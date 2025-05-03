Шольц в последней речи на посту канцлера вспомнил о войне РФ против Украины: Мы не должны и не будем с этим мириться

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем последнем публичном выступлении на этом посту призвал к сохранению объединенной и мирной Европы. Он также упомянул о войне России против Украины.

Об этом пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Шольц, который покидает пост, выступил с речью на памятной церемонии по случаю 80-летия окончания войны в Европе и освобождения концлагерей в гамбургском мемориале Нойенгамме.

Свое обращение Шольц связал с войной России против Украины и авторитарными тенденциями, которые прослеживаются по всему миру.

В речи политик сказал, что диктатор РФ Владимир Путин снова "принес войну в Европу".

"Мы не должны и не будем с этим мириться", - подчеркнул канцлер.

Он отметил, что Европа - это воплощение свободы, демократии и правового государства, и является "противовесом кровавым ужасам войны", поэтому она несовместима с военным империализмом и пренебрежением международным правом.

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"Неудивительно, что автократы, экстремисты и популисты по всему миру, в том числе в наших собственных странах, атакуют и стремятся разрушить эту мирную и объединенную Европу", - сказал Шольц.

Напомним, что 28 апреля, вероятный будущий канцлер Германии и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц назвал кандидатов от своей партии на посты министров будущего правительства ФРГ.

6 мая, в Бундестаге ожидается избрание лидера христианских демократов Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ.

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