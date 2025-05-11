РУС
Россияне продвинулись возле Макеевки, Александрополя и Разлива, - DeepState. КАРТЫ

Российские захватчики имеют продвижение на Луганщине и Донетчине.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Макеевки (Луганская обл.), Александрополя (Донецкая обл.) и Разлива (Донецкая обл.)", - говорится в сообщении.

карта продвижения врага
карта продвижения врага

карта продвижения врага

+10
зеленский зробив усе шоб знищити мотивованих військових - котрі з перших днів війни пішли захищати, а не вмирати за бездарне, крімінальне, військово-політичне керівництво України. Зараз люди просто хочуть жити - тому просто розбігаються з голих полів - в чомусь Венс мав рацію, коли казав зеленскому шо в нього нема армії, вже нема.
11.05.2025 02:49 Ответить
+9
ну і ***** ***** перемирья, як ми пятимося степ за степом?
вибір 19го? - це таки приговор!
а тут щє тей рудий ****** - захочю зупиню поміч, а захочю і на чверть продовжу...
11.05.2025 00:12 Ответить
+6
Запам"ятай раз і назавжди просту істину: кожен наступний президент - результат роботи попереднього. Це аксіома. І так, в тебе, як і в кожного українця, є можливість піти на фронт і там всім показати, як перестати "пятиться". Особистим прикладом.
11.05.2025 01:59 Ответить
