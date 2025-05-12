Носителем является БПЛА, летающий до 500 км: ГУР МО рассказало о новой крылатой ракете РФ "Бандероль". ФОТО
Украинская разведка обнародовала технические детали новой российской крылатой ракеты S8000 "Бандероль".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.
Разработчиком ракеты является подсанкционное предприятие "Кронштадт". Ее носителем является БПЛА "Орион" производства той же компании. Также осуществляется адаптация изделия для применения с ударных вертолетов Ми-28Н.
Ракета способна выполнять повороты с меньшим радиусом, чем у типовых крылатых ракет российского производства (Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69), сохраняя при этом характерную траекторию полета крылатой ракеты.
"Бандероль" оснащена боевой частью массой до 150 кг. Она может лететь до 500 км со скоростью 500 км/ч. В качестве топлива используется авиационный керосин.
В ракете зафиксировано использование иностранных компонентов, в частности:
- - реактивный двигатель Swiwin SW800Pro (Китай) - двигатель для авиамоделирования, который продается даже через онлайн-площадки (ориентировочная стоимость на AliExpress - $16 тыс);
- - телеметрический модуль RFD900x австралийского производства или его китайская копия;
- - инерциальная навигационная система, вероятно китайского происхождения;
- - аккумуляторные батареи Murata (Япония);
- - сервоприводы Dynamixel MX-64AR (компания Robotis, Южная Корея);
- - помехозащищенная CRP-антенна Комета-М8 (рф, "ниир-прогресс") - также используется в "геранях", УМПК, УМПБ;
- - Почти два десятка микрочипов американских, китайских, швейцарских, японских и южнокорейских производителей.
Большинство электроники для ракеты поступает через сеть "Чип и дип" - одного из крупнейших российских дистрибьюторов электроники.
В общем идентифицировано более 20 ключевых компонентов ракеты S8000, а также около 30 предприятий, привлеченных к ее производству или поставке.
Санкции в действии... и не надо рассказывать про подставные фирмы, думаю, в большинстве случаев те кто им продают, знают или догадываются кому в конечном счете их микрочипы попадут
як же там ракета-грім-бімба Паляніца ?
