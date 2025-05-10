Ситуация в регионе Балтийского моря нестабильна, нужно усилить безопасность, - Вадефуль

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль хочет усилить безопасность в Балтийском регионе на фоне вероятных недавних диверсий в Балтийском море.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом Вадефуль рассказал в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

По мнению главы немецкого МИД, до сих пор Балтийский регион получал "слишком мало общественного внимания".

"Ситуация там нестабильна, это очевидно. Я считаю, что весь Балтийский регион до сих пор получал слишком мало внимания со стороны общественности, и я хотел бы уделить ему больше внимания во время своего пребывания в должности", - считает он.

Также он видит различные признаки роста опасности: уничтожение кабелей для передачи данных, демонтаж пограничных буев, нарушение воздушного пространства ЕС и НАТО российскими самолетами, а также агрессивное поведение российского флота.

"Поэтому очевидно, что мы здесь, на севере, живем в опасной зоне", - сказал он.

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о начале новой военной операции с целью обеспечения безопасности и контроля над воздушным пространством в Балтийском регионе, учитывая провокации со стороны России.

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