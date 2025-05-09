Стармер: Британія оголосила про найбільший пакет санкцій, який коли-небудь вводився

9 травня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про запровадження наймасштабнішого пакету санкцій проти Росії.

Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що не можна недооцінювати рівень загрози, яку Росія становить для національної безпеки Сполученого Королівства.

"Щоб посилити тиск на Путіна, я оголошую про найбільший пакет санкцій, який коли-небудь вводився", - зазначив глава уряду.

Раніше повідомлялося, що Британія підготувала санкції проти 100 танкерів "тіньового флоту" РФ.

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