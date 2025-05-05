Партизаны Дагестана уничтожили трех окупантов в бою в Махачкале. ВИДЕО

Представители движения сопротивления Дагестана ликвидировали троих полицейских РФ в Махачкале.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети публикуются видеозаписи, на которых слышны звуки стрельбы во время атаки на российских силовиков.

Атака на оккупантов произошла после того, как патруль ДПС пытался остановить автомобиль для проверки документов. В настоящее время точное количество ликвидированных полицейских РФ уточняется.

По данным Минздрава Дагестана, один сотрудник полиции погиб на месте, еще двое госпитализированы. Минздрав написал, что в больнице также находятся двое тяжелораненых партизан. Впоследствии в МВД по региону заявили, что вследствие стрельбы погибли двое полицейских.

Напомним, в июне 2024 года в Махачкале уже открывали огонь по российским силовикам.

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