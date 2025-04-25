Трамп переоценивает влияние США в своем противостоянии с Китаем и недооценивает его в отношениях с Россией, - WP

Тактика президента США Дональда Трампа в отношении России и Китая не приносит успеха. Несмотря на попытки США заключить соглашения с этими странами, ситуация зашла в тупик

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет обозреватель по вопросам международной политики The Washington Post Ишан Тарур.

Свой второй срок Трамп начал как великий "миротворец" и переговорщик. Но спустя почти 100 дней после инаугурации, несмотря на попытки установить мир в Украине и Секторе Газа, может похвастаться лишь несколькими заключенными соглашениями после того, как вызвал глобальную панику угрозой введения значительных тарифов на экспорт в Соединенные Штаты.

В частности, его усилия убедить Россию (через переговоры по Украине) и противостоять Китаю (через эскалацию торговой войны, в результате которой на китайский экспорт были наложены трехзначные тарифы), похоже, не приносят ожидаемых результатов.

Тарур добавляет, что на этой неделе администрация Трампа оказалась в невыгодном положении. Десятки министров торговли и финансов собрались в Вашингтоне на ежегодные заседания Международного валютного фонда, где официальные лица высказали мрачные прогнозы о состоянии мировой экономики.

Ответные меры Китая напугали лидеров американского бизнеса и даже высших должностных лиц администрации, которые, как сообщается, пытались смягчить ущерб от китайских ограничений на экспорт редкоземельных металлов, которые имеют решающее значение для производства в ключевых отраслях промышленности США.

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"Трамп рекламировал многочисленные двусторонние торговые переговоры, которые ведутся с различными странами, чтобы решить его недовольство по поводу предполагаемых торговых дисбалансов, но непонятно, насколько иностранные правительства могут доверять этим соглашениям, учитывая склонность Трампа к расторжению существующих соглашений", - пишет Тарур.

"Единственная уверенность - это неопределенность", - сообщил высокопоставленный чиновник из Юго-Восточной Азии, который на условиях анонимности откровенно оценил подход своего правительства к Трампу.

В случае с Россией Трамп применил более мягкий подход. Попытки Белого дома заставить Россию и Украину заключить мирное соглашение, похоже, зашли в тупик.

На публике между администрацией Трампа и Украиной, которая сопротивляется полномасштабному российскому вторжению, было больше разногласий, чем с Кремлем. Трамп неоднократно ругал президента Украины Владимира Зеленского как человека, который "не имеет карт для игры", при этом, похоже, повторяя российские тезисы о причинах войны.

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Специальный представитель Трампа Стив Уиткофф сегодня прибыл в Москву для встреч с российскими высокопоставленными чиновниками, но непонятно, каких уступок Белый дом хочет добиться от Кремля, если они вообще будут.

"Меня озадачивает то, что все давление было направлено на Украину, а все умиротворение - на Россию", - сказал глава геополитической консультативной группы в Rothschild & Co и экс-советник национальной безопасности Великобритании в течение большей части первого срока Трампа Марк Седвилл.

Трампа на многих фронтах умаляет силу и влияние США.

"Вся повестка дня сводится к "Сделать Америку снова великой", и все же, как это ни парадоксально, он [Трамп] недооценивает американскую мощь. Почему он относится к Путину как к равному? Путин далеко не равный", - сказал Седвилл.

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Седвилл также добавляет, что в то время, когда и Китай, и Россия грезят об упадке Америки, Трамп "почти намеренно ускоряет эту многополярность, так, будто он видит мир в смысле сфер влияния 19-го века, и признает, что сфера влияния Америки является более ограниченной, чем это есть на самом деле".