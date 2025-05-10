Общие боевые потери РФ с начала войны - около 964 580 человек (+1310 за сутки), 10 790 танков, 27 637 артсистем, 22 440 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 964 580 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 964 580 (+1310) человек,

танков - 10 790 (+4) единиц,

боевых бронированных машин - 22 440 (+7) единиц,

артиллерийских систем - 27 637 (+49) единиц,

РСЗО - 1380 (+0) единиц,

средств ПВО - 1158 (+1) единиц,

самолетов - 372 (+0) единицы,

вертолетов - 335 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 35 482 (+36) единицы,

крылатых ракет - 3197 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 47 830 (+106) единиц,

специальной техники - 3875 (+0) единиц.

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