Россияне продвинулись возле Макеевки, Александрополя и Разлива, - DeepState. КАРТЫ
Российские захватчики имеют продвижение на Луганщине и Донетчине.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Макеевки (Луганская обл.), Александрополя (Донецкая обл.) и Разлива (Донецкая обл.)", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+10 Danger Zone
показать весь комментарий11.05.2025 02:49 Ответить Ссылка
+9 три - пятнадцать
показать весь комментарий11.05.2025 00:12 Ответить Ссылка
+6 Стицько #601129
показать весь комментарий11.05.2025 01:59 Ответить Ссылка
вибір 19го? - це таки приговор!
а тут щє тей рудий ****** - захочю зупиню поміч, а захочю і на чверть продовжу...
а другого діда кацапняві нацисти теж вбили...
але люди поховали і хоча б знаю де приблизно могила..
як ти хочеш вбити мою доню?
і на папу-доню помолимося...
не було б її кацапня вже під Київом вже б стояла...