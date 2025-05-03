У США набули чинності 25%-ві мита на імпортні автозапчастини

З опівночі суботи, 3 травня, у США набули чинності оголошені місяць тому президентом країни Дональдом Трампом мита на певні імпортні автозапчастини. Відтепер на них діє додаткове мито в розмірі 25 відсотків.

Про це пише DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з раніше озвученою заявою Трампа, на відшкодування частини запроваджених мит можуть розраховувати тільки виробники, які здійснюють остаточне складання своїх автомобілів на території США.

Крім того, на автозапчастини не стягуватимуться додаткові мита на алюміній і сталь, запроваджені Трампом раніше. Це має допомогти уникнути подвійного оподаткування.

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Як зазначає видання, представники автомобільної галузі неодноразово попереджали про серйозні негативні наслідки дій адміністрації Трампа, оскільки збірка близько половини автомобілів, що продаються в США, відбувається за межами країни.

Нагадаємо, що 3 квітня США запровадили американські мита на імпорт автомобілів та вантажівок в розмірі 25%.

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