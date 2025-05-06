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Новости Ответ Индии на тарифы Трампа
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Индия предложила США нулевые пошлины на сталь и автозапчасти, - Bloomberg

Индия озвучила свои предложения США в ответ на их пошлины

Индия предложила отмену пошлин на ограниченный объем импорта стали, автокомпонентов и фармацевтической продукции из США в обмен на такие же шаги со стороны Вашингтона.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что вышеупомянутое предложение было озвучено во время визита индийских чиновников в США в конце апреля.

По словам собеседников, беспошлинный импорт будет касаться только определенного объема товаров. После превышения лимита будут действовать стандартные таможенные ставки.

Источники рассказали, что Вашингтон обратился к Индии с просьбой решить вопросы, связанные с Приказами о контроле качества (QCO), которые он считает нетарифным торговым барьером для своих экспортных товаров.

Эти обязательные стандарты качества, которые устанавливают требования как для местных, так и для иностранных производителей, перед тем как их продукция появится на индийском рынке, критиковали за отсутствие прозрачности и предвзятость, говорится в материале.

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Отмечается, что Индия готова пересмотреть действующие QCO в таких секторах, как медицинское оборудование и химическая продукция, и предложила заключить с США соглашение о взаимном признании, по которому обе страны согласятся признавать регуляторные стандарты и практики друг друга.

Bloomberg добавляет, что обсуждения еще продолжаются и пока непонятно, попадут ли эти пункты в финальный текст соглашения.

Ранее сообщалось, что Индия, вероятно, не будет принимать меры в ответ на тарифы президента США Дональда Трампа. Между странами сейчас продолжаются переговоры.

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Автор: 

Индия (409) пошлина (475) США (26844)


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Все може бути, якщо Індія купить сотню F-35, а не Rafale.
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06.05.2025 01:10 Ответить
Щоб купити F-35 треба стати в чергу на їх виготовлення!
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06.05.2025 07:55 Ответить
Таки знайшов шизанутий Донні хоча б одного, котрий готовий поцілувати взасос його в дупу. Цей старий зморщений Моді залоскоче своєю бородою Трампову таку ж зморщену дупу.
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06.05.2025 02:05 Ответить
 
 