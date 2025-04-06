Фон дер Ляйен и Стармер провели разговор: говорили о пошлинах США и поддержке Украины

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Ключевой темой разговора стали тарифы США, введенные 2 апреля. Речь шла также и о поддержке Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Еврокомиссии, информирует Цензор.НЕТ.

В разговоре со Стармером президент ЕК выразила обеспокоенность пошлинами, объявленными Трампом, и вредом, который они наносят всем странам - как из-за прямых, так и косвенных последствий, в том числе для беднейших стран мира.

В сообщении сказано, что фон дер Ляйен подтвердила обязательства ЕС участвовать в переговорах с США по пошлинам. В то же время она подчеркнула, что ЕС в случае необходимости готов защищать свои интересы путем пропорциональных контрмер.

Также президент ЕК заявила о решимости работать с партнерами в ответ "на эту новую реальность для глобальной экономики", признавая, что каждый торговый партнер будет действовать в соответствии с собственными приоритетами.

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Кроме этого, политик подтвердила приверженность ЕС тесному сотрудничеству с Британией в сфере безопасности и обороны, а также совместную и постоянную поддержку Украины.

Фон дер Ляйен также выразила обеспокоенность тем, что Россия тормозит мирные усилия.

Среди прочего фон дер Ляйен и Стармер обсудили подготовку к предстоящему саммиту "ЕС - Великобритания" запланированного на 19 мая, который "предоставит важную возможность для укрепления сотрудничества" между ними в ключевых сферах, включая безопасность и оборону, торговлю и экономику.

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Трамп ввел тарифы

Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.

Впоследствии стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны.

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