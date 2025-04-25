Трамп переоценивает влияние США в своем противостоянии с Китаем и недооценивает его в отношениях с Россией, - WP
Тактика президента США Дональда Трампа в отношении России и Китая не приносит успеха. Несмотря на попытки США заключить соглашения с этими странами, ситуация зашла в тупик
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет обозреватель по вопросам международной политики The Washington Post Ишан Тарур.
Свой второй срок Трамп начал как великий "миротворец" и переговорщик. Но спустя почти 100 дней после инаугурации, несмотря на попытки установить мир в Украине и Секторе Газа, может похвастаться лишь несколькими заключенными соглашениями после того, как вызвал глобальную панику угрозой введения значительных тарифов на экспорт в Соединенные Штаты.
В частности, его усилия убедить Россию (через переговоры по Украине) и противостоять Китаю (через эскалацию торговой войны, в результате которой на китайский экспорт были наложены трехзначные тарифы), похоже, не приносят ожидаемых результатов.
Тарур добавляет, что на этой неделе администрация Трампа оказалась в невыгодном положении. Десятки министров торговли и финансов собрались в Вашингтоне на ежегодные заседания Международного валютного фонда, где официальные лица высказали мрачные прогнозы о состоянии мировой экономики.
Ответные меры Китая напугали лидеров американского бизнеса и даже высших должностных лиц администрации, которые, как сообщается, пытались смягчить ущерб от китайских ограничений на экспорт редкоземельных металлов, которые имеют решающее значение для производства в ключевых отраслях промышленности США.
"Трамп рекламировал многочисленные двусторонние торговые переговоры, которые ведутся с различными странами, чтобы решить его недовольство по поводу предполагаемых торговых дисбалансов, но непонятно, насколько иностранные правительства могут доверять этим соглашениям, учитывая склонность Трампа к расторжению существующих соглашений", - пишет Тарур.
"Единственная уверенность - это неопределенность", - сообщил высокопоставленный чиновник из Юго-Восточной Азии, который на условиях анонимности откровенно оценил подход своего правительства к Трампу.
В случае с Россией Трамп применил более мягкий подход. Попытки Белого дома заставить Россию и Украину заключить мирное соглашение, похоже, зашли в тупик.
На публике между администрацией Трампа и Украиной, которая сопротивляется полномасштабному российскому вторжению, было больше разногласий, чем с Кремлем. Трамп неоднократно ругал президента Украины Владимира Зеленского как человека, который "не имеет карт для игры", при этом, похоже, повторяя российские тезисы о причинах войны.
Специальный представитель Трампа Стив Уиткофф сегодня прибыл в Москву для встреч с российскими высокопоставленными чиновниками, но непонятно, каких уступок Белый дом хочет добиться от Кремля, если они вообще будут.
"Меня озадачивает то, что все давление было направлено на Украину, а все умиротворение - на Россию", - сказал глава геополитической консультативной группы в Rothschild & Co и экс-советник национальной безопасности Великобритании в течение большей части первого срока Трампа Марк Седвилл.
Трампа на многих фронтах умаляет силу и влияние США.
"Вся повестка дня сводится к "Сделать Америку снова великой", и все же, как это ни парадоксально, он [Трамп] недооценивает американскую мощь. Почему он относится к Путину как к равному? Путин далеко не равный", - сказал Седвилл.
Седвилл также добавляет, что в то время, когда и Китай, и Россия грезят об упадке Америки, Трамп "почти намеренно ускоряет эту многополярность, так, будто он видит мир в смысле сфер влияния 19-го века, и признает, что сфера влияния Америки является более ограниченной, чем это есть на самом деле".
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Іначє там ніззя нікак.
Жарт.
Не такі вони тупі там. Але йди поперек донні - самому до власної кар'єрної могили стрибнути.
За кілька місяців опустив наддержаву і заклав і продовжкє закладати основи для її подальшого знищення... це - просто геніальне виконання.
Ідіоти ті хто вважають ворогів ідіотами.
І такі ж пісні як і у нас були - "Та він помиляється, та аби він до мене прислуховувався..."
...
Ціну, яку заплатило суспільство за перетворення цього персонажа, зможуть оцінити історики лише через багато десятиліть. Єдине, що можно стверджувати напевно, це те що народ цієї країни або вкрай креативний вихователь, здатний перетворити посереднього стендапера у політика, якого приймають з дипломатичною демонстрацією поваги очільники інших держав, або дивлячись на демографію країни за період правління цього персонажа, є просто суспільством, яке в своїй більшості ігнорує здоровий глузд. Але як виявилось у минулому році, не тільки українське суспільство ігнорує здоровий глузд.
Після широкомасштабного вторгнення нам вдалось взяти в полон цього агента, і під загрозою втрати його життя вдало ним маніпулювати, враховуючи складне і важке положення нашої держави.
Даю наводку: агент впливу, прізвище якого починається на Zе..., який привів із собою цілу "кротівню" таких самих агентів
Літак вести не кожен може, та кожен може розбити його об землю.
Коли ж всі дії приводять до негативного - то це діяльність в даному напрямку...
і помилкою є коли з'явився позитивний результат...
Попросту - волюнтаризм.
Что ни делает дурак, всё он делает не так.
яка ж кончена та америка що отак піднасрала українцю.