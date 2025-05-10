Інформація про підпорядкування департаментів КМДА військовій адміністрації - фейк, - мерія Києва

Військова адміністрація Києва не підпорядкувала собі посадовців Київської міської державної адміністрації і не може скасувати підпорядкування департаментів КМДА міському голові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному роз’ясненні столичної мерії.

"Щоб запобігти поширенню дезінформації щодо структур КМДА, КМВА та їхнього підпорядкування, інформуємо про наступне. Журналісти запитують, чи правда, що КМВА підпорядкувала собі посадовців КМДА. Відповідь – це не так, ця інформація не відповідає дійсності. Київська міська військова адміністрація не визначає кількість департаментів КМДА та не може скасувати їх підпорядкування міському голові", - йдеться у повідомленні.

В мерії пояснили, що життєдіяльність міста Києва забезпечується місцевим самоврядуванням: Київрадою та її виконавчим органом – Київською міською державною адміністрацією (КМДА) на чолі з міським головою, обраним киянами.

Начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) призначається Президентом і відповідає за безпекові питання в місті: реалізацію закону "Про правовий режим воєнного стану", в тому числі і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, тощо.

Те, якою буде структура КМВА, в якій табличці-"штатці" вона буде оформлена та чи буде там необмежена кількість радників – КМДА не визначає, додають в мерії.

Раніше повідомлялося, що керівник військової адміністрації Києва Тимур Ткаченко збільшив структуру КМВА. На опублікованому ним фото військова адміністрація виглядає як розширена структура КМДА. Окрім того, Ткаченко збільшив кількість своїх заступників та ввів у штатний розклад КМВА необмежену кількість радників.

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