В Родинском Покровского района до сих пор остается 800 человек.

В Родинском, что в Покровской громаде, до сих пор остается 800 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Покровскую ГВА.

"Родинское - второй город Покровской громады, который ежедневно попадает под обстрелы. Но горожане неохотно покидают его. В городе остается 865 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение апреля со всей Покровской громады эвакуировались 418 человек, из них 395 выехали из Покровска.

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От города до линии фронта 11,7 километра. В Родинском продолжают работать коммунальные службы, убирают улицы и обеспечивают работу точек выдачи воды, которые недавно прицельно обстреляли российские оккупанты.