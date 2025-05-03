В США вступили в силу 25%-ные пошлины на импортные автозапчасти

С полуночи субботы, 3 мая, в США вступили в силу объявленные месяц назад президентом страны Дональдом Трампом пошлины на определенные импортные автозапчасти. Отныне на них действует дополнительная пошлина в размере 25 процентов.

Об этом пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно ранее озвученному заявлению Трампа, на возмещение части введенных пошлин могут рассчитывать только производители, осуществляющие окончательную сборку своих автомобилей на территории США.

Кроме того, на автозапчасти не будут взиматься дополнительные пошлины на алюминий и сталь, введенные Трампом ранее. Это должно помочь избежать двойного налогообложения.

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Как отмечает издание, представители автомобильной отрасли неоднократно предупреждали о серьезных негативных последствиях действий администрации Трампа, поскольку сборка около половины автомобилей, продаваемых в США, происходит за пределами страны.

Напомним, что 3 апреля США ввели американские пошлины на импорт автомобилей и грузовиков в размере 25%.

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