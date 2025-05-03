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Новости Провокации рф над странами Балтии
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Польша начала новую военную операцию над Балтией на фоне провокаций РФ, - Косиняк-Камыш

Польша начала военную операцию над Балтией

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о начале новой военной операции с целью обеспечения безопасности и контроля над воздушным пространством в Балтийском регионе, учитывая провокации со стороны России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РАР.

Как отмечается, в течение последних недель в регионе Балтийского моря произошло несколько инцидентов, связанных с деятельностью российской авиации, которая не придерживалась международных правил или даже нарушила польское воздушное пространство.

Так, в пятницу Косиняк-Камыш сообщил, что в ответ на инциденты польская армия начала новую операцию, направленную на обеспечение безопасности и контроля воздушного пространства в Балтийском регионе.

Также отмечается, что операция началась на этой неделе, в ее рамках были развернуты дополнительные самолеты и вертолеты для патрулирования польского воздушного пространства на севере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военный вертолет РФ нарушил воздушное пространство Польши

Согласно неофициальной информации, предоставленной PAP источниками, близкими к Министерству национальной обороны, операция предусматривает, среди прочего, перемещение дополнительных военных вертолетов из других регионов к базам в регионе Балтийского моря и к границе с российской Калининградской областью.

"Это ответ на угрозы, с которыми мы имеем дело, в частности инциденты, касающиеся нас или наших союзников - стран Северной и Балтийской Европы", - подчеркнул Косиняк-Камыш.

Как пишет издание, в настоящее время военно-воздушные силы стран НАТО задействованы в защите воздушного пространства региона, в частности участвуют в постоянной миссии Baltic Air Policing, в рамках которой поочередно предоставляют авиацию для защиты воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии, которые не имеют собственных военно-воздушных сил.

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Автор: 

Польша (8428) провокация (1463) Косиняк-Камыш Владислав (43) Балтийское море (4)


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Войовничі походеньки туди-сюди - це військова операція?
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03.05.2025 14:13 Ответить
Переміщення, чи збиття кацапських порушеників кордонів НАТО? Ну дуже "потужна" відповідь на провокації оркостану! Тому ху...ло і лізе, бо безхребетне НАТО не дає відсічі! 🤬
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03.05.2025 14:14 Ответить
ну да, конечно, операция.... 3 года "сиськи мяли", а сейчас они как проведут "операцию"... как начнут рядом летать...
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03.05.2025 14:16 Ответить
Навіть порушила польський повітряний простір? А чому не збили? Як же ні сантиметру кордонів НАТО? Обдзюрюнькались, так і кажіть. Беріть приклад з Ердогана.
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03.05.2025 14:16 Ответить
Рольніки на байдарках?
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03.05.2025 14:17 Ответить
 
 