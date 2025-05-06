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Росіяни атакували Запоріжжя: понівечені будинки, під завалами можуть бути люди
Ввечері 6 травня армія РФ атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Через атаку росіян у місті понівечені будівлі. Попередньо, під завалами перебувають люди. Екстрені служби прямують на місця влучань", - розповів він.
Крім того, внаслідок ворожої атаки в одному із районів міста сталась пожежа.
Згодом Федоров уточнив, що росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше 13 ударів.
Є пошкодження у різних районах міста. Сталося й кілька займань.
Зруйнований приватний будинок. Попередньо, під завалами знаходяться двоє людей.
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natali goncharova #436730
показати весь коментар06.05.2025 23:00 Відповісти Мені подобається 6
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