Партизаны Дагестана уничтожили трех окупантов в бою в Махачкале. ВИДЕО
Представители движения сопротивления Дагестана ликвидировали троих полицейских РФ в Махачкале.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети публикуются видеозаписи, на которых слышны звуки стрельбы во время атаки на российских силовиков.
Атака на оккупантов произошла после того, как патруль ДПС пытался остановить автомобиль для проверки документов. В настоящее время точное количество ликвидированных полицейских РФ уточняется.
По данным Минздрава Дагестана, один сотрудник полиции погиб на месте, еще двое госпитализированы. Минздрав написал, что в больнице также находятся двое тяжелораненых партизан. Впоследствии в МВД по региону заявили, что вследствие стрельбы погибли двое полицейских.
Напомним, в июне 2024 года в Махачкале уже открывали огонь по российским силовикам.
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Якщо двое - то це - Зорян і Шкіряк ( без питань ... ) .