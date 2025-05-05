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Шольц поблагодарил Зеленского за сотрудничество и подчеркнул мужество украинского народа в противостоянии агрессии РФ

Шольц поблагодарил Зеленского за сотрудничество.

Глава правительства Германии Олаф Шольц в конце своего срока на посту канцлера сегодня днем провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщил представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт.

В частности, отмечается, что в разговоре Шольц поблагодарил Зеленского за "тесное сотрудничество на основе доверия" и "подчеркнул мужество, храбрость и решимость украинского президента и украинского народа в противостоянии российской агрессии".

Также лидеры обсудили пути достижения длительного и справедливого мира в Украине. В этой связи Шольц упомянул о готовности Киева к 30-дневному безусловному перемирию.

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"(Владимир Путин. - Ред.) также должен наконец ответить на это, прекратить свою циничную тактику затягивания времени и завершить свою безжалостную кампанию", - говорится в сообщении.

Наконец Шольц заверил в поддержке Украины со стороны Германии совместно с европейскими и международными партнерами.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц в своем последнем публичном выступлении на этом посту призвал к сохранению объединенной и мирной Европы. Он также упомянул о войне России против Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (20493) Шольц Олаф (909)


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Топ комментарии
+4
А до чього тут боневтік мівінич?)
Шана воїнам, та тім хто віддавав накази, на кшталт залити злітну смугу мастилом.....
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05.05.2025 20:09
+2
Vielen Dank, Herr Scholz, für alles, was Sie für die Menschen in der Ukraine getan haben.
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05.05.2025 20:16
+1
Так, зазначається, що у розмові Шольц подякував Зеленському за "тісну співпрацю на основі довіри" та "підкреслив мужність, хоробрість і рішучість українського президента та українського народу у протистоянні російській агресії". (с)

От про "хоробрість і рішучість українського президента" міг би і промовчати.

Ця фраза мала би звучати так: "підкреслив мужність, хоробрість і рішучість українського народу у протистоянні російській агресії".
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05.05.2025 20:43
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Час пройшов.А шана така,як і у меркель.
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05.05.2025 20:05 Ответить
у кого ? в німців ?
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05.05.2025 20:09 Ответить
І у них також.
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05.05.2025 20:17 Ответить
Це ти так в ×уйловській методичці вичитав.
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05.05.2025 20:30 Ответить
Доведи зворотне.
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05.05.2025 20:37 Ответить
Станцюй під балалайку.
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05.05.2025 21:16 Ответить
ПНХ
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05.05.2025 21:59 Ответить
А до чього тут боневтік мівінич?)
Шана воїнам, та тім хто віддавав накази, на кшталт залити злітну смугу мастилом.....
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05.05.2025 20:09 Ответить
Vielen Dank, Herr Scholz, für alles, was Sie für die Menschen in der Ukraine getan haben.
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05.05.2025 20:16 Ответить
Так, зазначається, що у розмові Шольц подякував Зеленському за "тісну співпрацю на основі довіри" та "підкреслив мужність, хоробрість і рішучість українського президента та українського народу у протистоянні російській агресії". (с)

От про "хоробрість і рішучість українського президента" міг би і промовчати.

Ця фраза мала би звучати так: "підкреслив мужність, хоробрість і рішучість українського народу у протистоянні російській агресії".
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05.05.2025 20:43 Ответить
 
 