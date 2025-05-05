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Новини Атака на поліцейських РФ у Дагестані
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Партизани Дагестану знищили трьох окупантів у бою в Махачкалі. ВIДЕО

Представники руху опору Дагестану ліквідували трьох поліцейських РФ у Махачкалі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі публікуються відеозаписи, на яких чути звуки стрілянини під час атаки на російських силовиків.

Атака на окупантів сталася після того, як патруль ДПС намагався зупинити автомобіль для перевірки документів. Наразі точна кількість ліквідованих поліцейських РФ уточнюється.

За даними МОЗ Дагестану, один співробітник поліції загинув на місці, ще двох госпіталізували. МОЗ написало, що в лікарні також перебувають двоє важкопоранених партизанів. Згодом в МВС по регіону заявили, що внаслідок стрілянини загинули двоє поліцейських.

Нагадуємо, у червні 2024 року в Махачкалі вже відкривали вогонь по російських силовиках.

Також читайте: РФ не виплачує "гробові" родичам ліквідованих окупантів з Дагестану, - ГУР МО

Автор: 

Дагестан (77) ліквідація (3973) МВС рф (64) стрілянина (1784)


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Топ коментарі
+27
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05.05.2025 15:28
+23
"Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен".
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05.05.2025 15:28
+21
отаке повинно бути по всій масквє, починаючи з 8 травня. особливо 9мая ділдов на палках!
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05.05.2025 15:31
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05.05.2025 15:28 Відповісти
-3.
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05.05.2025 17:59 Відповісти
"Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен".
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05.05.2025 15:28 Відповісти
Здоров'я умєршім!
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05.05.2025 15:28 Відповісти
отаке повинно бути по всій масквє, починаючи з 8 травня. особливо 9мая ділдов на палках!
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05.05.2025 15:31 Відповісти
Не поспішай, вони тільки почали тренування до параду
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05.05.2025 16:48 Відповісти
Дагистанці рулять
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05.05.2025 15:32 Відповісти
Красно дякую двом невідомим!
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05.05.2025 15:33 Відповісти
Excellent. Ліквідовано трьох посіпак людожерського режиму. Молодці "нєізвєстні"👍!
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05.05.2025 15:33 Відповісти
Треба терміново відправити туди миротворчі безпілотники - раптом там україномовних притісняє московський режим.
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05.05.2025 15:36 Відповісти
Невідомим-респект...
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05.05.2025 15:37 Відповісти
Діди стріляли Побєдобєсіє набирає обертів.
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05.05.2025 15:41 Відповісти
ех, скоріше би такий двіж почався скрізь на болотах.
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05.05.2025 15:45 Відповісти
Двоє невідомих героїв.
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05.05.2025 15:45 Відповісти
Люблю когда - двіжуха !!
.
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05.05.2025 15:51 Відповісти
Пулі лєтят , двіжуха !!!
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05.05.2025 15:51 Відповісти
Махачкала это НЕ росия !!! это ДАГЕСТАН !!!
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05.05.2025 16:07 Відповісти
це самий депресивний регіон на болотах. вони там будуть триматися мацкви. бо якщо піднімуть хвоста і підуть у вільне плавання, то їм там буде дупа повна - без зарплат, пенсій та інших соц пособій. хоча вони недалеко від айзерів, то там нафта точно має бути.
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05.05.2025 16:43 Відповісти
Як невідомі ?
Якщо двое - то це - Зорян і Шкіряк ( без питань ... ) .
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05.05.2025 16:08 Відповісти
Хто вам сказав, що Махачкала рассійська, це республіка Дегестан, з таким самим успіхом можна говорити що масква дегестанська.
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05.05.2025 16:34 Відповісти
Ну добре що люди не постраджали......
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05.05.2025 16:34 Відповісти
Наши в городе?
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05.05.2025 16:36 Відповісти
Залишайтеся поки невідомими і продовжуйте свою добру справу. Після війни нагорода знайде героїв
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05.05.2025 16:45 Відповісти
Молодці, партизани - ліквідували карателів!
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05.05.2025 16:57 Відповісти
Побільше б таких новин.
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05.05.2025 17:12 Відповісти
Алах акбар кацапи)
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05.05.2025 18:17 Відповісти
Там это часто---анаши обкурятся и пошла шмальня. И кстати не стоит думать что там об суверенитете только и думают. Примитивы, папуасы, бездельники, фанатики и мелкие уголовники стырить отнять у слабого.
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05.05.2025 20:00 Відповісти
геть рашистськіх окупантів!
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05.05.2025 20:00 Відповісти
аплодирую стоя!
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05.05.2025 20:37 Відповісти
Які бляха партизани, бандюки постріляли мєнтів
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05.05.2025 21:01 Відповісти
 
 