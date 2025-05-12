УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8931 відвідувач онлайн
Новини Російський ОПК
10 288 32

Носієм є БпЛА, летить до 500 км: ГУР МО розповіло про нову крилату ракету РФ "Бандероль". ФОТО

Українська розвідка оприлюднила технічні деталі нової російської крилатої ракети S8000 "Бандероль".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

Розробником ракети є підсанкційне підприємство "Кронштадт". Її носієм є БПЛА "Оріон" виробництва тієї ж компанії. Також здійснюється адаптація виробу для застосування з ударних гелікоптерів Ми-28Н.

Ракета здатна виконувати повороти з меншим радіусом, ніж у типових крилатих ракет російського виробництва (Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69), зберігаючи при цьому характерну траєкторію польоту крилатої ракети.

"Бандероль" оснащено бойовою частиною масою до 150 кг. Вона може летіти до 500 км зі швидкістю 500 км/год. Як паливо використовується авіаційний гас.

Крилата ракета РФ Бандероль. Що про неї відомо
Крилата ракета РФ Бандероль. Що про неї відомо
Крилата ракета РФ Бандероль. Що про неї відомо
Крилата ракета РФ Бандероль. Що про неї відомо

Також дивіться: Спецпризначенці ГУР відбили побратимів із полону окупантів прямо на полі бою. ВIДЕО

У ракеті зафіксовано використання іноземних компонентів, зокрема:

  • • реактивний двигун Swiwin SW800Pro (Китай) – двигун для авіамоделювання, який продається навіть через онлайн-майданчики (орієнтовна вартість на AliExpress – $16 тис);
  • • телеметричний модуль RFD900x австралійського виробництва або його китайська копія;
  • • інерціальна навігаційна система, ймовірно китайського походження;
  • • акумуляторні батареї Murata (Японія);
  • • сервоприводи Dynamixel MX-64AR (компанія Robotis, Південна Корея);
  • • завадозахищена CRP-антена Комета-М8 (рф, "вніір-прогрес")– також використовується у "гєранях", УМПК, УМПБ;
  • • Майже два десятки мікрочипів американських, китайських, швейцарських, японських та південнокорейських виробників.

Більшість електроніки для ракети надходить через мережу "Чіп і діп" – одного з найбільших російських дистриб’юторів електроніки.

Загалом ідентифіковано понад 20 ключових компонентів ракети S8000, а також близько 30 підприємств, залучених до її виробництва або постачання.

Дивіться: ГУР показало нові морські безпілотні дрононосці, якими атакують цілі в окупованому Криму. ФОТО

Автор: 

крилаті ракети (1088) росія (67230) ГУР (633)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
поки Оманська Гнида виробляє рвотні зельоні гундосики русня спокійно собі створює нові крилаті ракети

як же там ракета-грім-бімба Паляніца ?
показати весь коментар
12.05.2025 09:34 Відповісти
+17
ви статтю читали чи тільки заголовок ?
показати весь коментар
12.05.2025 09:22 Відповісти
+16
Кацапи тупі?Наша відповідь-відосик потужного,гундосого знищує всі цілі.
показати весь коментар
12.05.2025 09:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ви статтю читали чи тільки заголовок ?
показати весь коментар
12.05.2025 09:22 Відповісти
Він нє чітататьєль, він пісатьєль...
показати весь коментар
12.05.2025 10:13 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2025 09:22 Відповісти
Вася, раздуплись - данные ТТХ раша-ракеты
показати весь коментар
12.05.2025 09:22 Відповісти
Схоже, він знає і тому свариться. Йому боляче, шо ТТХ кацапської ракети стали відомими, а отже є шанс цю ракету знешкоджувати.
показати весь коментар
12.05.2025 09:27 Відповісти
і реактивний мотор з аліекспрес і приводи з акумуляторами від наших партнерів...що заважає гур мо виготовити подібний агрегат і гатити на 500 км, якщо трембіта і досі не трембітує?
показати весь коментар
12.05.2025 11:56 Відповісти
це рашистьска БПЛА
показати весь коментар
12.05.2025 09:23 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2025 09:34 Відповісти
"Майже два десятки мікрочіпів американських, китайських, швейцарських, японських та південнокорейських виробників"

