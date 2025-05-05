Індія запропонувала США нульові мита на сталь та автозапчастини, - Bloomberg

Індія запропонувала скасування мит на обмежений обсяг імпорту сталі, автокомпонентів і фармацевтичної продукції зі США в обмін на такі ж самі кроки з боку Вашингтона.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що вищезгадану пропозицію було озвучено під час візиту індійських урядовців до США наприкінці квітня.

За словами співрозмовників, безмитний імпорт стосуватиметься лише певного обсягу товарів. Після перевищення ліміту діятимуть стандартні митні ставки.

Джерела розповіли, що Вашингтон звернувся до Індії з проханням розв’язати питання, пов’язані з Наказами про контроль якості (QCO), які він вважає нетарифним торговельним бар’єром для своїх експортних товарів.

Ці обов’язкові стандарти якості, які встановлюють вимоги як для місцевих, так і для іноземних виробників, перед тим як їхня продукція з’явиться на індійському ринку, критикували за відсутність прозорості та упередженість, йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що Індія готова переглянути чинні QCO в таких секторах, як медичне обладнання та хімічна продукція, і запропонувала укласти з США угоду про взаємне визнання, за якою обидві країни погодяться визнавати регуляторні стандарти й практики одна одної.

Bloomberg додає, що обговорення ще тривають і наразі незрозуміло, чи ці пункти потраплять до фінального тексту угоди.

Раніше повідомлялося, що Індія, ймовірно, не вживатиме заходів у відповідь на тарифи президента США Дональда Трампа. Між країнами наразі тривають переговори.

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