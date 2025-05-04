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Новини Евакуація з Донеччини
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У Родинському на Покровщині досі залишається 800 людей

евакуація

У Родинському, що в Покровській громаді досі залишається 800 людей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Покровську МВА.

"Родинське – друге місто Покровської громади, яке щодня потрапляє під обстріли. Але містяни неохоче залишають його. В місті залишається 865 людей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом квітня з усієї Покровському громади евакуювались 418 людей, з них 395 виїхали з Покровська.

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Від міста до лінії фронту 11,7 кілометра. У Родинському продовжують працювати комунальні служби, прибирають вулиці та забезпечують роботу точок видачі води, які нещодавно прицільно обстріляли російські окупанти.

Автор: 

евакуація (2318) Донецька область (8558) Покровський район (599) Родинське (23) війна в Україні (4124)


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04.05.2025 21:27 Відповісти
 
 