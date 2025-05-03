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Новини Мита США на імпорт авто Мита США на імпорт автозапчастин
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У США набули чинності 25%-ві мита на імпортні автозапчастини

Мита на імпортні автозапчастини запрацювали у США

З опівночі суботи, 3 травня, у США набули чинності оголошені місяць тому президентом країни Дональдом Трампом мита на певні імпортні автозапчастини. Відтепер на них діє додаткове мито в розмірі 25 відсотків.

Про це пише DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з раніше озвученою заявою Трампа, на відшкодування частини запроваджених мит можуть розраховувати тільки виробники, які здійснюють остаточне складання своїх автомобілів на території США.

Крім того, на автозапчастини не стягуватимуться додаткові мита на алюміній і сталь, запроваджені Трампом раніше. Це має допомогти уникнути подвійного оподаткування.

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Як зазначає видання, представники автомобільної галузі неодноразово попереджали про серйозні негативні наслідки дій адміністрації Трампа, оскільки збірка близько половини автомобілів, що продаються в США, відбувається за межами країни.

Нагадаємо, що 3 квітня США запровадили американські мита на імпорт автомобілів та вантажівок в розмірі 25%.

Читайте також: США запровадили 25% мита на імпорт автомобілів: вони почнуть діяти 3 квітня

Автор: 

імпорт (2613) мито (1057) США (23024) Трамп Дональд (5793)


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Коли обійдуться без імпорту і замінять вітчизняними - ніяких проблем
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03.05.2025 20:48 Відповісти
"Дай дурню кришталевий член - він і член розіб"є, і руки поріже...".
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03.05.2025 21:07 Відповісти
Виборці Тампона будуть дуже задоволені. Всі ці 25% вони ж і заплатять зі свого кармана
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03.05.2025 20:53 Відповісти
Ну так за great again вєлічіє завжди треба платити ... кацапи підтвердять
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03.05.2025 20:56 Відповісти
Ще є час, виборці трампа поки що ні про що не здогадуються.
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03.05.2025 21:02 Відповісти
No problem.25% заплатять американські батраки.
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03.05.2025 21:03 Відповісти
Чекаємо коли рудий з обісраними штанами та кислим ****** замукає шо дав розпорядження змягчити мита на імпортні запчастини!
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03.05.2025 21:15 Відповісти
 
 