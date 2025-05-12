Носієм є БпЛА, летить до 500 км: ГУР МО розповіло про нову крилату ракету РФ "Бандероль". ФОТО
Українська розвідка оприлюднила технічні деталі нової російської крилатої ракети S8000 "Бандероль".
Розробником ракети є підсанкційне підприємство "Кронштадт". Її носієм є БПЛА "Оріон" виробництва тієї ж компанії. Також здійснюється адаптація виробу для застосування з ударних гелікоптерів Ми-28Н.
Ракета здатна виконувати повороти з меншим радіусом, ніж у типових крилатих ракет російського виробництва (Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69), зберігаючи при цьому характерну траєкторію польоту крилатої ракети.
"Бандероль" оснащено бойовою частиною масою до 150 кг. Вона може летіти до 500 км зі швидкістю 500 км/год. Як паливо використовується авіаційний гас.
У ракеті зафіксовано використання іноземних компонентів, зокрема:
- • реактивний двигун Swiwin SW800Pro (Китай) – двигун для авіамоделювання, який продається навіть через онлайн-майданчики (орієнтовна вартість на AliExpress – $16 тис);
- • телеметричний модуль RFD900x австралійського виробництва або його китайська копія;
- • інерціальна навігаційна система, ймовірно китайського походження;
- • акумуляторні батареї Murata (Японія);
- • сервоприводи Dynamixel MX-64AR (компанія Robotis, Південна Корея);
- • завадозахищена CRP-антена Комета-М8 (рф, "вніір-прогрес")– також використовується у "гєранях", УМПК, УМПБ;
- • Майже два десятки мікрочипів американських, китайських, швейцарських, японських та південнокорейських виробників.
Більшість електроніки для ракети надходить через мережу "Чіп і діп" – одного з найбільших російських дистриб’юторів електроніки.
Загалом ідентифіковано понад 20 ключових компонентів ракети S8000, а також близько 30 підприємств, залучених до її виробництва або постачання.
