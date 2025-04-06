Индия не планирует ответных мер на пошлины Трампа, между странами продолжаются переговоры, - Reuters
Индия, вероятно, не будет принимать меры в ответ на тарифы президента США Дональда Трампа. Между странами сейчас продолжаются переговоры.
Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
По словам одного из индийских чиновников, администрация премьер-министра Нарендра Моди изучила пункт в приказе Трампа о введении пошлин. Пункт предусматривает возможность ослабления тарифов для торговых партнеров, которые "сделают существенные шаги для исправления несбалансированных торговых соглашений".
Другой неназванный чиновник говорит, что Нью-Дели видит преимущество в том, что Индия является одной из первых стран, которые начали переговоры о торговом соглашении с Вашингтоном. Он добавил, что Индия находится в лучшем положении, чем Китай, Вьетнам и Индонезия, ведь против них США ввели более высокие пошлины.
Поэтому Индия присоединится к Тайваню и Индонезии, которые тоже отказались вводить ответные меры, добавляет Reuters.
Ранее сообщалось, что Трамп обсудил с представителями Вьетнама, Индии и Израиля возможность заключить двусторонние торговые соглашения, которые могли бы смягчить тарифы для этих стран.
Трамп ввел тарифы
Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.
Впоследствии стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны.
Министр торговли США Говард Лутник заявил, что США не намерены откладывать начало действия "взаимных" пошлин, которые ранее на этой неделе объявил американский лидер Дональд Трамп.
В Белом доме заявили, что после того как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт иностранных товаров более 50 стран обратились в Белый дом с просьбой начать торговые переговоры.
Известно, что Евросоюз готовит ответ на $28 миллиардов на пошлины Трампа, а Китай призвал Вашингтон к "равноправным консультациям".
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Загальний обсяг торгівлі товарами США з Індією у 2024 році становив приблизно 129,2 мільярда доларів. Експорт американських товарів до Індії у 2024 році становив $41,8 млрд. Імпорт американських товарів з Індії у 2024 році становив $87,4 млрд. Дефіцит торгівлі товарами США з Індією у 2024 році становив $45,7 млрд.
На авіасалоні Aero India відбувся дебют російського винищувача Су-57.
Його конкурент, американський F-35, також боровся за увагу важливого імпортера.
У найближчі місяці нас чекає дипломатичний пілотаж, обіцяє автор.
Трамп заявив, що США «прокладають шлях» для поставок винищувачів F-35 до Індії, які в даний час доступні тільки союзникам США.
При цьому вона відмовлялася від купівлі винищувачів, які б на десятиліття включили країну в складну технологічну систему.
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Як приклад вони навели Китай, який вже ввів в експлуатацію майже 200 винищувачів п'ятого покоління і запропонував закупити 40 одиниць Пакистану, історичного суперника Індії.