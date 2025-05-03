Шольц в последней речи на посту канцлера вспомнил о войне РФ против Украины: Мы не должны и не будем с этим мириться
Канцлер Германии Олаф Шольц в своем последнем публичном выступлении на этом посту призвал к сохранению объединенной и мирной Европы. Он также упомянул о войне России против Украины.
Об этом пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Шольц, который покидает пост, выступил с речью на памятной церемонии по случаю 80-летия окончания войны в Европе и освобождения концлагерей в гамбургском мемориале Нойенгамме.
Свое обращение Шольц связал с войной России против Украины и авторитарными тенденциями, которые прослеживаются по всему миру.
В речи политик сказал, что диктатор РФ Владимир Путин снова "принес войну в Европу".
"Мы не должны и не будем с этим мириться", - подчеркнул канцлер.
Он отметил, что Европа - это воплощение свободы, демократии и правового государства, и является "противовесом кровавым ужасам войны", поэтому она несовместима с военным империализмом и пренебрежением международным правом.
"Неудивительно, что автократы, экстремисты и популисты по всему миру, в том числе в наших собственных странах, атакуют и стремятся разрушить эту мирную и объединенную Европу", - сказал Шольц.
Напомним, что 28 апреля, вероятный будущий канцлер Германии и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц назвал кандидатов от своей партии на посты министров будущего правительства ФРГ.
6 мая, в Бундестаге ожидается избрание лидера христианских демократов Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ.
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"Дайте Україні ТАУРИСИ!!!"
31 серпня 1990 р. в Берліні був підписаний договір про об'єднання ФРН і НДР.
СРСР спершу виступав за перетворення об'єднаної Німеччини на нейтральну країну. Коли ця вимога була відхилена США, Великою Британією та Францією, керівництво СРСР пішло на принципову поступку та погодилося, що Німеччина залишиться членом НАТО.
СРСР зобов'язався вивести радянські війська зі Східної Німеччини впродовж 3-4 років, а ФРН - скоротити армію до 370 тис. військовиків. Об'єднана Німеччина відмовилася від виробництва, збереження й застосування атомної, біологічної та хімічної зброї.
Під час об'єднання ФРН і НДР в СРСР був савєтскій нарот.