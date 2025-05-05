Шольц подякував Зеленському за співпрацю та наголосив на мужності українського народу у протистоянні агресії РФ
Глава уряду Німеччини Олаф Шольц наприкінці свого терміну на посаді канцлера сьогодні вдень провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт.
Так, зазначається, що у розмові Шольц подякував Зеленському за "тісну співпрацю на основі довіри" та "підкреслив мужність, хоробрість і рішучість українського президента та українського народу у протистоянні російській агресії".
Також лідери обговорили шляхи досягнення тривалого і справедливого миру в Україні. У цьому звʼязку Шольц згадав про готовність Києва до 30-денного безумовного перемирʼя.
"(Володимир Путін. – Ред.) також повинен нарешті відповісти на це, припинити свою цинічну тактику затягування часу і завершити свою безжальну кампанію", – йдеться в повідомленні.
Насамкінець Шольц запевнив у підтримці України з боку Німеччини спільно з європейськими та міжнародними партнерами.
Нагадаємо, кКанцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму останньому публічному виступі на цій посаді закликав до збереження об'єднаної та мирної Європи. Він також згадав про війну Росії проти України.
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Шана воїнам, та тім хто віддавав накази, на кшталт залити злітну смугу мастилом.....
От про "хоробрість і рішучість українського президента" міг би і промовчати.
Ця фраза мала би звучати так: "підкреслив мужність, хоробрість і рішучість українського народу у протистоянні російській агресії".