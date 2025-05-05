Партизани Дагестану знищили трьох окупантів у бою в Махачкалі. ВIДЕО

Представники руху опору Дагестану ліквідували трьох поліцейських РФ у Махачкалі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі публікуються відеозаписи, на яких чути звуки стрілянини під час атаки на російських силовиків.

Атака на окупантів сталася після того, як патруль ДПС намагався зупинити автомобіль для перевірки документів. Наразі точна кількість ліквідованих поліцейських РФ уточнюється.

За даними МОЗ Дагестану, один співробітник поліції загинув на місці, ще двох госпіталізували. МОЗ написало, що в лікарні також перебувають двоє важкопоранених партизанів. Згодом в МВС по регіону заявили, що внаслідок стрілянини загинули двоє поліцейських.

Нагадуємо, у червні 2024 року в Махачкалі вже відкривали вогонь по російських силовиках.

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