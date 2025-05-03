Польща почала нову військову операцію над Балтією на тлі провокацій РФ, - Косіняк-Камиш

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив про початок нової військової операції з метою гарантування безпеки та контролю над повітряним простором у Балтійському регіоні з огляду на провокації з боку Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РАР.

Як зазначається, протягом останніх тижнів у регіоні Балтійського моря сталося кілька інцидентів, пов'язаних з діяльністю російської авіації, яка не дотримувалася міжнародних правил або навіть порушила польський повітряний простір.

Так, у п'ятницю Косіняк-Камиш повідомив, що у відповідь на інциденти польська армія розпочала нову операцію, спрямовану на гарантування безпеки та контролю повітряного простору в Балтійському регіоні.

Також зазначається, що операція розпочалася цього тижня, у її межах були розгорнуті додаткові літаки та вертольоти для патрулювання польського повітряного простору на півночі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовий гелікоптер РФ порушив повітряний простір Польщі

Згідно з неофіційною інформацією, наданою PAP джерелами, близькими до Міністерства національної оборони, операція передбачає, серед іншого, переміщення додаткових військових вертольотів з інших регіонів до баз у регіоні Балтійського моря та до кордону з російською Калінінградською областю.

"Це відповідь на загрози, з якими ми маємо справу, зокрема інциденти, що стосуються нас або наших союзників – країн Північної та Балтійської Європи", – наголосив Косіняк-Камиш.

Як пише видання, нині військово-повітряні сили країн НАТО задіяні в захисті повітряного простору регіону, зокрема беруть участь у постійній місії Baltic Air Policing, у межах якої по черзі надають авіацію для захисту повітряного простору Литви, Латвії та Естонії, які не мають власних військово-повітряних сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Польщі роздадуть громадянам інструкції, як діяти під час війни