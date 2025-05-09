Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи лидеров стран-членов Объединенных экспедиционных сил (JEF) заявил, что поддержка Украины является "абсолютным приоритетом" Британии и ее североевропейских союзников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Ԍцагԁіап.

В частности, Стармер отметил, что главным приоритетом группы под руководством Великобритании является защита ценностей, "трудно завоеванных" во время Второй мировой войны, и продолжение поддержки Киева.

"И именно на этом сосредоточено наше абсолютное внимание - на Украине, на защите ценностей, которые мы вчера, в День Победы, вспоминали и чествовали, которые были тяжело завоеваны во Второй мировой войне", - сказал он.

Также читайте: Стармер: Британия объявила о самом большом пакете санкций, который когда-либо вводился

Относительно того, каким будет его послание России и Пекину, поскольку лидер Китая Си Цзиньпин принял участие в мероприятиях в Москве, посвященных 80-й годовщине победы над нацистской Германией, Стармер сказал: "Послание лидеров здесь очень, очень четкое, и оно заключается в том, что мы сосредоточены на Украине.