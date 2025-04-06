ЕС готовит ответ на $28 миллиардов на пошлины Трампа, - Reuters
Страны Европейского Союза планируют выступить единым фронтом против пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, одобрив первый пакет ответных мер. Речь идет о дополнительных пошлинах на американские товары на сумму до $28 миллиардов.
Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что тарифы Трампа охватывают около 70% экспорта ЕС в Соединенные Штаты. Блок сталкивается с 25%-ми импортными тарифами на сталь, алюминий и автомобили, а также "взаимными" тарифами в размере 20% на почти все другие товары.
Ожидается, что в понедельник вечером, 7 апреля, Еврокомиссия, которая координирует торговую политику ЕС, предложит странам список американских товаров, на которые будут наложены дополнительные пошлины в ответ на введенные Трампом пошлины на сталь и алюминий, но не на другие "взаимные" пошлины.
Какие товары могут попасть под пошлины ЕС?
В список могут войти мясо, злаки, вино, древесина и одежда, а также жевательные резинки, зубные нити, пылесосы и туалетная бумага.
Как отмечает Reuters, особое внимание и споры внутри ЕС вызвал вопрос бурбона. Еврокомиссия предлагала ввести на него пошлину в 50%, после чего Трамп пригрозил в ответ ввести пошлину в 200% на алкогольные напитки из ЕС, если этот шаг будет реализован.
Встреча министров торговли стран ЕС
В понедельник в Люксембурге состоится первая общеевропейская политическая встреча после заявления Трампа о масштабных тарифах. На ней министры торговли из всех 27 стран ЕС обсудят, как эти пошлины повлияют на экономику и как лучше на них реагировать.
Сообщается, что главной целью встречи будет наработка общей позиции.
"Выступить с единым месседжем о желании договориться с Вашингтоном об отмене пошлин, но и показать готовность ответить контрмерами, если первое не удастся", - говорится в материале.
Трамп ввел тарифы
Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.
Впоследствии стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны.
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И посмотрите на его посты выше и ниже. У него совсем иная задача.
зараз ситуації трохи інша, просто буде криза як 08 чи 20 років.
якось у Краснопьорова почув що риже ***** спеціально заганяє америку в рецесію щоб натиснути на ФРС.
але кількість мусорні та нульових тойот(це напевно допомога від Японії яка йшла на евак екіпажі ЗСУ чи волонтерів) вражає.
"BOEING СКОРОЧУЄ ВИРОБНИЦТВО ЧЕРЕЗ БРАК ДЕТАЛІ, ЯКУ ВИРОБЛЯЛИ В РОСІЇ"04 травня, 2024, 12:41 ахахахахаха.
Рональд Рейган о тарифах:
- сначала введение тарифов выглядит патриотичным шагом - защита американских товаров и американских бизнесов,
- и на первых порах это даже работает,
- но затем начинаются проблемы,
- внутренние производители всё больше полагаются на поддержку правительства,
- а потому перестают развиваться, перестают вкладываться в инновации, снижается конкуренция,
- дальше - больше: другие страны вводят свои тарифы, начинаются торговые войны,
- тарифов становится всё больше, и все они в итоге закладываются в цену товаров,
- а раз цены растут, то люди покупают всё меньше, и экономика начинает сокращаться,
- а это значит, что люди теряют работу, ведь столько рабочих мест больше не нужно.
Вот почему, говорит Рейган, став президентом - "я не позволю, чтобы тарифный протекционизм мешал процветанию".
Рейган не был профессором экономики, и даже рядовым экономистом не был.
И всё же он отлично понимал, как опасно прямое регулирование экономики государством.
Рейган понимал. И умел слушать знающих и компетентных людей.
Но со времён Рейгана республиканцы изрядно поглупели.
История идиотов ничему не учит …
странная у вас экономика. ес тоже вводит ответные тарифы, по вашей логике ес в перспективе выиграет, а сша жопа
если покупает, значит надо, так это устроено. если вам не надо, вы не покупаете. и не надо говорить о том, что сша начнут больше производить. хотели бы производить, уже производили бы, чаще проще купить. и не обязательно делать много товара чтобы заработать, достаточно поднять цены, конкуренции нет, спрос есть. ес торгует не только с сша, в мире 8 млрд., в сша всего 300 млн. да, сша важный рынок для ес, но не критичный. с таким же успехом можно задать вопрос кому сша будут продавать свой товар и т.д. в эту игру можно играть всем. а если отказаться от доллара как международной расчетной валюты, то кому будет ж и так понятно. и да, ес не обязательно отвечать пошлинами, можно подождать, посмотреть, если спрос на их товар не упадет, ну пусть американцы платят дороже, никто не против.
Еуропа???
Єдиним фронтом???
Фантастика та фентезі - на другому поверсі, *****...
В то время как стратегия большинства стран - царю в голову что-то пришло, он это сделал и выкручивайся как можешь.
Коли вступ України до ЄС уже почнеться?
Обіцяли ж!
На місті ЄС потрібні негайно дуже рішучі кроки.
Я б створив новий військовий блок ЄС, разом з Україною. Тимчасово прикривали б цей блок ядеркою Франція та Британія. Також протягом року прийняв би Україну до ЄС.
Інакше ЄС перестане існувати, бо проти них тепер грають осія, китай та вже й США - всім вигідна розділена європа.