Шольц в останній промові на посаді канцлера згадав про війну РФ проти України: Ми не повинні і не будемо з цим миритися

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму останньому публічному виступі на цій посаді закликав до збереження об'єднаної та мирної Європи. Він також згадав про війну Росії проти України.

Про це пише DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Шольц, який залишає посаду, виступив із промовою на пам'ятній церемонії з нагоди 80-річчя закінчення війни в Європі та звільнення концтаборів у гамбурзькому меморіалі Ноєнґамме.

Своє звернення Шольц пов'язав із війною Росії проти України та авторитарними тенденціями, які простежуються по всьому світу.

У промові політик сказав, що диктатор РФ Володимир Путін знову "приніс війну в Європу".

"Ми не повинні і не будемо з цим миритися", - підкреслив канцлер.

Він наголосив, що Європа - це втілення свободи, демократії та правової держави, та є "противагою кривавим жахіттям війни", тож вона несумісна з військовим імперіалізмом і нехтуванням міжнародним правом.

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"Тож не дивно, що автократи, екстремісти і популісти по всьому світу, зокрема в наших власних країнах, атакують і прагнуть зруйнувати цю мирну й об'єднану Європу", - сказав Шольц.

Нагадаємо, що 28 квітня, ймовірний майбутній канцлер Німеччини та лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц назвав кандидатів від своєї партії на пости міністрів майбутнього уряду ФРН.

6 травня, в Бундестазі очікується обрання лідера християнських демократів Фрідріха Мерца новим канцлером ФРН.

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