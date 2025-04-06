Индия не планирует ответных мер на пошлины Трампа, между странами продолжаются переговоры, - Reuters

Индия, вероятно, не будет принимать меры в ответ на тарифы президента США Дональда Трампа. Между странами сейчас продолжаются переговоры.

Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

По словам одного из индийских чиновников, администрация премьер-министра Нарендра Моди изучила пункт в приказе Трампа о введении пошлин. Пункт предусматривает возможность ослабления тарифов для торговых партнеров, которые "сделают существенные шаги для исправления несбалансированных торговых соглашений".

Другой неназванный чиновник говорит, что Нью-Дели видит преимущество в том, что Индия является одной из первых стран, которые начали переговоры о торговом соглашении с Вашингтоном. Он добавил, что Индия находится в лучшем положении, чем Китай, Вьетнам и Индонезия, ведь против них США ввели более высокие пошлины.

Поэтому Индия присоединится к Тайваню и Индонезии, которые тоже отказались вводить ответные меры, добавляет Reuters.

Ранее сообщалось, что Трамп обсудил с представителями Вьетнама, Индии и Израиля возможность заключить двусторонние торговые соглашения, которые могли бы смягчить тарифы для этих стран.

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Трамп ввел тарифы

Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.

Впоследствии стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны.

Министр торговли США Говард Лутник заявил, что США не намерены откладывать начало действия "взаимных" пошлин, которые ранее на этой неделе объявил американский лидер Дональд Трамп.

В Белом доме заявили, что после того как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт иностранных товаров более 50 стран обратились в Белый дом с просьбой начать торговые переговоры.

Известно, что Евросоюз готовит ответ на $28 миллиардов на пошлины Трампа, а Китай призвал Вашингтон к "равноправным консультациям".

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