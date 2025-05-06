УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8320 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Запоріжжя
2 158 1

Росіяни атакували Запоріжжя: понівечені будинки, під завалами можуть бути люди

вибух

Ввечері 6 травня армія РФ атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Через атаку росіян у місті понівечені будівлі. Попередньо, під завалами перебувають люди. Екстрені служби прямують на місця влучань", - розповів він.

Крім того, внаслідок ворожої атаки в одному із районів міста сталась пожежа.

Згодом Федоров уточнив, що росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше 13 ударів. 

Є пошкодження у різних районах міста. Сталося й кілька займань.

Зруйнований приватний будинок. Попередньо, під завалами знаходяться двоє людей.

Читайте: Атаки РФ на Запоріжжя: 16 постраждалих досі в лікарні, двоє людей у важкому стані

Автор: 

безпілотник (4211) Запоріжжя (2282) обстріл (28687) Запорізька область (3645) Запорізький район (121)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мразі...
показати весь коментар
06.05.2025 23:00 Відповісти
 
 