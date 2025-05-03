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Новини Остання промова Шольца
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Шольц в останній промові на посаді канцлера згадав про війну РФ проти України: Ми не повинні і не будемо з цим миритися

Шольц у останній промові на посаді канцлера згадав про війну в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму останньому публічному виступі на цій посаді закликав до збереження об'єднаної та мирної Європи. Він також згадав про війну Росії проти України.

Про це пише DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Шольц, який залишає посаду, виступив із промовою на пам'ятній церемонії з нагоди 80-річчя закінчення війни в Європі та звільнення концтаборів у гамбурзькому меморіалі Ноєнґамме.

Своє звернення Шольц пов'язав із війною Росії проти України та авторитарними тенденціями, які простежуються по всьому світу.

У промові політик сказав, що диктатор РФ Володимир Путін знову "приніс війну в Європу".

"Ми не повинні і не будемо з цим миритися", - підкреслив канцлер.

Він наголосив, що Європа - це втілення свободи, демократії та правової держави, та є "противагою кривавим жахіттям війни", тож вона несумісна з військовим імперіалізмом і нехтуванням міжнародним правом.

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"Тож не дивно, що автократи, екстремісти і популісти по всьому світу, зокрема в наших власних країнах, атакують і прагнуть зруйнувати цю мирну й об'єднану Європу", - сказав Шольц.

Нагадаємо, що 28 квітня, ймовірний майбутній канцлер Німеччини та лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц назвав кандидатів від своєї партії на пости міністрів майбутнього уряду ФРН.

6 травня, в Бундестазі очікується обрання лідера християнських демократів Фрідріха Мерца новим канцлером ФРН.

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Автор: 

Німеччина (7378) Шольц Олаф (1138) війна в Україні (4117)


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Топ коментарі
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*********
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03.05.2025 23:36
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ніхто не знає яким буде Мерц.
давай бай...
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03.05.2025 23:20 Відповісти
Демократія не багато варта, поки не перевірена на міцність кров'ю.
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03.05.2025 23:30 Відповісти
*********
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03.05.2025 23:36 Відповісти
Через місяць, Шольц:
"Дайте Україні ТАУРИСИ!!!"
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03.05.2025 23:37 Відповісти
Німці досі вдячні росіянам за обʼєднання ФРН і НДР, який передбачав уходження Східної Німеччини до складу ФРН.

31 серпня 1990 р. в Берліні був підписаний договір про об'єднання ФРН і НДР.
СРСР спершу виступав за перетворення об'єднаної Німеччини на нейтральну країну. Коли ця вимога була відхилена США, Великою Британією та Францією, керівництво СРСР пішло на принципову поступку та погодилося, що Німеччина залишиться членом НАТО.

СРСР зобов'язався вивести радянські війська зі Східної Німеччини впродовж 3-4 років, а ФРН - скоротити армію до 370 тис. військовиків. Об'єднана Німеччина відмовилася від виробництва, збереження й застосування атомної, біологічної та хімічної зброї.
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03.05.2025 23:54 Відповісти
А до чого тут росіяни?
Під час об'єднання ФРН і НДР в СРСР був савєтскій нарот.
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04.05.2025 00:05 Відповісти
Російська Федерація оголосила себе і була визнаною правонаступницею СРСР у багатьох міжнародних організаціях.
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04.05.2025 00:16 Відповісти
За воз'єднання Німеччини німці вдячні М.С. Горбачову і Б.Н.Єльціну.
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04.05.2025 00:15 Відповісти
Східна Німеччина досі територія з совковим менталітетом .
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04.05.2025 00:19 Відповісти
А дав би Таурус Україне, то мабуть і канцлером залишився
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04.05.2025 00:16 Відповісти
цією промовою можна підтертися ..
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04.05.2025 00:58 Відповісти
 
 