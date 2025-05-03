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Новости Последняя речь Шольца
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Шольц в последней речи на посту канцлера вспомнил о войне РФ против Украины: Мы не должны и не будем с этим мириться

Шольц в последней речи на посту канцлера вспомнил о войне в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем последнем публичном выступлении на этом посту призвал к сохранению объединенной и мирной Европы. Он также упомянул о войне России против Украины.

Об этом пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Шольц, который покидает пост, выступил с речью на памятной церемонии по случаю 80-летия окончания войны в Европе и освобождения концлагерей в гамбургском мемориале Нойенгамме.

Свое обращение Шольц связал с войной России против Украины и авторитарными тенденциями, которые прослеживаются по всему миру.

В речи политик сказал, что диктатор РФ Владимир Путин снова "принес войну в Европу".

"Мы не должны и не будем с этим мириться", - подчеркнул канцлер.

Он отметил, что Европа - это воплощение свободы, демократии и правового государства, и является "противовесом кровавым ужасам войны", поэтому она несовместима с военным империализмом и пренебрежением международным правом.

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"Неудивительно, что автократы, экстремисты и популисты по всему миру, в том числе в наших собственных странах, атакуют и стремятся разрушить эту мирную и объединенную Европу", - сказал Шольц.

Напомним, что 28 апреля, вероятный будущий канцлер Германии и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц назвал кандидатов от своей партии на посты министров будущего правительства ФРГ.

6 мая, в Бундестаге ожидается избрание лидера христианских демократов Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ.

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Автор: 

Германия (6978) Шольц Олаф (908) война в Украине (4082)


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Топ комментарии
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*********
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03.05.2025 23:36
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ніхто не знає яким буде Мерц.
давай бай...
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03.05.2025 23:20 Ответить
Демократія не багато варта, поки не перевірена на міцність кров'ю.
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03.05.2025 23:30 Ответить
*********
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03.05.2025 23:36 Ответить
Через місяць, Шольц:
"Дайте Україні ТАУРИСИ!!!"
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03.05.2025 23:37 Ответить
Німці досі вдячні росіянам за обʼєднання ФРН і НДР, який передбачав уходження Східної Німеччини до складу ФРН.

31 серпня 1990 р. в Берліні був підписаний договір про об'єднання ФРН і НДР.
СРСР спершу виступав за перетворення об'єднаної Німеччини на нейтральну країну. Коли ця вимога була відхилена США, Великою Британією та Францією, керівництво СРСР пішло на принципову поступку та погодилося, що Німеччина залишиться членом НАТО.

СРСР зобов'язався вивести радянські війська зі Східної Німеччини впродовж 3-4 років, а ФРН - скоротити армію до 370 тис. військовиків. Об'єднана Німеччина відмовилася від виробництва, збереження й застосування атомної, біологічної та хімічної зброї.
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03.05.2025 23:54 Ответить
А до чого тут росіяни?
Під час об'єднання ФРН і НДР в СРСР був савєтскій нарот.
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04.05.2025 00:05 Ответить
Російська Федерація оголосила себе і була визнаною правонаступницею СРСР у багатьох міжнародних організаціях.
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04.05.2025 00:16 Ответить
За воз'єднання Німеччини німці вдячні М.С. Горбачову і Б.Н.Єльціну.
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04.05.2025 00:15 Ответить
Східна Німеччина досі територія з совковим менталітетом .
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04.05.2025 00:19 Ответить
А дав би Таурус Україне, то мабуть і канцлером залишився
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04.05.2025 00:16 Ответить
 
 