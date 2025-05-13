УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12020 відвідувачів онлайн
Новини
15 706 48

"Квартал-95" порушив авторські права попри заборону використовувати твір музичного гурту

Квартал 95 без дозволу використав музику гурту Zwyntar

Артисти столичного музичного гурту ZWYNTAR обурилися використанням своєї музики у номері Студії "Квартал-95".

Про це вони повідомили у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Так, 10 травня 2025 року Студія "Квартал 95" використала фрагмент пісні "Мексиканець" гурту Zwyntar.

"Створивши, фактично, "похідний твір". Монетизоване відео цього виступу з нашою музикою є на ютуб-каналі студії. Перед цим 11 квітня 2025 року до нас звернулася музична редакторка Кварталу та Ліги сміху – стосовно можливості поспілкуватися з нами щодо прав на нашу пісню. Ми відповіли, що категорично проти використання нашої музики в естетично та концептуально не близьких нам проектах", - зазначили в гурті.

Квартал 95 без дозволу використав музику гурту Zwyntar
Квартал 95 без дозволу використав музику гурту Zwyntar

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Квартал 95" без дозволу використав відео полеглого воїна Юрія Назаренка: Номер видалили після критики від родичів. ВIДЕО

Не отримавши дозволу на використання пісні, Квартал 95, посилаючись на ст. 21 Закону України "Про авторське право і суміжні права", використав музику з пісні "Мексиканець", назвавши свій "твір" пародією.

"Дійсно, відповідно п. 9 ч. 2 ст. 22 вищезгаданого закону (Закону України "Про авторське право і суміжні права". - Ред.), без дозволу суб’єктів авторського права і безоплатно, але із зазначенням імені автора і джерела запозичення, допускається використання правомірно оприлюднених літературних, художніх, музичних та інших творів для створення на їхній основі пародій. Пародія – це твір, що за своїм змістом має комічний, сатиричний характер по відношенню до подій, осіб або до правомірно оприлюдненого твору, його частини, створений, у тому числі, у результаті творчої переробки такого твору або його частини, та викликає асоціації з подіями, особами, твором або його частиною.

"Витвір мистецтва", який був створений студією 95-й квартал, на нашу думку, жодним чином не підпадає під визначення терміну "пародія" у розумінні закону, оскільки жодним чином не має у своєму змісті комічного та сатиричного характеру по відношенню до подій у створеній нами пісні "Мексиканець". Студія просто взяла нашу музику і поклала на неї власні слова (які також не є пародією на будь-який інший твір, а є просто окремим авторським текстом). Тобто, ситуація наступна: прикриваючись, начебто, пародією на наш твір, всупереч нашій прямій забороні, Студія 95 квартал використала нашу авторську мелодію. Зазначимо, що дана "пародія" була використана під час комерційного концерту 10 травня 2025 року, від якого студія, напевно, отримала прибуток", - пояснили музиканти.

Дивіться: "Квартал-95" показав мапу України без окупованого Криму: згодом виправили для тих, "у кого різко погіршився зір". ВIДЕО

Гурт заявив про "неймовірне обурення" використанням своєї музики в таких проєктах.

"Ми вважаємо це ударом по нашій репутації і не хочемо жодним чином асоціюватися із "творчістю" чи політичним контекстом Студії 95 квартал. Це принципове питання, і це грубе порушення етики, на яке ми не будемо закривати очі. Даний пост студія 95-й квартал може вважати претензією на свої дії у досудовому порядку. Адже якщо ми не отримаємо чіткі та зрозумілі пояснення, доведеться врегульовувати даний спір у суді. ... Також доволі цинічно, що в описі відео Студія 95 квартал дала посилання не на наш офіційний ютуб, а на якийсь невідомий нам канал, де викладена наша пісня – що затруднює нам можливість просто оскаржити неправомірне використання нашої музики через страйк YouTube", - додали там.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Квартал 95" показав повтор торішнього новорічного випуску, де жартували про вбиту Фаріон: студія перепросила після розголосу

Квартал 95 без дозволу використав музику гурту Zwyntar
Квартал 95 без дозволу використав музику гурту Zwyntar

Автор: 

авторське право (100) Квартал-95 (187) музика (502)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+45
І чому тут дивуватися? Для виродків з 95 кварталу не існує жодних моральних цінностей.
********* палички, порноактриса, термос, синьор-голодомор, горіла хата палала, ми просто подвінулі граніци,…
І одного з цієї мразоти обрали президентом!
показати весь коментар
13.05.2025 11:08 Відповісти
+30
тобі телепню пояснити що таке авторські права ?
показати весь коментар
13.05.2025 11:15 Відповісти
+29
Коломойські гниди навіть не розуміють слова «ні».
показати весь коментар
13.05.2025 11:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Перший раз чую про такий гурт . Даремно вони так, для них це реклама
показати весь коментар
13.05.2025 11:03 Відповісти
тобі телепню пояснити що таке авторські права ?
показати весь коментар
13.05.2025 11:15 Відповісти
Доволі якісна музика. Хоча б той же Мексиканець.
https://www.youtube.com/watch?v=yRVO6fh92OU
показати весь коментар
13.05.2025 11:16 Відповісти
цвинтар - офігенний гурт. глибока повага їм за позицію.
показати весь коментар
13.05.2025 11:17 Відповісти
Всепояснюючий комент.
А як ви відноситесь, до присвоєння Кварталу 95, звання Народний»?
«Народний Квартал 95» ?
показати весь коментар
13.05.2025 11:36 Відповісти
Порохобандерівець

;Зеленський- то не український гумор. То гумор для бидла;.
Лесь Подерв'янський.

