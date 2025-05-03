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Новини Провокації РФ над Балтією
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Польща почала нову військову операцію над Балтією на тлі провокацій РФ, - Косіняк-Камиш

Польща почала військову операцію над Балтією

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив про початок нової військової операції з метою гарантування безпеки та контролю над повітряним простором у Балтійському регіоні з огляду на провокації з боку Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РАР.

Як зазначається, протягом останніх тижнів у регіоні Балтійського моря сталося кілька інцидентів, пов'язаних з діяльністю російської авіації, яка не дотримувалася міжнародних правил або навіть порушила польський повітряний простір.

Так, у п'ятницю Косіняк-Камиш повідомив, що у відповідь на інциденти польська армія розпочала нову операцію, спрямовану на гарантування безпеки та контролю повітряного простору в Балтійському регіоні.

Також зазначається, що операція розпочалася цього тижня, у її межах були розгорнуті додаткові літаки та вертольоти для патрулювання польського повітряного простору на півночі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовий гелікоптер РФ порушив повітряний простір Польщі

Згідно з неофіційною інформацією, наданою PAP джерелами, близькими до Міністерства національної оборони, операція передбачає, серед іншого, переміщення додаткових військових вертольотів з інших регіонів до баз у регіоні Балтійського моря та до кордону з російською Калінінградською областю.

"Це відповідь на загрози, з якими ми маємо справу, зокрема інциденти, що стосуються нас або наших союзників – країн Північної та Балтійської Європи", – наголосив Косіняк-Камиш.

Як пише видання, нині військово-повітряні сили країн НАТО задіяні в захисті повітряного простору регіону, зокрема беруть участь у постійній місії Baltic Air Policing, у межах якої по черзі надають авіацію для захисту повітряного простору Литви, Латвії та Естонії, які не мають власних військово-повітряних сил.

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Автор: 

Польща (8526) провокація (786) Косіняк-Камиш Владислав (47) Балтійське море (6)


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Топ коментарі
+6
Переміщення, чи збиття кацапських порушеників кордонів НАТО? Ну дуже "потужна" відповідь на провокації оркостану! Тому ху...ло і лізе, бо безхребетне НАТО не дає відсічі! 🤬
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03.05.2025 14:14
+6
Навіть порушила польський повітряний простір? А чому не збили? Як же ні сантиметру кордонів НАТО? Обдзюрюнькались, так і кажіть. Беріть приклад з Ердогана.
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03.05.2025 14:16
+3
Войовничі походеньки туди-сюди - це військова операція?
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03.05.2025 14:13
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Войовничі походеньки туди-сюди - це військова операція?
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03.05.2025 14:13 Відповісти
Переміщення, чи збиття кацапських порушеників кордонів НАТО? Ну дуже "потужна" відповідь на провокації оркостану! Тому ху...ло і лізе, бо безхребетне НАТО не дає відсічі! 🤬
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03.05.2025 14:14 Відповісти
ну да, конечно, операция.... 3 года "сиськи мяли", а сейчас они как проведут "операцию"... как начнут рядом летать...
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03.05.2025 14:16 Відповісти
Навіть порушила польський повітряний простір? А чому не збили? Як же ні сантиметру кордонів НАТО? Обдзюрюнькались, так і кажіть. Беріть приклад з Ердогана.
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03.05.2025 14:16 Відповісти
Рольніки на байдарках?
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03.05.2025 14:17 Відповісти
Опять будут делать героические селфи на фоне пролетающих нарушитетей как и ракетами в приграничных украинских областях?
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03.05.2025 14:31 Відповісти
Всєм баяцца. Пшеки літають по колу діаметром 100км.😱
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03.05.2025 14:43 Відповісти
Провести операцію під кодовою назвою "Ердоган". Надовго відвадить.
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03.05.2025 14:45 Відповісти
Занепокоїння?
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03.05.2025 14:49 Відповісти
Онанізм !
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03.05.2025 14:53 Відповісти
Цілком правильна і необхідна військова операція дружньої нам Польщі проти небезпечного ворога, тепер вже за ініціативою і за рахунок саме Польщі, бо "військово-повітряні сили країн НАТО вже задіяні в захисті повітряного простору регіону, зокрема беруть участь у постійній місії Baltic Air Policing, у межах якої по черзі надають авіацію для захисту повітряного простору Литви, Латвії та Естонії, які не мають власних військово-повітряних сил." Джерело: https://censor.net/ua/n3550250
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03.05.2025 15:14 Відповісти
Stopa w strzemieniu, szabla w dłoni!
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03.05.2025 15:32 Відповісти
цікаво чому ці сс*ни раптом голос подали
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03.05.2025 15:35 Відповісти
Рольніки висунулись до кордону з Україною?
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03.05.2025 15:45 Відповісти
Уті путі, які сміливі
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03.05.2025 15:59 Відповісти
 
 