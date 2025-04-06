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Новости Тарифы Трампа Ответ ЕС на тарифы Трампа
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ЕС готовит ответ на $28 миллиардов на пошлины Трампа, - Reuters

ЕС готовится отвечать на тарифы Трампа

Страны Европейского Союза планируют выступить единым фронтом против пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, одобрив первый пакет ответных мер. Речь идет о дополнительных пошлинах на американские товары на сумму до $28 миллиардов.

Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что тарифы Трампа охватывают около 70% экспорта ЕС в Соединенные Штаты. Блок сталкивается с 25%-ми импортными тарифами на сталь, алюминий и автомобили, а также "взаимными" тарифами в размере 20% на почти все другие товары.

Ожидается, что в понедельник вечером, 7 апреля, Еврокомиссия, которая координирует торговую политику ЕС, предложит странам список американских товаров, на которые будут наложены дополнительные пошлины в ответ на введенные Трампом пошлины на сталь и алюминий, но не на другие "взаимные" пошлины.

Читайте также: Торговые пошлины Трампа нанесли удар по американской экономике сильнее всего, - Bloomberg

Какие товары могут попасть под пошлины ЕС?

В список могут войти мясо, злаки, вино, древесина и одежда, а также жевательные резинки, зубные нити, пылесосы и туалетная бумага.

Как отмечает Reuters, особое внимание и споры внутри ЕС вызвал вопрос бурбона. Еврокомиссия предлагала ввести на него пошлину в 50%, после чего Трамп пригрозил в ответ ввести пошлину в 200% на алкогольные напитки из ЕС, если этот шаг будет реализован.

Читайте также: Маск надеется на нулевую таможенную ставку между США и Европой: нужна зона свободной торговли

Встреча министров торговли стран ЕС

В понедельник в Люксембурге состоится первая общеевропейская политическая встреча после заявления Трампа о масштабных тарифах. На ней министры торговли из всех 27 стран ЕС обсудят, как эти пошлины повлияют на экономику и как лучше на них реагировать.

Сообщается, что главной целью встречи будет наработка общей позиции.

"Выступить с единым месседжем о желании договориться с Вашингтоном об отмене пошлин, но и показать готовность ответить контрмерами, если первое не удастся", - говорится в материале.

Читайте также: США не будут откладывать действие пошлин на товары из других стран, - глава Минторговли Лутник

Трамп ввел тарифы

Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.

Впоследствии стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны.

Читайте также: После введения пошлин более 50 стран обратились к Трампу с просьбой начать торговые переговоры, - Белый дом

Автор: 

пошлина (457) США (26564) тарифы (1877) Евросоюз (17113) Трамп Дональд (5169)


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Топ комментарии
+8
Все как и 100 лет назад. Один идиот ввел тарифы и ему ответили. А потом миру пришел белый пушной зверек. Ничему история не учит дегенератов.
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06.04.2025 21:15
+7
Тарифы на все. А как вы собираетесь перекрыть снижение потребления из-за повышения цен?

Рональд Рейган о тарифах:

- сначала введение тарифов выглядит патриотичным шагом - защита американских товаров и американских бизнесов,
- и на первых порах это даже работает,
- но затем начинаются проблемы,
- внутренние производители всё больше полагаются на поддержку правительства,
- а потому перестают развиваться, перестают вкладываться в инновации, снижается конкуренция,
- дальше - больше: другие страны вводят свои тарифы, начинаются торговые войны,
- тарифов становится всё больше, и все они в итоге закладываются в цену товаров,
- а раз цены растут, то люди покупают всё меньше, и экономика начинает сокращаться,
- а это значит, что люди теряют работу, ведь столько рабочих мест больше не нужно.

Вот почему, говорит Рейган, став президентом - "я не позволю, чтобы тарифный протекционизм мешал процветанию".

