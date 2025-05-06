Индия предложила США нулевые пошлины на сталь и автозапчасти, - Bloomberg

Индия предложила отмену пошлин на ограниченный объем импорта стали, автокомпонентов и фармацевтической продукции из США в обмен на такие же шаги со стороны Вашингтона.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что вышеупомянутое предложение было озвучено во время визита индийских чиновников в США в конце апреля.

По словам собеседников, беспошлинный импорт будет касаться только определенного объема товаров. После превышения лимита будут действовать стандартные таможенные ставки.

Источники рассказали, что Вашингтон обратился к Индии с просьбой решить вопросы, связанные с Приказами о контроле качества (QCO), которые он считает нетарифным торговым барьером для своих экспортных товаров.

Эти обязательные стандарты качества, которые устанавливают требования как для местных, так и для иностранных производителей, перед тем как их продукция появится на индийском рынке, критиковали за отсутствие прозрачности и предвзятость, говорится в материале.

Читайте также: Индия не планирует ответных мер на пошлины Трампа, между странами продолжаются переговоры, - Reuters

Отмечается, что Индия готова пересмотреть действующие QCO в таких секторах, как медицинское оборудование и химическая продукция, и предложила заключить с США соглашение о взаимном признании, по которому обе страны согласятся признавать регуляторные стандарты и практики друг друга.

Bloomberg добавляет, что обсуждения еще продолжаются и пока непонятно, попадут ли эти пункты в финальный текст соглашения.

Ранее сообщалось, что Индия, вероятно, не будет принимать меры в ответ на тарифы президента США Дональда Трампа. Между странами сейчас продолжаются переговоры.

Читайте также: США могут подписать одно из первых торговых соглашений с Индией, - Бессент