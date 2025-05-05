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Шольц подякував Зеленському за співпрацю та наголосив на мужності українського народу у протистоянні агресії РФ

Шольц подякував Зеленському за співпрацю

Глава уряду Німеччини Олаф Шольц наприкінці свого терміну на посаді канцлера сьогодні вдень провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт.

Так, зазначається, що у розмові Шольц подякував Зеленському за "тісну співпрацю на основі довіри" та "підкреслив мужність, хоробрість і рішучість українського президента та українського народу у протистоянні російській агресії".

Також лідери обговорили шляхи досягнення тривалого і справедливого миру в Україні. У цьому звʼязку Шольц згадав про готовність Києва до 30-денного безумовного перемирʼя.

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"(Володимир Путін. – Ред.) також повинен нарешті відповісти на це, припинити свою цинічну тактику затягування часу і завершити свою безжальну кампанію", – йдеться в повідомленні.

Насамкінець Шольц запевнив у підтримці України з боку Німеччини спільно з європейськими та міжнародними партнерами.

Нагадаємо, кКанцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму останньому публічному виступі на цій посаді закликав до збереження об'єднаної та мирної Європи. Він також згадав про війну Росії проти України.

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) Шольц Олаф (1139)


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Топ коментарі
+4
А до чього тут боневтік мівінич?)
Шана воїнам, та тім хто віддавав накази, на кшталт залити злітну смугу мастилом.....
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05.05.2025 20:09
+2
Vielen Dank, Herr Scholz, für alles, was Sie für die Menschen in der Ukraine getan haben.
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05.05.2025 20:16
+1
Так, зазначається, що у розмові Шольц подякував Зеленському за "тісну співпрацю на основі довіри" та "підкреслив мужність, хоробрість і рішучість українського президента та українського народу у протистоянні російській агресії". (с)

От про "хоробрість і рішучість українського президента" міг би і промовчати.

Ця фраза мала би звучати так: "підкреслив мужність, хоробрість і рішучість українського народу у протистоянні російській агресії".
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05.05.2025 20:43
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Час пройшов.А шана така,як і у меркель.
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05.05.2025 20:05 Відповісти
у кого ? в німців ?
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05.05.2025 20:09 Відповісти
І у них також.
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05.05.2025 20:17 Відповісти
Це ти так в ×уйловській методичці вичитав.
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05.05.2025 20:30 Відповісти
Доведи зворотне.
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05.05.2025 20:37 Відповісти
А до чього тут боневтік мівінич?)
Шана воїнам, та тім хто віддавав накази, на кшталт залити злітну смугу мастилом.....
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05.05.2025 20:09 Відповісти
Vielen Dank, Herr Scholz, für alles, was Sie für die Menschen in der Ukraine getan haben.
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05.05.2025 20:16 Відповісти
Так, зазначається, що у розмові Шольц подякував Зеленському за "тісну співпрацю на основі довіри" та "підкреслив мужність, хоробрість і рішучість українського президента та українського народу у протистоянні російській агресії". (с)

От про "хоробрість і рішучість українського президента" міг би і промовчати.

Ця фраза мала би звучати так: "підкреслив мужність, хоробрість і рішучість українського народу у протистоянні російській агресії".
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05.05.2025 20:43 Відповісти
9 травня у Львові підпишуть угоду між Україною та Радою Європи про початок створення спеціального трибуванул щодо злочинів агресії росіїї проти України. Документ підпишуть зеленський і ген. секр. Ради Європи Ален Берсе. 100% ху*ло відомстить і зробить обстріл Києва. А хтось в цей час буде у Львові з нашим ППО, і поближче до кордону.. завжди тікає з Києва.
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05.05.2025 22:38 Відповісти
 
 