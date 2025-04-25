Трамп переоцінює вплив США у своєму протистоянні з Китаєм і недооцінює його у відносинах з Росією, - WP

Тактика президента США Дональда Трампа щодо Росії та Китаю не приносить успіху. Попри спроби США укласти угоди з цими країнами, ситуація зайшла в глухий кут

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише оглядач з питань міжнародної політики The Washington Post Ішан Тарур.

Свій другий термін Трамп розпочав як великий "миротворець" і перемовник. Але через майже 100 днів після інавгурації, попри намагання встановити мир в Україні та Секторі Газу, може похвалитися лише кількома укладеними угодами після того, як викликав глобальну паніку загрозою запровадження значних тарифів на експорт до Сполучених Штатів.

Зокрема, його зусилля переконати Росію (через переговори щодо України) і протистояти Китаю (через ескалацію торговельної війни, в результаті якої на китайський експорт були накладені тризначні тарифи), схоже, не приносять очікуваних результатів.

Тарур додає, що цього тижня адміністрація Трампа опинилася в невигідному становищі. Десятки міністрів торгівлі та фінансів зібралися у Вашингтоні на щорічні засідання Міжнародного валютного фонду, де офіційні особи висловили похмурі прогнози про стан світової економіки.

Заходи Китаю у відповідь налякали лідерів американського бізнесу і навіть вищих посадових осіб адміністрації, які, як повідомляється, намагалися пом'якшити збитки від китайських обмежень на експорт рідкісноземельних металів, які мають вирішальне значення для виробництва в ключових галузях промисловості США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не повинна підписувати "мирну угоду", запропоновану Трампом, - Bloomberg

"Трамп рекламував численні двосторонні торговельні переговори, які ведуться з різними країнами, щоб вирішити його невдоволення з приводу передбачуваних торговельних дисбалансів, але незрозуміло, наскільки іноземні уряди можуть довіряти цим угодам, враховуючи схильність Трампа до розірвання існуючих угод", - пише Тарур.

"Єдина впевненість - це невизначеність", - повідомив високопоставлений чиновник з Південно-Східної Азії, який на умовах анонімності відверто оцінив підхід свого уряду до Трампа.

У випадку з Росією Трамп застосував м'якший підхід. Спроби Білого дому примусити Росію та Україну укласти мирну угоду, схоже, зайшли в глухий кут.

На публіці між адміністрацією Трампа та Україною, яка чинить опір повномасштабному російському вторгненню, було більше розбіжностей, ніж з Кремлем. Трамп неодноразово лаяв президента України Володимира Зеленського як особу, яка "не має карт для гри", при цьому, схоже, повторюючи російські тези про причини війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп розглядає війну в Україні через призму Путіна. Його однобокий підхід може ще більше покарати жертву, - CNN

Спеціальний представник Трампа Стів Віткофф сьогодні прибув до Москви для зустрічей з російськими високопосадовцями, але незрозуміло, яких поступок Білий дім хоче домогтися від Кремля, якщо вони взагалі будуть.

"Мене спантеличує те, що весь тиск був спрямований на Україну, а все умиротворення - на Росію", - сказав голова геополітичної консультативної групи в Rothschild & Co та ексрадник національної безпеки Великої Британії протягом більшої частини першого терміну Трампа Марк Седвілл.

Трампа на багатьох фронтах применшує силу і вплив США.

"Весь порядок денний зводиться до "Зробити Америку знову великою", і все ж, як це не парадоксально, він [Трамп] недооцінює американську міць. Чому він ставиться до Путіна як до рівного? Путін далеко не рівний", — сказав Седвілл.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рубіо та Келлог рекомендують Трампу бути більш жорстким у питанні поступок українськими територіями, - WSJ

Седвілл також додає, що у той час, коли й Китай, і Росія марять про занепад Америки, Трамп "майже навмисно прискорює цю багатополярність, так, ніби він бачить світ у сенсі сфер впливу 19-го століття, і визнає, що сфера впливу Америки є більш обмеженою, ніж це є насправді".