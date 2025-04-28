США могут подписать одно из первых торговых соглашений с Индией, - Бессент

Индия может стать одной из первых стран, с которой Соединенные Штаты подпишут торговое соглашение. Вашингтон ведет переговоры с другими азиатскими торговыми партнерами.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире CNBC, цитирует Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, многие ведущие торговые партнеры сделали США "очень хорошие" предложения о предотвращении пошлин от Вашингтона.

"Предполагаю, что Индия будет одной из первых торговых сделок, которые мы подпишем", - заявил Бессент.

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Министр отметил, что Соединенные Штаты провели существенные переговоры с Японией, также хорошо проходят разговоры и с другими азиатскими партнерами.

Глава министерства финансов США добавил, что первая торговая сделка "может быть заключена на этой неделе или на следующей".

В то же время Бессент прокомментировал решение Китая освобождить от тарифов некоторые американские товары, сказав, что это свидетельствует о стремлении деэскалировать торговое напряжение с США.

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Трамп ввел тарифы

Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.

Впоследствии стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны.

Министр торговли США Говард Лутник заявил, что США не намерены откладывать начало действия "взаимных" пошлин, которые ранее на этой неделе объявил американский лидер Дональд Трамп.

В Белом доме заявили, что после того как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт иностранных товаров более 50 стран обратились в Белый дом с просьбой начать торговые переговоры.

Известно, что Евросоюз готовит ответ на $28 миллиардов на пошлины Трампа, а Китай призвал Вашингтон к "равноправным консультациям".

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