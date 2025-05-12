РУС
Новости оссийский ОПК
Носителем является БПЛА, летающий до 500 км: ГУР МО рассказало о новой крылатой ракете РФ "Бандероль". ФОТО

Украинская разведка обнародовала технические детали новой российской крылатой ракеты S8000 "Бандероль".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

Разработчиком ракеты является подсанкционное предприятие "Кронштадт". Ее носителем является БПЛА "Орион" производства той же компании. Также осуществляется адаптация изделия для применения с ударных вертолетов Ми-28Н.

Ракета способна выполнять повороты с меньшим радиусом, чем у типовых крылатых ракет российского производства (Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69), сохраняя при этом характерную траекторию полета крылатой ракеты.

"Бандероль" оснащена боевой частью массой до 150 кг. Она может лететь до 500 км со скоростью 500 км/ч. В качестве топлива используется авиационный керосин.

Крылатая ракета РФ Бандероль. Что о ней известно
В ракете зафиксировано использование иностранных компонентов, в частности:

  • - реактивный двигатель Swiwin SW800Pro (Китай) - двигатель для авиамоделирования, который продается даже через онлайн-площадки (ориентировочная стоимость на AliExpress - $16 тыс);
  • - телеметрический модуль RFD900x австралийского производства или его китайская копия;
  • - инерциальная навигационная система, вероятно китайского происхождения;
  • - аккумуляторные батареи Murata (Япония);
  • - сервоприводы Dynamixel MX-64AR (компания Robotis, Южная Корея);
  • - помехозащищенная CRP-антенна Комета-М8 (рф, "ниир-прогресс") - также используется в "геранях", УМПК, УМПБ;
  • - Почти два десятка микрочипов американских, китайских, швейцарских, японских и южнокорейских производителей.

Большинство электроники для ракеты поступает через сеть "Чип и дип" - одного из крупнейших российских дистрибьюторов электроники.

В общем идентифицировано более 20 ключевых компонентов ракеты S8000, а также около 30 предприятий, привлеченных к ее производству или поставке.

Топ комментарии
+22
поки Оманська Гнида виробляє рвотні зельоні гундосики русня спокійно собі створює нові крилаті ракети

як же там ракета-грім-бімба Паляніца ?
12.05.2025 09:34 Ответить
12.05.2025 09:34 Ответить
+17
ви статтю читали чи тільки заголовок ?
12.05.2025 09:22 Ответить
12.05.2025 09:22 Ответить
+16
Кацапи тупі?Наша відповідь-відосик потужного,гундосого знищує всі цілі.
12.05.2025 09:27 Ответить
12.05.2025 09:27 Ответить
ви статтю читали чи тільки заголовок ?
12.05.2025 09:22 Ответить
12.05.2025 09:22 Ответить
Він нє чітататьєль, він пісатьєль...
показать весь комментарий
12.05.2025 10:13 Ответить
12.05.2025 09:22 Ответить
12.05.2025 09:22 Ответить
Вася, раздуплись - данные ТТХ раша-ракеты
показать весь комментарий
12.05.2025 09:22 Ответить
Схоже, він знає і тому свариться. Йому боляче, шо ТТХ кацапської ракети стали відомими, а отже є шанс цю ракету знешкоджувати.
показать весь комментарий
12.05.2025 09:27 Ответить
і реактивний мотор з аліекспрес і приводи з акумуляторами від наших партнерів...що заважає гур мо виготовити подібний агрегат і гатити на 500 км, якщо трембіта і досі не трембітує?
показать весь комментарий
12.05.2025 11:56 Ответить
це рашистьска БПЛА
показать весь комментарий
12.05.2025 09:23 Ответить
12.05.2025 09:34 Ответить
12.05.2025 09:34 Ответить
"Майже два десятки мікрочіпів американських, китайських, швейцарських, японських та південнокорейських виробників"

