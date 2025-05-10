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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 964 580 осіб (+1310 за добу), 10 790 танків, 27 637 артсистем, 22 440 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 964580 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 10.05.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 964580 (+1310) осіб, 

танків / tanks ‒ 10790 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 22440 (+7) од,

артилерійських систем – 27637 (+49) од,

РСЗВ – 1380 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1158 (+1) од,

літаків – 372 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35482 (+36),

крилаті ракети ‒ 3197 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 47830 (+106) од,

спеціальна техніка ‒ 3875 (+0)

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Втрати росіян 9 травня

Автор: 

армія рф (17554) Генштаб ЗС (6647) ліквідація (3992) знищення (7355)


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Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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10.05.2025 07:56 Відповісти
Пуйловське припинення вогню в цифрах і фактах.
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10.05.2025 07:56 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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10.05.2025 07:57 Відповісти
🙏🙏🙏💙💛❤️
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10.05.2025 09:12 Відповісти
Стивен Сигал и Эмир Кустурица посетили парад на мацскве...Орбана не було,а фіца з вучічей непогано вписались в шоблу світових злочинців..
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10.05.2025 08:47 Відповісти
 
 