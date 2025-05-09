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Стармер: Британія оголосила про найбільший пакет санкцій, який коли-небудь вводився

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер

9 травня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про запровадження наймасштабнішого пакету санкцій проти Росії.

Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що не можна недооцінювати рівень загрози, яку Росія становить для національної безпеки Сполученого Королівства.

"Щоб посилити тиск на Путіна, я оголошую про найбільший пакет санкцій, який коли-небудь вводився", - зазначив глава уряду.

Раніше повідомлялося, що Британія підготувала санкції проти 100 танкерів "тіньового флоту" РФ.

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ну якщо для ТРАМПОНА футбольний та хокейній матчі, це КОЗИРІ,то може хоч для англійців щось більш серйозне
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09.05.2025 11:02 Відповісти
..
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09.05.2025 11:04 Відповісти
А по суті, юначе?
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09.05.2025 11:12 Відповісти
Зараз вам Кір Стармер особисто набере і призначить зустріч у зручний для вас час.)
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09.05.2025 11:28 Відповісти
Ого! Мабуть, вже не шість фізичних осіб у санкційний список включено, а всі семеро.
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09.05.2025 11:44 Відповісти
 
 