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Новости Торговые войны Трампа Отношения Трампа и Путина слабость
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Трамп переоценивает влияние США в своем противостоянии с Китаем и недооценивает его в отношениях с Россией, - WP

трампТактика Трампа в отношении России и Китая

Тактика президента США Дональда Трампа в отношении России и Китая не приносит успеха. Несмотря на попытки США заключить соглашения с этими странами, ситуация зашла в тупик

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет обозреватель по вопросам международной политики The Washington Post Ишан Тарур.

Свой второй срок Трамп начал как великий "миротворец" и переговорщик. Но спустя почти 100 дней после инаугурации, несмотря на попытки установить мир в Украине и Секторе Газа, может похвастаться лишь несколькими заключенными соглашениями после того, как вызвал глобальную панику угрозой введения значительных тарифов на экспорт в Соединенные Штаты.

В частности, его усилия убедить Россию (через переговоры по Украине) и противостоять Китаю (через эскалацию торговой войны, в результате которой на китайский экспорт были наложены трехзначные тарифы), похоже, не приносят ожидаемых результатов.

Тарур добавляет, что на этой неделе администрация Трампа оказалась в невыгодном положении. Десятки министров торговли и финансов собрались в Вашингтоне на ежегодные заседания Международного валютного фонда, где официальные лица высказали мрачные прогнозы о состоянии мировой экономики.

Ответные меры Китая напугали лидеров американского бизнеса и даже высших должностных лиц администрации, которые, как сообщается, пытались смягчить ущерб от китайских ограничений на экспорт редкоземельных металлов, которые имеют решающее значение для производства в ключевых отраслях промышленности США.

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"Трамп рекламировал многочисленные двусторонние торговые переговоры, которые ведутся с различными странами, чтобы решить его недовольство по поводу предполагаемых торговых дисбалансов, но непонятно, насколько иностранные правительства могут доверять этим соглашениям, учитывая склонность Трампа к расторжению существующих соглашений", - пишет Тарур.

"Единственная уверенность - это неопределенность", - сообщил высокопоставленный чиновник из Юго-Восточной Азии, который на условиях анонимности откровенно оценил подход своего правительства к Трампу.

В случае с Россией Трамп применил более мягкий подход. Попытки Белого дома заставить Россию и Украину заключить мирное соглашение, похоже, зашли в тупик.

На публике между администрацией Трампа и Украиной, которая сопротивляется полномасштабному российскому вторжению, было больше разногласий, чем с Кремлем. Трамп неоднократно ругал президента Украины Владимира Зеленского как человека, который "не имеет карт для игры", при этом, похоже, повторяя российские тезисы о причинах войны.

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Специальный представитель Трампа Стив Уиткофф сегодня прибыл в Москву для встреч с российскими высокопоставленными чиновниками, но непонятно, каких уступок Белый дом хочет добиться от Кремля, если они вообще будут.

"Меня озадачивает то, что все давление было направлено на Украину, а все умиротворение - на Россию", - сказал глава геополитической консультативной группы в Rothschild & Co и экс-советник национальной безопасности Великобритании в течение большей части первого срока Трампа Марк Седвилл.

Трампа на многих фронтах умаляет силу и влияние США.

"Вся повестка дня сводится к "Сделать Америку снова великой", и все же, как это ни парадоксально, он [Трамп] недооценивает американскую мощь. Почему он относится к Путину как к равному? Путин далеко не равный", - сказал Седвилл.

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Седвилл также добавляет, что в то время, когда и Китай, и Россия грезят об упадке Америки, Трамп "почти намеренно ускоряет эту многополярность, так, будто он видит мир в смысле сфер влияния 19-го века, и признает, что сфера влияния Америки является более ограниченной, чем это есть на самом деле".

Автор: 

Китай (2981) россия (95585) Трамп Дональд (5275)


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Топ комментарии
+4
єдине пояснення цьому - яйця Трампа в руках Путіна
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25.04.2025 13:27
+3
один ідіот на посаді очільника держави по ефективності легко замінює десяток агентів.
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25.04.2025 13:42
+3
Це буде потім. А зараз треба встигнути прібарахліться, чтоб внукам хватіло.
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25.04.2025 13:43
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В нього ж там купа радників - підказали б
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25.04.2025 13:25 Ответить
Тупий і ще тупіші.
Іначє там ніззя нікак.
Жарт.
Не такі вони тупі там. Але йди поперек донні - самому до власної кар'єрної могили стрибнути.
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25.04.2025 13:33 Ответить
Рано чи пізно - він скаже - куди ви мене завели - Сусаніни
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25.04.2025 13:40 Ответить
Це буде потім. А зараз треба встигнути прібарахліться, чтоб внукам хватіло.
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25.04.2025 13:43 Ответить
єдине пояснення цьому - яйця Трампа в руках Путіна
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25.04.2025 13:27 Ответить
по перше на яйця йому вже насрать, а ось $ це вічне! тому срака для нього вожливіша бо нею він може заробити ще пару бксів
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25.04.2025 14:29 Ответить

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25.04.2025 13:28 Ответить
тому що не треба ідіотів вибирати очільником держави, бо ідіот у свою чергу набирає собі радників дебілів і команду йолопів.
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25.04.2025 13:28 Ответить
фіга сє - Краснов-Трамп ідіот?
За кілька місяців опустив наддержаву і заклав і продовжкє закладати основи для її подальшого знищення... це - просто геніальне виконання.

