США можуть підписати одну з перших торговельних угод із Індією, - Бессент

Індія може стати однією з перших країн, з якою Сполучені Штати підпишуть торговельну угоду. Вашингтон веде переговори з іншими азійськими торговими партнерами.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в етері CNBC, цитує Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, багато провідних торговельних партнерів зробили США "дуже хороші" пропозиції про запобігання мит від Вашингтона.

"Припускаю, що Індія буде однією з перших торгових угод, які ми підпишемо", - заявив Бессент.

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Міністр зауважив, що Сполучені Штати провели суттєві перемовини з Японією, також добре проходять розмови й з іншими азійськими партнерами.

Очільник міністерства фінансів США додав, що перша торговельна угода "може бути укладена цього тижня чи наступного".

Водночас Бессент прокоментував звільнення Китаю деяких американських товарів від своїх тарифів, сказавши, що це свідчить про прагнення деескалувати торговельну напругу зі США.

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Трамп запровадив тарифи

Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.

Згодом стало відомо, що Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що США не мають намірів відтерміновувати початок дії "взаємних" мит, які раніше цього тижня оголосив американський лідер Дональд Трамп.

У Білому домі заявили, що після того як президент США Дональд Трамп запровадив мита на імпорт іноземних товарів понад 50 країн звернулися до Білого дому з проханням розпочати торговельні переговори.

Відомо, що Євросоюз готує відповідь на $28 мільярдів на мита Трампа, а Китай закликав Вашингтон до "рівноправних консультацій".

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