Рейган не был профессором экономики, и даже рядовым экономистом не был.
И всё же он отлично понимал, как опасно прямое регулирование экономики государством.
Рейган понимал. И умел слушать знающих и компетентных людей.
Но со времён Рейгана республиканцы изрядно поглупели.
История идиотов ничему не учит …
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06.04.2025 21:46
+6
Так воно й було задумано. Менше уваги на Україну, більше уваги на війну мит.
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06.04.2025 21:14
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Боже вас сохрани иметь дела с идиотами ....сказал кто то из великих ...
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06.04.2025 21:12 Ответить
один розумний американець, професор біохімії,, єврей за етнічним походженням і виходець з срср, п'ятдесят років тому сказав: "В політичному і культурному житті постійно відчувався вплив антиінтеллектуалізму. Антиінтеллектуалізм створив хибне уявлення, ніби демократія - це коли «моє незнання рівноцінне твоєму знанню».
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06.04.2025 21:23 Ответить
у тебе балалайка ізза спини стирчить. Йди собі курсом рускава *******, тут водкі нєт.
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06.04.2025 21:42 Ответить
https://wz.lviv.ua/news/530615-sluha-narodu-vytratyla-miliony-na-hazety
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06.04.2025 21:55 Ответить
Так воно й було задумано. Менше уваги на Україну, більше уваги на війну мит.
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06.04.2025 21:14 Ответить
Все как и 100 лет назад. Один идиот ввел тарифы и ему ответили. А потом миру пришел белый пушной зверек. Ничему история не учит дегенератов.
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06.04.2025 21:15 Ответить
Читайте историю мира. Обычно это помогает. Особенно однодневным "патриотам"
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06.04.2025 21:20 Ответить
Вы бы посмотрели на регистрацию этого "патриота"
И посмотрите на его посты выше и ниже. У него совсем иная задача.
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06.04.2025 21:37 Ответить
та яка різниця тут мені стало цікаво хто кому ввів, репарації не враховувати
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06.04.2025 21:38 Ответить
100 лет назад Гувер вводил подобные тарифы. Мир ввел встречные. Из-за резкого роста цен снизилось потребление, что привело к кризису перепроизводства и т.д., пошло-поехало. Короче все закончилось великой депрессией. Как-то вкратце так.
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06.04.2025 21:50 Ответить
трошки не так, він ці дії робив вже після "чорного вівторка".
зараз ситуації трохи інша, просто буде криза як 08 чи 20 років.
якось у Краснопьорова почув що риже ***** спеціально заганяє америку в рецесію щоб натиснути на ФРС.
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06.04.2025 22:01 Ответить
Как раз до того. Он пришел в марте, закон принял в мае, а "черный вторник" был в конце октября. Ему это насоветовали два сенатора и лоббисты поддержавших его фермеров.
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06.04.2025 22:09 Ответить
може бути.
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06.04.2025 22:11 Ответить
знаю що японців сша душили нафтою, але це було явно не 100 років тому
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06.04.2025 21:39 Ответить
треба визнати що там не тільки пісюаніст їхав а ще і багато приїжджої знаті.
але кількість мусорні та нульових тойот(це напевно допомога від Японії яка йшла на евак екіпажі ЗСУ чи волонтерів) вражає.
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06.04.2025 21:30 Ответить
Пострадает весь мир. Пока что сильнее всех страдают именно США.
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06.04.2025 21:22 Ответить
Я понимаю что одноразовые дебилы из-за поребрика понятия не имеют про старых участников форума. Но не палились бы уже так по тупому.
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06.04.2025 21:27 Ответить
Вот и шуруй нахер одноразовое резиноизделие. Скатертью дорога.
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06.04.2025 21:35 Ответить
А МОЖЕ, ТЕБЕ НАХ ВИДАЛЯТЬ?!
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06.04.2025 21:40 Ответить
тобто пояснити ти не можеш, бо мислиш шаблонами що тобі в голову насрали ідіоти, що взагалі нічого в тому не розуміють.
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06.04.2025 21:38 Ответить
А прочитать ТЕБЕ остальные посты тут мешает религия или врожденное скудоумие? И те идиоты почему-то оказались нобелевскими лауреатами по экономике. И их было 16 человек, написавших открытое письмо. Но куда им до Lex Lexton, они ведь ничего не понимают.
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06.04.2025 22:03 Ответить
Во маленький вопросы. Где американцы тогда быстро возьмут необходимое дешевое сырье? И где американцы быстро возьмут станки для создания такого количества новых производств? В прошлый раз подобное закончилось великой депрессией.
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06.04.2025 21:34 Ответить
уже хтось писав, то світмага.
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06.04.2025 21:37 Ответить
Вы знаете, что тот-же Маск уже начал играть в попятную? Он заявил что советовал Трампу зону свободной торговли с Европой с полностью нулевыми тарифами? Фондовый рынок США потерял уже 11 триллионов с момента вступления Трампа в должность.
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06.04.2025 21:42 Ответить
так це все було дуже весело очолювати догі з молодими очкатими геніями реструкторизаторами, доки бумеранг не повернувся у твою сторону, падінням акцій, спаленням та відмов від тесл по всьому світу, вводом мит які і твою шкуру зачіпають, бо як виявилось, чисто так раптом, виробництво глобалізоване...
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06.04.2025 21:47 Ответить
Вот именно. В мире практически нет самодостаточных производств сложных продуктов. Кто-то лучше и дешевле делает одно, кто-то другое. Разная стоимость рабочей силы и налоги. Если американцы согласны на зарплаты и соцпакеты как в условной Азии - без проблем, пусть попробуют
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06.04.2025 21:55 Ответить
та хто про це думає, то ж дрібниці, виробництва завтра побудуються на рахунок раз два.
"BOEING СКОРОЧУЄ ВИРОБНИЦТВО ЧЕРЕЗ БРАК ДЕТАЛІ, ЯКУ ВИРОБЛЯЛИ В РОСІЇ"04 травня, 2024, 12:41 ахахахахаха.
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06.04.2025 22:10 Ответить
а навіщо швидко, вони не поспішають, тим більш мито на готову продукцію , а не сировину
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06.04.2025 21:40 Ответить
Тарифы на все. А как вы собираетесь перекрыть снижение потребления из-за повышения цен?

