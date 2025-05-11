Росіяни просунулися біля Макіївки, Олександрополя та Розлива, - DeepState. КАРТИ
Російські загарбники мають просування на Луганщині та Донеччині.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Макіївки (Луганська обл), Олександрополя (Донецька обл) та Розлива (Донецька обл)", - йдеться у повідомленні.
