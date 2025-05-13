РУС
Рашисты обстреляли 3 населенных пункта Харьковщины: двое людей ранены, повреждены дома

Обстрелы Харьковской области 11 мая

За прошедшие сутки, 12 мая 2025 года, вражеским ударам подверглись 3 населенных пункта Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате обстрелов в с. Кондрашовка пострадал 62-летний мужчина, в с. Русские Тишки ранения получил 51-летний мужчина.

По данным ОВА, враг применял по Харьковщине различные виды вооружения:

  • 2 КАБ;
  • 2 fpv-дрона.

Также сообщается, что в Купянском районе повреждены 2 частных дома.

Боевые действия на Харьковщине

Также в ОВА отмечают, что на Харьковском направлении наши войска отбили семь атак противника в районах Волчанска и Красного Первого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Песчаного, Глушковки и Новоосиново.

