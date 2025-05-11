УКР
Росіяни просунулися біля Макіївки, Олександрополя та Розлива, - DeepState. КАРТИ

Російські загарбники мають просування на Луганщині та Донеччині.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Макіївки (Луганська обл), Олександрополя (Донецька обл) та Розлива (Донецька обл)", - йдеться у повідомленні.

мапа просування ворога
мапа просування ворога

мапа просування ворога

Топ коментарі
+10
зеленский зробив усе шоб знищити мотивованих військових - котрі з перших днів війни пішли захищати, а не вмирати за бездарне, крімінальне, військово-політичне керівництво України. Зараз люди просто хочуть жити - тому просто розбігаються з голих полів - в чомусь Венс мав рацію, коли казав зеленскому шо в нього нема армії, вже нема.
показати весь коментар
11.05.2025 02:49 Відповісти
+9
ну і ***** ***** перемирья, як ми пятимося степ за степом?
вибір 19го? - це таки приговор!
а тут щє тей рудий ****** - захочю зупиню поміч, а захочю і на чверть продовжу...
показати весь коментар
11.05.2025 00:12 Відповісти
+6
Запам"ятай раз і назавжди просту істину: кожен наступний президент - результат роботи попереднього. Це аксіома. І так, в тебе, як і в кожного українця, є можливість піти на фронт і там всім показати, як перестати "пятиться". Особистим прикладом.
показати весь коментар
11.05.2025 01:59 Відповісти
