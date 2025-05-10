Ситуація у регіоні Балтійського моря хитка, потрібно посилити безпеку, - Вадефуль
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль хоче посилити безпеку в Балтійському регіоні на тлі ймовірних нещодавніх диверсій у Балтійському морі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це Вадефуль розповів в інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung.
На думку очільника німецького МЗС, до цього часу Балтійський регіон отримував "занадто мало суспільної уваги".
"Ситуація там нестабільна, це очевидно. Я вважаю, що весь Балтійський регіон досі отримував занадто мало уваги з боку громадськості, і я хотів би приділити йому більше уваги під час свого перебування на посаді", – вважає він.
Також він бачить різні ознаки зростання небезпеки: знищення кабелів для передачі даних, демонтаж прикордонних буїв, порушення повітряного простору ЄС і НАТО російськими літаками, а також агресивна поведінка російського флоту.
"Тому очевидно, що ми тут, на півночі, живемо в небезпечній зоні", – сказав він.
Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив про початок нової військової операції з метою гарантування безпеки та контролю над повітряним простором у Балтійському регіоні з огляду на провокації з боку Росії.
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