20.04.2021 23:00
показати весь коментар
13.05.2025 12:01 Відповісти
А «Квартал 73%».
Подойдьот?
показати весь коментар
13.05.2025 12:19 Відповісти
то вони просто не вказали якого вони народу
показати весь коментар
13.05.2025 12:05 Відповісти
Коломойські гниди навіть не розуміють слова «ні».
показати весь коментар
13.05.2025 11:04 Відповісти
та вони більше фсбешні ніж коломойські
показати весь коментар
13.05.2025 12:07 Відповісти
І чому тут дивуватися? Для виродків з 95 кварталу не існує жодних моральних цінностей.
********* палички, порноактриса, термос, синьор-голодомор, горіла хата палала, ми просто подвінулі граніци,…
І одного з цієї мразоти обрали президентом!
показати весь коментар
13.05.2025 11:08 Відповісти
А де команда янелоха не краде? Питання риторичне! 🤬
показати весь коментар
13.05.2025 14:20 Відповісти
Дітище ЗЕленського,вони ще у "Дізель ШОУ" номери крали.Ну а що якщо їсти хочеться.В голові як у чавуні пусто,а руки із жопи ростуть.
показати весь коментар
13.05.2025 11:11 Відповісти
Це дає право "квартальниим" рейдерам красти все, що їм хочеться?
показати весь коментар
13.05.2025 11:49 Відповісти
Кого ви в "батьки" записали? Всі вони ляльки фсб.
показати весь коментар
13.05.2025 12:09 Відповісти
Хіба це вперше, що студія кагал95 ******** щось без дозволу і видала це як за власне, як приклад - всім відомий номер гри прутнем на роялі.
показати весь коментар
13.05.2025 11:11 Відповісти
а чому б не слизати непотріб з російським духом алкоголізму?
показати весь коментар
13.05.2025 11:48 Відповісти
Що, невже у самого презЕдента вкрали?
показати весь коментар
13.05.2025 11:53 Відповісти
Мабуть все ж є такі що дивляться цей непотріб
показати весь коментар
13.05.2025 11:13 Відповісти
Вся країна дивиться.
показати весь коментар
13.05.2025 12:03 Відповісти
В Україні є нормальні люди, то ж не вся.
показати весь коментар
13.05.2025 12:12 Відповісти
Ось тому і живем в лайні.
показати весь коментар
13.05.2025 12:13 Відповісти
пародія - це президентство банди Зеленського-Підєрмачного, трагічне для України..
показати весь коментар
13.05.2025 11:13 Відповісти
Так лайно Ліга Сміху, та Квартал 95 не перший раз використовують чужі фото та відео, та музику.
показати весь коментар
13.05.2025 11:14 Відповісти
Квартал,як і сн-зборище нікчемних людей,бо розумних звідтам або вигнали,або самі повтікали і використовують ці два явища ворожі сили в своїх пропагандистських і політичних цілях.
показати весь коментар
13.05.2025 11:18 Відповісти
краще не боротись,бо може бронь пропасти,чи митарі прийдуть з пожежниками,санстанцією,поліцією,держпрод,та інші інвестняні
показати весь коментар
13.05.2025 11:19 Відповісти
Хто ходить на вистави цієї безсоромної шобли-той тупий виродок.
показати весь коментар
13.05.2025 11:19 Відповісти
Респект цвинтарям за позицію!
показати весь коментар
13.05.2025 11:21 Відповісти
На фронт 95-бл*дєй!!!!!!!!!
показати весь коментар
13.05.2025 11:23 Відповісти
Ніколи цього не було і ось знову - бовтання в кільватерній струї російської підшконарної контркультури, а точніше відсутності розуміння що є добро а що зло..Творити в призмі культу алкоголізму і вважати що це так по-українськи... Мєдвєдєв вам дякує, верной дорогой идёте, товарищи!
показати весь коментар
13.05.2025 11:34 Відповісти
Андрей Орлов (Орлуша).
(24.02.2022. Начало. )

Утро было пасмурным и хмурым
В даль, в туман, подальше от земли
От причала мировой культуры
Уходили в море корабли.

Первым, ощетинив грозно пушки,
Ржавой чешуёй как жар горя,
Гордо шёл авианосец «Пушкин»,
В трюмах - тридцать три богатыря.

