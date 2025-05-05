Шольц поблагодарил Зеленского за сотрудничество и подчеркнул мужество украинского народа в противостоянии агрессии РФ

Глава правительства Германии Олаф Шольц в конце своего срока на посту канцлера сегодня днем провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщил представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт.

В частности, отмечается, что в разговоре Шольц поблагодарил Зеленского за "тесное сотрудничество на основе доверия" и "подчеркнул мужество, храбрость и решимость украинского президента и украинского народа в противостоянии российской агрессии".

Также лидеры обсудили пути достижения длительного и справедливого мира в Украине. В этой связи Шольц упомянул о готовности Киева к 30-дневному безусловному перемирию.

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"(Владимир Путин. - Ред.) также должен наконец ответить на это, прекратить свою циничную тактику затягивания времени и завершить свою безжалостную кампанию", - говорится в сообщении.

Наконец Шольц заверил в поддержке Украины со стороны Германии совместно с европейскими и международными партнерами.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц в своем последнем публичном выступлении на этом посту призвал к сохранению объединенной и мирной Европы. Он также упомянул о войне России против Украины.