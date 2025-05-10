Информация о подчинении департаментов КГГА военной администрации - фейк, - мэрия Киева
Военная администрация Киева не подчинила себе должностных лиц Киевской городской государственной администрации и не может отменить подчинение департаментов КГГА городскому голове.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном разъяснении столичной мэрии.
"Чтобы предотвратить распространение дезинформации относительно структур КГГА, КГВА и их подчинения, информируем о следующем. Журналисты спрашивают, правда ли, что КГВА подчинила себе должностных лиц КГГА. Ответ - это не так, эта информация не соответствует действительности. Киевская городская военная администрация не определяет количество департаментов КГГА и не может отменить их подчинение городскому голове", - говорится в сообщении.
В мэрии объяснили, что жизнедеятельность города Киева обеспечивается местным самоуправлением: Киевсоветом и его исполнительным органом - Киевской городской государственной администрацией (КГГА) во главе с городским головой, избранным киевлянами.
Начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) назначается Президентом и отвечает за вопросы безопасности в городе: реализацию закона "О правовом режиме военного положения", в том числе, и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, и тому подобное.
То, какой будет структура КГВА, в какой табличке-"штатке" она будет оформлена и будет ли там неограниченное количество советников - КГГА не определяет, добавляют в мэрии.
Ранее сообщалось, что руководитель военной администрации Киева Тимур Ткаченко увеличил структуру КГВА. На опубликованном им фото военная администрация выглядит как расширенная структура КГГА. Кроме того, Ткаченко увеличил количество своих заместителей и ввел в штатное расписание КГВА неограниченное количество советников.
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