Санкции в действии... и не надо рассказывать про подставные фирмы, думаю, в большинстве случаев те кто им продают, знают или догадываются кому в конечном счете их микрочипы попадут
показати весь коментар
12.05.2025 09:25 Відповісти
Та все це добро кацапи з вкрадених пральних машин та фенів наковиряли, ввечері про це повідомлять на брехломарахвоні, очікуйте
показати весь коментар
12.05.2025 09:37 Відповісти
Кацапи тупі?Наша відповідь-відосик потужного,гундосого знищує всі цілі.
показати весь коментар
12.05.2025 09:27 Відповісти
и +1 довіри
показати весь коментар
12.05.2025 09:30 Відповісти
Я уж обрадовался, подумал это наша ракета, ГУР же любит рассказывать почти сразу про наши новые разработки...
показати весь коментар
12.05.2025 09:34 Відповісти
поки Оманська Гнида виробляє рвотні зельоні гундосики русня спокійно собі створює нові крилаті ракети

як же там ракета-грім-бімба Паляніца ?
показати весь коментар
12.05.2025 09:34 Відповісти
Яка ще "Паляніца"? У нас перемир'я!
показати весь коментар
12.05.2025 09:38 Відповісти
З такими як ти нічого не зробимо
показати весь коментар
12.05.2025 10:02 Відповісти
Зате у нас до сих пір не могли зліпити нормальну ракету з нормальним бойовим зарядом. Одні дрони які можуть тільки вікна вибити
показати весь коментар
12.05.2025 09:38 Відповісти
Бо в них стоїть задача не перемоги, а розділу України, її зливу.
показати весь коментар
12.05.2025 13:19 Відповісти
В Омані про нормальну ракету не домовлялись.
показати весь коментар
12.05.2025 14:37 Відповісти
Навіщо це писати?Ну зробили...,то треба базікати?
показати весь коментар
12.05.2025 09:40 Відповісти
Еще один Это российская ракета, не наша!
показати весь коментар
12.05.2025 09:49 Відповісти
Ми це зібємо лазирним лутчом імені Зєлєнскава!
показати весь коментар
12.05.2025 09:44 Відповісти
Або "Паляницею". В крайньому випадку "Довгим Нептуном"
показати весь коментар
12.05.2025 10:06 Відповісти
Навіщо це нам, це повинно бути доведено військовим, а коли б'ють по нам, то мені однаково ці ттх
показати весь коментар
12.05.2025 09:59 Відповісти
як то кажуть, бери та роби... є майже готова схема, де там наші аналоги? кожен день читаємо про просування ворога все далі й далі..., а чому б не запускати все, що в нас є, а в нас же є, розказували ж, я пам'ятаю..., по логістиці та тилам кацапів, кожен божий день, а не раз на місяць...
показати весь коментар
12.05.2025 10:03 Відповісти
це і є план Оманської Гниди (який поховав ракетну програму як тільки вповз на Банкову) - звиздіти зельоному охлосу у вуха гундосиками і здавати Україну пуйлу.
показати весь коментар
12.05.2025 10:29 Відповісти
Тяга двигуна 80 кг а бойова частина до 150 кг ?
показати весь коментар
12.05.2025 10:11 Відповісти
І до чого тут тяга двигуна до бойової частини?
Тяга двигуна - сила, що штовхає ракету крізь повітряне середовище.
показати весь коментар
12.05.2025 10:34 Відповісти
"На БПЛА «Оріон» можливо встановити різні типи ***********, для яких передбачено чотири підвіски на планері.

Серед ***********https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-mil.2020-10-26-11 [11]:

керована малогабаритна авіаційна ракета Х-50;корегована малогабаритна авіаційна бомба КАБ-20;керована планувальна авіабомба УПАБ-50 (з бойовою частиною від БМ-21);корегована малогабаритна авіаційна бомба КАБ-50 (з бойовою частиною від БМ-21);некерована малогабаритна авіаційна бомба ФАБ-50.керована авіаційна ракета для застосування з безпілотників - Х-БПЛА.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-:0-12 [12]

Перелічені ********** можуть мати різні типи наведення: за лазерним променем, теле- та тепловізійним каналами.
показати весь коментар
12.05.2025 13:24 Відповісти
 
 