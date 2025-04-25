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Новини Торгові війни Трампа Відносини Трампа та Путіна
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Трамп переоцінює вплив США у своєму протистоянні з Китаєм і недооцінює його у відносинах з Росією, - WP

трампТактика Трампа щодо Росії та Китаю

Тактика президента США Дональда Трампа щодо Росії та Китаю не приносить успіху. Попри спроби США укласти угоди з цими країнами,  ситуація зайшла в глухий кут

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише оглядач з питань міжнародної політики The Washington Post Ішан Тарур.

Свій другий термін Трамп розпочав як великий "миротворець" і перемовник. Але через майже 100 днів після інавгурації, попри намагання встановити мир в Україні та Секторі Газу,  може похвалитися лише кількома укладеними угодами після того, як викликав глобальну паніку загрозою запровадження значних тарифів на експорт до Сполучених Штатів.

Зокрема, його зусилля переконати Росію (через переговори щодо України) і протистояти Китаю (через ескалацію торговельної війни, в результаті якої на китайський експорт були накладені тризначні тарифи), схоже, не приносять очікуваних результатів.

Тарур додає, що цього тижня адміністрація Трампа опинилася в невигідному становищі. Десятки міністрів торгівлі та фінансів зібралися у Вашингтоні на щорічні засідання Міжнародного валютного фонду, де офіційні особи висловили похмурі прогнози про стан світової економіки.

Заходи Китаю у відповідь налякали лідерів американського бізнесу і навіть вищих посадових осіб адміністрації, які, як повідомляється, намагалися пом'якшити збитки від китайських обмежень на експорт рідкісноземельних металів, які мають вирішальне значення для виробництва в ключових галузях промисловості США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не повинна підписувати "мирну угоду", запропоновану Трампом, - Bloomberg

"Трамп рекламував численні двосторонні торговельні переговори, які ведуться з різними країнами, щоб вирішити його невдоволення з приводу передбачуваних торговельних дисбалансів, але незрозуміло, наскільки іноземні уряди можуть довіряти цим угодам, враховуючи схильність Трампа до розірвання існуючих угод", - пише Тарур.

"Єдина впевненість - це невизначеність", - повідомив високопоставлений чиновник з Південно-Східної Азії, який на умовах анонімності відверто оцінив підхід свого уряду до Трампа.

У випадку з Росією Трамп застосував м'якший підхід. Спроби Білого дому примусити Росію та Україну укласти мирну угоду, схоже, зайшли в глухий кут.

На публіці між адміністрацією Трампа та Україною, яка чинить опір повномасштабному російському вторгненню, було більше розбіжностей, ніж з Кремлем. Трамп неодноразово лаяв президента України Володимира Зеленського як особу, яка "не має карт для гри", при цьому, схоже, повторюючи російські тези про причини війни.

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Спеціальний представник Трампа Стів Віткофф сьогодні прибув до Москви для зустрічей з російськими високопосадовцями, але незрозуміло, яких поступок Білий дім хоче домогтися від Кремля, якщо вони взагалі будуть.

"Мене спантеличує те, що весь тиск був спрямований на Україну, а все умиротворення - на Росію", - сказав  голова геополітичної консультативної групи в Rothschild & Co та ексрадник національної безпеки Великої Британії протягом більшої частини першого терміну Трампа Марк Седвілл.

 Трампа на багатьох фронтах применшує силу і вплив США.

"Весь порядок денний зводиться до "Зробити Америку знову великою", і все ж, як це не парадоксально, він [Трамп] недооцінює американську міць. Чому він ставиться до Путіна як до рівного? Путін далеко не рівний", — сказав Седвілл.

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Седвілл також додає, що у той час, коли й Китай, і Росія марять про занепад Америки, Трамп "майже навмисно прискорює цю багатополярність, так, ніби він бачить світ у сенсі сфер впливу 19-го століття, і визнає, що сфера впливу Америки є більш обмеженою, ніж це є насправді".

Автор: 

Китай (4601) росія (65223) Трамп Дональд (5652)


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Топ коментарі
+3
Це буде потім. А зараз треба встигнути прібарахліться, чтоб внукам хватіло.
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25.04.2025 13:43
+2
єдине пояснення цьому - яйця Трампа в руках Путіна
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25.04.2025 13:27
+1

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25.04.2025 13:28
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В нього ж там купа радників - підказали б
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25.04.2025 13:25 Відповісти
Тупий і ще тупіші.
Іначє там ніззя нікак.
Жарт.
Не такі вони тупі там. Але йди поперек донні - самому до власної кар'єрної могили стрибнути.
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25.04.2025 13:33 Відповісти
Рано чи пізно - він скаже - куди ви мене завели - Сусаніни
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25.04.2025 13:40 Відповісти
Це буде потім. А зараз треба встигнути прібарахліться, чтоб внукам хватіло.
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25.04.2025 13:43 Відповісти
єдине пояснення цьому - яйця Трампа в руках Путіна
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25.04.2025 13:27 Відповісти
по перше на яйця йому вже насрать, а ось $ це вічне! тому срака для нього вожливіша бо нею він може заробити ще пару бксів
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25.04.2025 14:29 Відповісти

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25.04.2025 13:28 Відповісти
тому що не треба ідіотів вибирати очільником держави, бо ідіот у свою чергу набирає собі радників дебілів і команду йолопів.
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25.04.2025 13:28 Відповісти
фіга сє - Краснов-Трамп ідіот?
За кілька місяців опустив наддержаву і заклав і продовжкє закладати основи для її подальшого знищення... це - просто геніальне виконання.

Ідіоти ті хто вважають ворогів ідіотами.
І такі ж пісні як і у нас були - "Та він помиляється, та аби він до мене прислуховувався..."
...
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25.04.2025 13:36 Відповісти
один ідіот на посаді очільника держави по ефективності легко замінює десяток агентів.
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25.04.2025 13:42 Відповісти
а один агент на посаді очільника держави по по ефективності легко замінює тисячі агентів.
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25.04.2025 13:57 Відповісти
Я не історик, але можу з упевненістю стверджувати, що в ******** історії ще не було такого прецеденту, коли завезений до країни агент ворожої держави внаслідок вільних демократичних виборів став на чолі країни, до якої він був спрямований для здійснення підривної діяльності та знищення національної ідентичності та свідомості населення цієї країни. Напевно, історики могли б навести кілька прикладів, коли військові чи політичні лідери змінювали свою лояльність або переходили на іншу сторону внаслідок певних політичних змін у країні. Однак, відомих прикладів, коли відкритий публічний агент впливу ворожої країни в результаті виборів стає керманичем та верховним головнокомандувачем країни, яка перебуває у стані війни з імперією, яка інспірувала цього агента у суспільне життя, а потім і у політикум - мабуть, в історії такого ще не було.
Ціну, яку заплатило суспільство за перетворення цього персонажа, зможуть оцінити історики лише через багато десятиліть. Єдине, що можно стверджувати напевно, це те що народ цієї країни або вкрай креативний вихователь, здатний перетворити посереднього стендапера у політика, якого приймають з дипломатичною демонстрацією поваги очільники інших держав, або дивлячись на демографію країни за період правління цього персонажа, є просто суспільством, яке в своїй більшості ігнорує здоровий глузд. Але як виявилось у минулому році, не тільки українське суспільство ігнорує здоровий глузд.
Після широкомасштабного вторгнення нам вдалось взяти в полон цього агента, і під загрозою втрати його життя вдало ним маніпулювати, враховуючи складне і важке положення нашої держави.
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25.04.2025 14:14 Відповісти
Як то кажуть, ламати - не будувати.
Літак вести не кожен може, та кожен може розбити його об землю.
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25.04.2025 13:44 Відповісти
Помилки - коли частина дій не приводить до позитивного результату.
Коли ж всі дії приводять до негативного - то це діяльність в даному напрямку...
і помилкою є коли з'явився позитивний результат...
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25.04.2025 14:00 Відповісти
Це діяльність у напрямку, який не співвідноситься з обставинами.
Попросту - волюнтаризм.
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25.04.2025 14:03 Відповісти
Америці пора зрозуміти що сила США це сами в єдності з демократичними країнам,коли демократи всі згуртовані навколо США тоді і америка сильна,а коли ти серишся зі всіма своїми союзниками то ти стаєш просто регіональною державою
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25.04.2025 13:31 Відповісти
Є таке прислів'я у русні:
Что ни делает дурак, всё он делает не так.
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25.04.2025 13:31 Відповісти
З немічного банкрота Трампа, ГЕРАКЛА, в партії Республіканців, не зліпиш! Так його *****, обмазав своїм лайном…, що історія Великих США ще не бачили!
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25.04.2025 13:35 Відповісти
Трамп - лох. Обісрався буквально всюди.
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25.04.2025 13:45 Відповісти
Передбачуваний результат хаотичних вчинків "хронічного" банкрута.
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25.04.2025 13:47 Відповісти
ніколи б не подумав що буду вболівати за китай проти америки.
яка ж кончена та америка що отак піднасрала українцю.
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25.04.2025 13:50 Відповісти
врятувати світ та і самі США ,може тільки терміновий імпічмент трампу !!!
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25.04.2025 14:48 Відповісти
"Трамп оцінює" - серьезно? Він геть немає аналітичного складу ума и діє виключно на емоціях та первісних інстинктах.
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25.04.2025 14:51 Відповісти
 
 