РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10288 посетителей онлайн
Новости Пошлина США на импорт авто Пошлины США на импорт автозапчастей
856 7

В США вступили в силу 25%-ные пошлины на импортные автозапчасти

Пошлины на импортные автозапчасти заработали в США

С полуночи субботы, 3 мая, в США вступили в силу объявленные месяц назад президентом страны Дональдом Трампом пошлины на определенные импортные автозапчасти. Отныне на них действует дополнительная пошлина в размере 25 процентов.

Об этом пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно ранее озвученному заявлению Трампа, на возмещение части введенных пошлин могут рассчитывать только производители, осуществляющие окончательную сборку своих автомобилей на территории США.

Кроме того, на автозапчасти не будут взиматься дополнительные пошлины на алюминий и сталь, введенные Трампом ранее. Это должно помочь избежать двойного налогообложения.

Читайте также: Jaguar Land Rover приостанавливает поставки в США из-за тарифов Трампа

Как отмечает издание, представители автомобильной отрасли неоднократно предупреждали о серьезных негативных последствиях действий администрации Трампа, поскольку сборка около половины автомобилей, продаваемых в США, происходит за пределами страны.

Напомним, что 3 апреля США ввели американские пошлины на импорт автомобилей и грузовиков в размере 25%.

Читайте также: США ввели 25% пошлины на импорт автомобилей: они начнут действовать 3 апреля

Автор: 

импорт (559) пошлина (472) США (26827) Трамп Дональд (5366)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли обійдуться без імпорту і замінять вітчизняними - ніяких проблем
показать весь комментарий
03.05.2025 20:48 Ответить
"Дай дурню кришталевий член - він і член розіб"є, і руки поріже...".
показать весь комментарий
03.05.2025 21:07 Ответить
Виборці Тампона будуть дуже задоволені. Всі ці 25% вони ж і заплатять зі свого кармана
показать весь комментарий
03.05.2025 20:53 Ответить
Ну так за great again вєлічіє завжди треба платити ... кацапи підтвердять
показать весь комментарий
03.05.2025 20:56 Ответить
Ще є час, виборці трампа поки що ні про що не здогадуються.
показать весь комментарий
03.05.2025 21:02 Ответить
No problem.25% заплатять американські батраки.
показать весь комментарий
03.05.2025 21:03 Ответить
Чекаємо коли рудий з обісраними штанами та кислим ****** замукає шо дав розпорядження змягчити мита на імпортні запчастини!
показать весь комментарий
03.05.2025 21:15 Ответить
 
 