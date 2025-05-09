Стармер: Великобритания объявила о крупнейшем пакете санкций, который когда-либо вводился
9 мая премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о введении масштабного пакета санкций против России.
Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что нельзя недооценивать уровень угрозы, которую Россия представляет для национальной безопасности Соединенного Королевства.
"Чтобы усилить давление на Путина, я объявляю о самом большом пакете санкций, который когда-либо вводился", - отметил глава правительства.
Ранее сообщалось, что Британия подготовила санкции против 100 танкеров "теневого флота" РФ.
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