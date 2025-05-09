Підтримка України є "абсолютним пріоритетом" Британії та її північноєвропейських союзників, - Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після зустрічі лідерів країн-членів Об'єднаних експедиційних сил (JEF) заявив, що підтримка України є "абсолютним пріоритетом" Британії та її північноєвропейських союзників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guаrdian.

Так, Стармер зазначив, що головним пріоритетом групи під керівництвом Великої Британії є захист цінностей, "важко завойованих" під час Другої світової війни, та продовження підтримки Києва.

"І саме на цьому зосереджена наша абсолютна увага - на Україні, на захисті цінностей, які ми вчора, в День Перемоги, згадували та вшановували, які були важко завойовані у Другій світовій війні", - сказав він.

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Стосовно того, яким буде його послання Росії та Пекіну, оскільки лідер Китаю Сі Цзіньпін взяв участь у заходах у Москві, присвячених 80-й річниці перемоги над нацистською Німеччиною, Стармер сказав: "Послання лідерів тут дуже, дуже чітке, і воно полягає в тому, що ми зосереджені на Україні.