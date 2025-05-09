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Новости Санкции против России Теневой флот России
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Стармер: Великобритания объявила о крупнейшем пакете санкций, который когда-либо вводился

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

9 мая премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о введении масштабного пакета санкций против России.

Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что нельзя недооценивать уровень угрозы, которую Россия представляет для национальной безопасности Соединенного Королевства.

"Чтобы усилить давление на Путина, я объявляю о самом большом пакете санкций, который когда-либо вводился", - отметил глава правительства.

Ранее сообщалось, что Британия подготовила санкции против 100 танкеров "теневого флота" РФ.

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Автор: 

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ну якщо для ТРАМПОНА футбольний та хокейній матчі, це КОЗИРІ,то може хоч для англійців щось більш серйозне
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09.05.2025 11:02 Ответить
..
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09.05.2025 11:04 Ответить
А по суті, юначе?
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09.05.2025 11:12 Ответить
Зараз вам Кір Стармер особисто набере і призначить зустріч у зручний для вас час.)
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09.05.2025 11:28 Ответить
Ого! Мабуть, вже не шість фізичних осіб у санкційний список включено, а всі семеро.
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09.05.2025 11:44 Ответить
Не станут США, ЕС и Британия вводить по настоящему удушающие санкции, потому что помнят к чему это привело во ВМВ когда объявили Японии нефтяное эмбарго, а в случае рф это еще рисковее. Поэтому, хорошо если хотя бы будут душить как совок, долго и аккуратно, медленно поднимая температуру что бы жаба дошла до нужной кондиции без повода для резких движений.
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09.05.2025 12:30 Ответить
 
 