Носієм є БпЛА, летить до 500 км: ГУР МО розповіло про нову крилату ракету РФ "Бандероль". ФОТО

Українська розвідка оприлюднила технічні деталі нової російської крилатої ракети S8000 "Бандероль".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

Розробником ракети є підсанкційне підприємство "Кронштадт". Її носієм є БПЛА "Оріон" виробництва тієї ж компанії. Також здійснюється адаптація виробу для застосування з ударних гелікоптерів Ми-28Н.

Ракета здатна виконувати повороти з меншим радіусом, ніж у типових крилатих ракет російського виробництва (Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69), зберігаючи при цьому характерну траєкторію польоту крилатої ракети.

"Бандероль" оснащено бойовою частиною масою до 150 кг. Вона може летіти до 500 км зі швидкістю 500 км/год. Як паливо використовується авіаційний гас.









У ракеті зафіксовано використання іноземних компонентів, зокрема:

• реактивний двигун Swiwin SW800Pro (Китай) – двигун для авіамоделювання, який продається навіть через онлайн-майданчики (орієнтовна вартість на AliExpress – $16 тис);

• телеметричний модуль RFD900x австралійського виробництва або його китайська копія;

• інерціальна навігаційна система, ймовірно китайського походження;

• акумуляторні батареї Murata (Японія);

• сервоприводи Dynamixel MX-64AR (компанія Robotis, Південна Корея);

• завадозахищена CRP-антена Комета-М8 (рф, "вніір-прогрес")– також використовується у "гєранях", УМПК, УМПБ;

• Майже два десятки мікрочипів американських, китайських, швейцарських, японських та південнокорейських виробників.

Більшість електроніки для ракети надходить через мережу "Чіп і діп" – одного з найбільших російських дистриб’юторів електроніки.

Загалом ідентифіковано понад 20 ключових компонентів ракети S8000, а також близько 30 підприємств, залучених до її виробництва або постачання.