Рональд Рейган о тарифах:

- сначала введение тарифов выглядит патриотичным шагом - защита американских товаров и американских бизнесов,
- и на первых порах это даже работает,
- но затем начинаются проблемы,
- внутренние производители всё больше полагаются на поддержку правительства,
- а потому перестают развиваться, перестают вкладываться в инновации, снижается конкуренция,
- дальше - больше: другие страны вводят свои тарифы, начинаются торговые войны,
- тарифов становится всё больше, и все они в итоге закладываются в цену товаров,
- а раз цены растут, то люди покупают всё меньше, и экономика начинает сокращаться,
- а это значит, что люди теряют работу, ведь столько рабочих мест больше не нужно.

Вот почему, говорит Рейган, став президентом - "я не позволю, чтобы тарифный протекционизм мешал процветанию".

Рейган не был профессором экономики, и даже рядовым экономистом не был.
И всё же он отлично понимал, как опасно прямое регулирование экономики государством.
Рейган понимал. И умел слушать знающих и компетентных людей.
Но со времён Рейгана республиканцы изрядно поглупели.
История идиотов ничему не учит …
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06.04.2025 21:46 Ответить
"В перспективе США выиграет А ЕС жопа"
странная у вас экономика. ес тоже вводит ответные тарифы, по вашей логике ес в перспективе выиграет, а сша жопа
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06.04.2025 22:46 Ответить
"США покупает у ЕС намного больше"
если покупает, значит надо, так это устроено. если вам не надо, вы не покупаете. и не надо говорить о том, что сша начнут больше производить. хотели бы производить, уже производили бы, чаще проще купить. и не обязательно делать много товара чтобы заработать, достаточно поднять цены, конкуренции нет, спрос есть. ес торгует не только с сша, в мире 8 млрд., в сша всего 300 млн. да, сша важный рынок для ес, но не критичный. с таким же успехом можно задать вопрос кому сша будут продавать свой товар и т.д. в эту игру можно играть всем. а если отказаться от доллара как международной расчетной валюты, то кому будет ж и так понятно. и да, ес не обязательно отвечать пошлинами, можно подождать, посмотреть, если спрос на их товар не упадет, ну пусть американцы платят дороже, никто не против.
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06.04.2025 23:54 Ответить
Країни Європейського Союзу планують виступити єдиним фронтом

Еуропа???
Єдиним фронтом???
Фантастика та фентезі - на другому поверсі, *****...
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06.04.2025 21:18 Ответить
Европа медленно запрягает, но быстро едет. Они такие всегда. Это вообще связано с особенностью европейской политики, которая всегда рассчитывала на десятилетия наперед, а не на сегодняшний момент.
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06.04.2025 21:19 Ответить
Де ти , дебіл , а де європейська політика ?
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06.04.2025 21:38 Ответить
Да во всем. Они постоянно долго думают, ждут до последнего, все просчитывают. Потом выдают очень продуманное решение, которое методично воплощают.
В то время как стратегия большинства стран - царю в голову что-то пришло, он это сделал и выкручивайся как можешь.
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06.04.2025 22:21 Ответить
Це все дрібниці!
Коли вступ України до ЄС уже почнеться?
Обіцяли ж!
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06.04.2025 21:22 Ответить
з США все ясно. якщо трамп досидить свій термін - розкіл між США та ЄС вже буде настільки глибоким, що стане незворотнім.
На місті ЄС потрібні негайно дуже рішучі кроки.
Я б створив новий військовий блок ЄС, разом з Україною. Тимчасово прикривали б цей блок ядеркою Франція та Британія. Також протягом року прийняв би Україну до ЄС.
Інакше ЄС перестане існувати, бо проти них тепер грають осія, китай та вже й США - всім вигідна розділена європа.
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06.04.2025 21:32 Ответить
ти хочеш сказати, що перд личем таких мега розломів та світових змін, на заваді стануть ті нікчеми, які зараз займають верховну раду?
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06.04.2025 21:44 Ответить
Я хочу сказати що тебе не брали, не беруть і не братимуть до жодного військового блоку. Старий він буде або новий, або старий поєднаний із новим.
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06.04.2025 21:54 Ответить
це не для твого розуміння, це для тих, хто може мислити стратегічно, на декілька кроків вперед.
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06.04.2025 22:18 Ответить
Де вас ідіотів беруть.
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06.04.2025 22:18 Ответить
а что Украина может принести в этот военный блок?
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07.04.2025 04:33 Ответить
Ану сам подивись на карту і подумай. Це окрім мільйона бійців з великим бойовим досвідом, та нових розробок в озброєнні.
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07.04.2025 07:52 Ответить
Не збагну чого Трамп гуму тягне. Та вже б узяв і призначив кожній країні суму оплати в мільярдах доларів. Світу треба знати, хто і скільки данини має Америці платити.
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06.04.2025 21:59 Ответить
Зате який розмах! Доні порвав на шматки китайську економіку, а заразом і майже всю світову включаючи Європейську.
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06.04.2025 22:56 Ответить
"Виступити з єдиним меседжем про бажання" - типова відповідь Європи....
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07.04.2025 15:54 Ответить
 
 