Следом, на войну и мир готовый,
С сизой дыма бородой густой
Крейсер плыл огромный, но не новый -
«Граф Лев Николаевич Толстой»,

А за ним кильватерной полоской -
Три эсминца, всем внушая страх -
«Бродский», «Маяковский» и «Чайковский»
Медленно плелись на всех парах.

Чайки на лету лишались чувства,
Мухи отделялись от котлет,
Видя баржи «Русское Искусство»
«Достоевский» «Горький» и «Балет».

В родину и скрепы крепко веря,
Оркестровый загрузив десант,
Шёл за ними «Гергиев Валерий»,
На носу неся гвардейский бант.

В каждый порт входившие без страха,
Ласканные славой и рублём
Посланы по направленью «*****»
За военным русским кораблём.

- Как же мы без вас?!! - им вслед рыдали.
- Родненькие, вас-то, вас за что?
- Вас же всей планетой почитали!
С кораблей не отвечал никто…

Словно бог войны великолепен,
В триколор раскрасивши трубу,
***** уплывал «Zахар Прилепин»
Со сквозной пробоиной во лбу.

Альбатрос над серым морем носится,
Глядя, как идёт красив, толков
Бесогон, герой, оскароносец
С именем «Никита Михалков».

Строй неровный, но довольно длинный,
Золочёный словно образа,
Проходя вдоль острова Змеиный,
Вдаль отвёл стыдливые глаза.

Без оркестров, тихо и понуро,
Чуя, что давно пробито дно,
Уплывали «Русская культура»,
«Русский цирк» и «Русское кино».

Гордость, славу, символы державы,
Испытавшей вдруг крутой облом,
Провожал в поход орёл двуглавый
Сломанным под Харьковом крылом

На последней лодочке - Герасим
Тупо вёз топить своё Муму
И мычал: - Я русский, я прекрасен,
И за что мне «*****» - не пойму!»
показати весь коментар
13.05.2025 11:38 Відповісти
Строй неровный, но довольно длинный,
Золочёный словно образа,
Проходя вдоль острова Змеиный,
Вдаль отвёл стыдливые глаза.

Гордость, славу, символы державы,
Испытавшей вдруг крутой облом,
Провожал в поход орёл двуглавый
Сломанным под Харьковом крылом

На последней лодочке - Герасим
Тупо вёз топить своё Муму
И мычал: - Я русский, я прекрасен,
И за что мне «*****» - не пойму!»
показати весь коментар
13.05.2025 11:45 Відповісти
"95 Картель" скаже, що це пісня гурту "Кар'єр" - "Криворожанін"...
показати весь коментар
13.05.2025 11:42 Відповісти
Завтра учасникив гурту затримають і відвезуть в ТЕЦЕКЕ!
показати весь коментар
13.05.2025 11:44 Відповісти
Респект хлопцям. Вся гастрольна діяльність артистів різного штибу зараз під ковпаком у "квартальних" агенцій, вони по-суті монополісти в цій галузі.
Висловити своє публічне фе "творчості" покручів-95 це дійсно варте поваги.

"Ми вважаємо це ударом по нашій репутації і не хочемо жодним чином асоціюватися із "творчістю" чи політичним контекстом Студії 95 квартал. Це принципове питання, і це грубе порушення етики, на яке ми не будемо закривати очі. "

Джерело: https://censor.net/ua/n3551901
показати весь коментар
13.05.2025 11:54 Відповісти
Вся країна асоціюється з ;творчістю; студії Квартал-95.
показати весь коментар
13.05.2025 11:58 Відповісти
Ви відкриваєте людям очі: так, виключно з цим, аж ніяк не з ЗСУ, не з Залужним, не з Маріуполем, бо то ж все дрібниці.
показати весь коментар
13.05.2025 12:17 Відповісти
Дивляться 73% клінічних ідіотів..
показати весь коментар
13.05.2025 12:37 Відповісти
весь гурт отримає повістки
показати весь коментар
13.05.2025 12:43 Відповісти
Навіть дівчата
показати весь коментар
13.05.2025 12:49 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2025 13:27 Відповісти
Розформувати 95 і на лінію зіткнення.
показати весь коментар
13.05.2025 16:10 Відповісти
Ці козли з "кварталу" досі використовують радянську,російську і з російскомовних пісень музику в своїх виступах.Нещодавно в фіналі звучала рефреном мелодія "Шкільного вальсу" Дунаєвського.Це у них ностальгія за "руцьким миром",чи тиск на підсвідомість глядача з метою нав'язати "руцький мир"?"Квартал" досі працює в рамках ідеології "руцькаго мира",це п'ята,ідеологічна,колона кремля.❤️🇺🇦❤️
показати весь коментар
14.05.2025 08:20 Відповісти
Те що він вчився і народився в Україні вам не хвилює?
показати весь коментар
15.05.2025 04:57 Відповісти
Звісно хвилює,що в Україні досі насаджується "руцкий мир",як це було за радянщини і до 14го року,коли до речі народився він і навчався.А головне його оточення було і є "руцкомирске".❤️🇺🇦❤️
показати весь коментар
15.05.2025 07:28 Відповісти
 
 