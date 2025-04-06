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Новости Тарифы Трампа Ответ Индии на тарифы Трампа
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Индия не планирует ответных мер на пошлины Трампа, между странами продолжаются переговоры, - Reuters

Индия не планирует ответных мер на пошлины Трампа

Индия, вероятно, не будет принимать меры в ответ на тарифы президента США Дональда Трампа. Между странами сейчас продолжаются переговоры.

Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

По словам одного из индийских чиновников, администрация премьер-министра Нарендра Моди изучила пункт в приказе Трампа о введении пошлин. Пункт предусматривает возможность ослабления тарифов для торговых партнеров, которые "сделают существенные шаги для исправления несбалансированных торговых соглашений".

Другой неназванный чиновник говорит, что Нью-Дели видит преимущество в том, что Индия является одной из первых стран, которые начали переговоры о торговом соглашении с Вашингтоном. Он добавил, что Индия находится в лучшем положении, чем Китай, Вьетнам и Индонезия, ведь против них США ввели более высокие пошлины.

Поэтому Индия присоединится к Тайваню и Индонезии, которые тоже отказались вводить ответные меры, добавляет Reuters.

Ранее сообщалось, что Трамп обсудил с представителями Вьетнама, Индии и Израиля возможность заключить двусторонние торговые соглашения, которые могли бы смягчить тарифы для этих стран.

Читайте также: После введения пошлин более 50 стран обратились к Трампу с просьбой начать торговые переговоры, - Белый дом

Трамп ввел тарифы

Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.

Впоследствии стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны.

Министр торговли США Говард Лутник заявил, что США не намерены откладывать начало действия "взаимных" пошлин, которые ранее на этой неделе объявил американский лидер Дональд Трамп.

В Белом доме заявили, что после того как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт иностранных товаров более 50 стран обратились в Белый дом с просьбой начать торговые переговоры.

Известно, что Евросоюз готовит ответ на $28 миллиардов на пошлины Трампа, а Китай призвал Вашингтон к "равноправным консультациям".

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Автор: 

Индия (404) США (26564) тарифы (1877) Трамп Дональд (5169)


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Топ комментарии
+3
Індуси надурять трампових євреїв так що ті і не помітять тому і не вводять нічого
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07.04.2025 00:00
+2


Загальний обсяг торгівлі товарами США з Індією у 2024 році становив приблизно 129,2 мільярда доларів. Експорт американських товарів до Індії у 2024 році становив $41,8 млрд. Імпорт американських товарів з Індії у 2024 році становив $87,4 млрд. Дефіцит торгівлі товарами США з Індією у 2024 році становив $45,7 млрд.
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06.04.2025 23:40
+2
Для США, Індія - потенційний союзник проти китайців.
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06.04.2025 23:48
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Загальний обсяг торгівлі товарами США з Індією у 2024 році становив приблизно 129,2 мільярда доларів. Експорт американських товарів до Індії у 2024 році становив $41,8 млрд. Імпорт американських товарів з Індії у 2024 році становив $87,4 млрд. Дефіцит торгівлі товарами США з Індією у 2024 році становив $45,7 млрд.
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06.04.2025 23:40 Ответить
Найбільшим торговим партнером Індії є США, а також це одна з небагатьох країн, з якими Індія мала профіцит торгового балансу у 2023-24 роках. Основні експортні товари Індії до США включають машинобудівні товари, електронні товари, дорогоцінне каміння та ювелірні вироби, фармацевтичну продукцію, легку сиру нафту та нафту, електротехніку та інші.
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06.04.2025 23:43 Ответить
Для США, Індія - потенційний союзник проти китайців.
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06.04.2025 23:48 Ответить
Iндії доведеться зробити непростий вибір, пише "ECONOMIST".
На авіасалоні Aero India відбувся дебют російського винищувача Су-57.
Його конкурент, американський F-35, також боровся за увагу важливого імпортера.
У найближчі місяці нас чекає дипломатичний пілотаж, обіцяє автор.

Трамп заявив, що США «прокладають шлях» для поставок винищувачів F-35 до Індії, які в даний час доступні тільки союзникам США.
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07.04.2025 00:13 Ответить
Останнім часом Індія закупила більше американської зброї, включаючи гелікоптери, транспортні літаки та безпілотники.
При цьому вона відмовлялася від купівлі винищувачів, які б на десятиліття включили країну в складну технологічну систему.
Останнім замовленням Індії на винищувачі було 36 французьких Rafale у 2016 році, решта її літаків переважно російського виробництва.
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07.04.2025 00:20 Ответить
Найбільша угода на горизонті - тендер на 114 винищувачів, він планувався з 2018 року. Очікується, що Індія відкриє торгівлю на початку 2025 року. Серед претендентів дві американські компанії - Boeing і Lockheed Martin, французька Dassault, шведська Saab і російська Об'єднана авіабудівна корпорація.
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07.04.2025 00:30 Ответить
Нещодавно високопоставлені чиновники ВПС Індії висловили розчарування повільними закупівлями.

Як приклад вони навели Китай, який вже ввів в експлуатацію майже 200 винищувачів п'ятого покоління і запропонував закупити 40 одиниць Пакистану, історичного суперника Індії.
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07.04.2025 01:02 Ответить
Індуси надурять трампових євреїв так що ті і не помітять тому і не вводять нічого
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07.04.2025 00:00 Ответить
Надурить евреев они не надурят. Но мозги вынесут основательно.
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07.04.2025 07:19 Ответить
А там і не планувались ті мита. Тромб попередив союзників московії, що то задля форми. Шоутромб!
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06.04.2025 23:57 Ответить
Смішно буде, коли всілякі Індії і Китаї домовляться з Трампом, а Европа лишиться з нічим бо дуже повірила в себе.
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07.04.2025 00:17 Ответить
головне до імпічмента встигнути
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07.04.2025 00:36 Ответить
 
 