям именно мотоциклетной техники, и это также прицельная работа артиллерии, потому что многие позиции, подступы простреляны, даже когда там появляются высокомобильные группы, им удается поражать в том числе и огнем артиллерии", - рассказал он.

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Также отмечается, что противник постоянно пытается пополнять свои потери, поэтому ежедневные штурмы, количество которых только на Покровском направлении превышает 50 в сутки, требуют от противника пополнения потерь и привлечения различных подразделений.

"И если говорить о применении бронетехники, то в марте-апреле оно не было достаточно значительным. То есть противник по сути потерял где-то 200-220 танков в апреле. Это средние показатели вообще, потому что были месяцы, когда это количество было значительно больше, особенно это октябрь-ноябрь прошлого года. Но зато отмечаем, что возросло количество применений именно автомобилей, и в апреле оно было одним из рекордных, наверное, вообще с начала года. Более четырех тысяч единиц автомобильной техники уничтожили Силы обороны, и из них 683, среди которых есть и мотоциклы, уничтожили наши подразделения Национальной гвардии", - подытожил Музычук.

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