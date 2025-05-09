На Покровском направлении враг атаковал 51 раз, обезврежены 96 оккупантов, - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 162 боевых столкновения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Российские захватчики нанесли 22 авиационных удара, применив 37 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 956 дронов-камикадзе и осуществили 3234 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении в течение дня наши войска отражали пять атак противника в районе Волчанска, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении украинские защитники отражали два штурма в районах Загрызово и Новой Кругляковки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 17 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Липового, Редкодуба, Ямполовки и в направлении Грековки, Нового Мира, Зеленой Долины. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Восемь штурмовых действий врага в районах Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского отразили украинские защитники на Северском направлении.

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На Краматорском направлении пока зафиксированы 10 боевых столкновений в районах Часова Яра, Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Александро-Шультино, из которых три продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении россияне 15 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Дачного, Дилиевки, Щербиновки и Торецка. Два боестолкновения еще продолжаются.

С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения 51 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Александрополь, Новоторецкое, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Новая Полтавка, Луч, Елизаветовка, Даченское, Зверево, Удачное, Котляровка, Андреевка и в направлении Зари, Миролюбовки, Малиновки, Новониколаевки и Троицкого. До сих пор продолжаются шесть боестолкновений. Сегодня на этом направлении, по предварительным подсчетам, украинские воины обезвредили 96 оккупантов, 54 из них - безвозвратно, уничтожили одну боевую бронированную машину и три автомобиля противника.

На Новопавловском направлении враг 30 раз атаковал вблизи населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Отрадное, Ривнополь, Новоселка, Вольное Поле, Привольное и в направлении Новополя, Зеленого Поля. Двадцать две атаки уже отражены, восемь боестолкновений продолжается.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении наши защитники отразили четыре вражеских штурма в районе Малых Щербаков, Степного и Щербаков.

На Приднепровском направлении враг совершил шесть неудачных попыток продвинуться вперед.

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Операция ВСУ на Курщине

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отразили 19 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 8 авиационных ударов с применением 13 управляемых бомб, а также совершил 283 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.