ЕС готовит ответ на $28 миллиардов на пошлины Трампа, - Reuters

Страны Европейского Союза планируют выступить единым фронтом против пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, одобрив первый пакет ответных мер. Речь идет о дополнительных пошлинах на американские товары на сумму до $28 миллиардов.

Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что тарифы Трампа охватывают около 70% экспорта ЕС в Соединенные Штаты. Блок сталкивается с 25%-ми импортными тарифами на сталь, алюминий и автомобили, а также "взаимными" тарифами в размере 20% на почти все другие товары.

Ожидается, что в понедельник вечером, 7 апреля, Еврокомиссия, которая координирует торговую политику ЕС, предложит странам список американских товаров, на которые будут наложены дополнительные пошлины в ответ на введенные Трампом пошлины на сталь и алюминий, но не на другие "взаимные" пошлины.

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Какие товары могут попасть под пошлины ЕС?

В список могут войти мясо, злаки, вино, древесина и одежда, а также жевательные резинки, зубные нити, пылесосы и туалетная бумага.

Как отмечает Reuters, особое внимание и споры внутри ЕС вызвал вопрос бурбона. Еврокомиссия предлагала ввести на него пошлину в 50%, после чего Трамп пригрозил в ответ ввести пошлину в 200% на алкогольные напитки из ЕС, если этот шаг будет реализован.

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Встреча министров торговли стран ЕС

В понедельник в Люксембурге состоится первая общеевропейская политическая встреча после заявления Трампа о масштабных тарифах. На ней министры торговли из всех 27 стран ЕС обсудят, как эти пошлины повлияют на экономику и как лучше на них реагировать.

Сообщается, что главной целью встречи будет наработка общей позиции.

"Выступить с единым месседжем о желании договориться с Вашингтоном об отмене пошлин, но и показать готовность ответить контрмерами, если первое не удастся", - говорится в материале.

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Трамп ввел тарифы

Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.

Впоследствии стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны.

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