Санкции в действии... и не надо рассказывать про подставные фирмы, думаю, в большинстве случаев те кто им продают, знают или догадываются кому в конечном счете их микрочипы попадут
показать весь комментарий
12.05.2025 09:25 Ответить
Та все це добро кацапи з вкрадених пральних машин та фенів наковиряли, ввечері про це повідомлять на брехломарахвоні, очікуйте
показать весь комментарий
12.05.2025 09:37 Ответить
Кацапи тупі?Наша відповідь-відосик потужного,гундосого знищує всі цілі.
показать весь комментарий
12.05.2025 09:27 Ответить
и +1 довіри
и +1 довіри
12.05.2025 09:30 Ответить
12.05.2025 09:30 Ответить
Я уж обрадовался, подумал это наша ракета, ГУР же любит рассказывать почти сразу про наши новые разработки...
показать весь комментарий
12.05.2025 09:34 Ответить
поки Оманська Гнида виробляє рвотні зельоні гундосики русня спокійно собі створює нові крилаті ракети

як же там ракета-грім-бімба Паляніца ?
показать весь комментарий
12.05.2025 09:34 Ответить
Яка ще "Паляніца"? У нас перемир'я!
показать весь комментарий
12.05.2025 09:38 Ответить
З такими як ти нічого не зробимо
показать весь комментарий
12.05.2025 10:02 Ответить
Зате у нас до сих пір не могли зліпити нормальну ракету з нормальним бойовим зарядом. Одні дрони які можуть тільки вікна вибити
показать весь комментарий
12.05.2025 09:38 Ответить
Бо в них стоїть задача не перемоги, а розділу України, її зливу.
показать весь комментарий
12.05.2025 13:19 Ответить
В Омані про нормальну ракету не домовлялись.
показать весь комментарий
12.05.2025 14:37 Ответить
Навіщо це писати?Ну зробили...,то треба базікати?
показать весь комментарий
12.05.2025 09:40 Ответить
Еще один Это российская ракета, не наша!
показать весь комментарий
12.05.2025 09:49 Ответить
Ми це зібємо лазирним лутчом імені Зєлєнскава!
показать весь комментарий
12.05.2025 09:44 Ответить
Або "Паляницею". В крайньому випадку "Довгим Нептуном"
показать весь комментарий
12.05.2025 10:06 Ответить
Навіщо це нам, це повинно бути доведено військовим, а коли б'ють по нам, то мені однаково ці ттх
показать весь комментарий
12.05.2025 09:59 Ответить
як то кажуть, бери та роби... є майже готова схема, де там наші аналоги? кожен день читаємо про просування ворога все далі й далі..., а чому б не запускати все, що в нас є, а в нас же є, розказували ж, я пам'ятаю..., по логістиці та тилам кацапів, кожен божий день, а не раз на місяць...
показать весь комментарий
12.05.2025 10:03 Ответить
це і є план Оманської Гниди (який поховав ракетну програму як тільки вповз на Банкову) - звиздіти зельоному охлосу у вуха гундосиками і здавати Україну пуйлу.
показать весь комментарий
12.05.2025 10:29 Ответить
Тяга двигуна 80 кг а бойова частина до 150 кг ?
показать весь комментарий
12.05.2025 10:11 Ответить
І до чого тут тяга двигуна до бойової частини?
Тяга двигуна - сила, що штовхає ракету крізь повітряне середовище.
показать весь комментарий
12.05.2025 10:34 Ответить
"На БПЛА «Оріон» можливо встановити різні типи ***********, для яких передбачено чотири підвіски на планері.

Серед ***********https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-mil.2020-10-26-11 [11]:

керована малогабаритна авіаційна ракета Х-50;корегована малогабаритна авіаційна бомба КАБ-20;керована планувальна авіабомба УПАБ-50 (з бойовою частиною від БМ-21);корегована малогабаритна авіаційна бомба КАБ-50 (з бойовою частиною від БМ-21);некерована малогабаритна авіаційна бомба ФАБ-50.керована авіаційна ракета для застосування з безпілотників - Х-БПЛА.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-:0-12 [12]

Перелічені ********** можуть мати різні типи наведення: за лазерним променем, теле- та тепловізійним каналами.
показать весь комментарий
12.05.2025 13:24 Ответить
 
 