Рашисти обстріляли 3 населені пункти Харківщини: двоє поранених, пошкоджено будинки

Обстріли Харківщини 11 травня

Упродовж минулої доби, 12 травня 2025 року, ворожих ударів зазнали 3 населені пункти Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок обстрілів у с. Кіндрашівка постраждав 62-річний чоловік, у с. Руські Тишки поранення отримав 51-річний чоловік.

За даними ОВА, ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 2 КАБ;
  • 2 fpv-дронів.

Також повідомляється, що у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки.

Бойові дії на Харківщині

Також в ОВА наголошують, що на Харківському напрямку наші війська відбили сім атак противника в районах Вовчанська та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Піщаного, Глушківки та Новоосинового.

