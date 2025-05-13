Рашисти обстріляли 3 населені пункти Харківщини: двоє поранених, пошкоджено будинки
Упродовж минулої доби, 12 травня 2025 року, ворожих ударів зазнали 3 населені пункти Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок обстрілів у с. Кіндрашівка постраждав 62-річний чоловік, у с. Руські Тишки поранення отримав 51-річний чоловік.
За даними ОВА, ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 2 КАБ;
- 2 fpv-дронів.
Також повідомляється, що у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки.
Бойові дії на Харківщині
Також в ОВА наголошують, що на Харківському напрямку наші війська відбили сім атак противника в районах Вовчанська та Красного Першого.
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Піщаного, Глушківки та Новоосинового.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль