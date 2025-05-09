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Новости Поддержка Украине
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Поддержка Украины является "абсолютным приоритетом" Великобритании и ее североевропейских союзников, - Стармер

Стармер о поддержке Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи лидеров стран-членов Объединенных экспедиционных сил (JEF) заявил, что поддержка Украины является "абсолютным приоритетом" Британии и ее североевропейских союзников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Ԍцагԁіап.

В частности, Стармер отметил, что главным приоритетом группы под руководством Великобритании является защита ценностей, "трудно завоеванных" во время Второй мировой войны, и продолжение поддержки Киева.

"И именно на этом сосредоточено наше абсолютное внимание - на Украине, на защите ценностей, которые мы вчера, в День Победы, вспоминали и чествовали, которые были тяжело завоеваны во Второй мировой войне", - сказал он.

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Относительно того, каким будет его послание России и Пекину, поскольку лидер Китая Си Цзиньпин принял участие в мероприятиях в Москве, посвященных 80-й годовщине победы над нацистской Германией, Стармер сказал: "Послание лидеров здесь очень, очень четкое, и оно заключается в том, что мы сосредоточены на Украине.

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Щира подяка всім добрим Людям , які підтримують
нашу краіну , в надзвичайно важкі часи для України 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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09.05.2025 20:34 Ответить
це вже було з початку війни...
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09.05.2025 21:34 Ответить
 
 