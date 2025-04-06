Фон дер Ляйен и Стармер провели разговор: говорили о пошлинах США и поддержке Украины
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Ключевой темой разговора стали тарифы США, введенные 2 апреля. Речь шла также и о поддержке Украины.
Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Еврокомиссии, информирует Цензор.НЕТ.
В разговоре со Стармером президент ЕК выразила обеспокоенность пошлинами, объявленными Трампом, и вредом, который они наносят всем странам - как из-за прямых, так и косвенных последствий, в том числе для беднейших стран мира.
В сообщении сказано, что фон дер Ляйен подтвердила обязательства ЕС участвовать в переговорах с США по пошлинам. В то же время она подчеркнула, что ЕС в случае необходимости готов защищать свои интересы путем пропорциональных контрмер.
Также президент ЕК заявила о решимости работать с партнерами в ответ "на эту новую реальность для глобальной экономики", признавая, что каждый торговый партнер будет действовать в соответствии с собственными приоритетами.
Кроме этого, политик подтвердила приверженность ЕС тесному сотрудничеству с Британией в сфере безопасности и обороны, а также совместную и постоянную поддержку Украины.
Фон дер Ляйен также выразила обеспокоенность тем, что Россия тормозит мирные усилия.
Среди прочего фон дер Ляйен и Стармер обсудили подготовку к предстоящему саммиту "ЕС - Великобритания" запланированного на 19 мая, который "предоставит важную возможность для укрепления сотрудничества" между ними в ключевых сферах, включая безопасность и оборону, торговлю и экономику.
Трамп ввел тарифы
Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.
Впоследствии стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны.
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