Ідіоти ті хто вважають ворогів ідіотами.
І такі ж пісні як і у нас були - "Та він помиляється, та аби він до мене прислуховувався..."
...
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25.04.2025 13:36 Ответить
один ідіот на посаді очільника держави по ефективності легко замінює десяток агентів.
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25.04.2025 13:42 Ответить
а один агент на посаді очільника держави по по ефективності легко замінює тисячі агентів.
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25.04.2025 13:57 Ответить
Я не історик, але можу з упевненістю стверджувати, що в ******** історії ще не було такого прецеденту, коли завезений до країни агент ворожої держави внаслідок вільних демократичних виборів став на чолі країни, до якої він був спрямований для здійснення підривної діяльності та знищення національної ідентичності та свідомості населення цієї країни. Напевно, історики могли б навести кілька прикладів, коли військові чи політичні лідери змінювали свою лояльність або переходили на іншу сторону внаслідок певних політичних змін у країні. Однак, відомих прикладів, коли відкритий публічний агент впливу ворожої країни в результаті виборів стає керманичем та верховним головнокомандувачем країни, яка перебуває у стані війни з імперією, яка інспірувала цього агента у суспільне життя, а потім і у політикум - мабуть, в історії такого ще не було.
Ціну, яку заплатило суспільство за перетворення цього персонажа, зможуть оцінити історики лише через багато десятиліть. Єдине, що можно стверджувати напевно, це те що народ цієї країни або вкрай креативний вихователь, здатний перетворити посереднього стендапера у політика, якого приймають з дипломатичною демонстрацією поваги очільники інших держав, або дивлячись на демографію країни за період правління цього персонажа, є просто суспільством, яке в своїй більшості ігнорує здоровий глузд. Але як виявилось у минулому році, не тільки українське суспільство ігнорує здоровий глузд.
Після широкомасштабного вторгнення нам вдалось взяти в полон цього агента, і під загрозою втрати його життя вдало ним маніпулювати, враховуючи складне і важке положення нашої держави.
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25.04.2025 14:14 Ответить
"...в ******** історії ще не було такого прецеденту, коли завезений до країни агент ворожої держави внаслідок вільних демократичних виборів став на чолі країни, до якої він був спрямований для здійснення підривної діяльності та знищення національної ідентичності та свідомості населення цієї країни..."
Даю наводку: агент впливу, прізвище якого починається на Zе..., який привів із собою цілу "кротівню" таких самих агентів
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25.04.2025 17:26 Ответить
Як то кажуть, ламати - не будувати.
Літак вести не кожен може, та кожен може розбити його об землю.
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25.04.2025 13:44 Ответить
Помилки - коли частина дій не приводить до позитивного результату.
Коли ж всі дії приводять до негативного - то це діяльність в даному напрямку...
і помилкою є коли з'явився позитивний результат...
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25.04.2025 14:00 Ответить
Це діяльність у напрямку, який не співвідноситься з обставинами.
Попросту - волюнтаризм.
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25.04.2025 14:03 Ответить
Америці пора зрозуміти що сила США це сами в єдності з демократичними країнам,коли демократи всі згуртовані навколо США тоді і америка сильна,а коли ти серишся зі всіма своїми союзниками то ти стаєш просто регіональною державою
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25.04.2025 13:31 Ответить
Є таке прислів'я у русні:
Что ни делает дурак, всё он делает не так.
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25.04.2025 13:31 Ответить
З немічного банкрота Трампа, ГЕРАКЛА, в партії Республіканців, не зліпиш! Так його *****, обмазав своїм лайном…, що історія Великих США ще не бачили!
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25.04.2025 13:35 Ответить
Трамп - лох. Обісрався буквально всюди.
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25.04.2025 13:45 Ответить
Передбачуваний результат хаотичних вчинків "хронічного" банкрута.
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25.04.2025 13:47 Ответить
ніколи б не подумав що буду вболівати за китай проти америки.
яка ж кончена та америка що отак піднасрала українцю.
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25.04.2025 13:50 Ответить
врятувати світ та і самі США ,може тільки терміновий імпічмент трампу !!!
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25.04.2025 14:48 Ответить
"Трамп оцінює" - серьезно? Він геть немає аналітичного складу ума и діє виключно на емоціях та первісних інстинктах.
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25.04.2025 14:51 Ответить
 
 