"Квартал-95" порушив авторські права попри заборону використовувати твір музичного гурту
Артисти столичного музичного гурту ZWYNTAR обурилися використанням своєї музики у номері Студії "Квартал-95".
Про це вони повідомили у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Так, 10 травня 2025 року Студія "Квартал 95" використала фрагмент пісні "Мексиканець" гурту Zwyntar.
"Створивши, фактично, "похідний твір". Монетизоване відео цього виступу з нашою музикою є на ютуб-каналі студії. Перед цим 11 квітня 2025 року до нас звернулася музична редакторка Кварталу та Ліги сміху – стосовно можливості поспілкуватися з нами щодо прав на нашу пісню. Ми відповіли, що категорично проти використання нашої музики в естетично та концептуально не близьких нам проектах", - зазначили в гурті.
Не отримавши дозволу на використання пісні, Квартал 95, посилаючись на ст. 21 Закону України "Про авторське право і суміжні права", використав музику з пісні "Мексиканець", назвавши свій "твір" пародією.
"Дійсно, відповідно п. 9 ч. 2 ст. 22 вищезгаданого закону (Закону України "Про авторське право і суміжні права". - Ред.), без дозволу суб’єктів авторського права і безоплатно, але із зазначенням імені автора і джерела запозичення, допускається використання правомірно оприлюднених літературних, художніх, музичних та інших творів для створення на їхній основі пародій. Пародія – це твір, що за своїм змістом має комічний, сатиричний характер по відношенню до подій, осіб або до правомірно оприлюдненого твору, його частини, створений, у тому числі, у результаті творчої переробки такого твору або його частини, та викликає асоціації з подіями, особами, твором або його частиною.
"Витвір мистецтва", який був створений студією 95-й квартал, на нашу думку, жодним чином не підпадає під визначення терміну "пародія" у розумінні закону, оскільки жодним чином не має у своєму змісті комічного та сатиричного характеру по відношенню до подій у створеній нами пісні "Мексиканець". Студія просто взяла нашу музику і поклала на неї власні слова (які також не є пародією на будь-який інший твір, а є просто окремим авторським текстом). Тобто, ситуація наступна: прикриваючись, начебто, пародією на наш твір, всупереч нашій прямій забороні, Студія 95 квартал використала нашу авторську мелодію. Зазначимо, що дана "пародія" була використана під час комерційного концерту 10 травня 2025 року, від якого студія, напевно, отримала прибуток", - пояснили музиканти.
Гурт заявив про "неймовірне обурення" використанням своєї музики в таких проєктах.
"Ми вважаємо це ударом по нашій репутації і не хочемо жодним чином асоціюватися із "творчістю" чи політичним контекстом Студії 95 квартал. Це принципове питання, і це грубе порушення етики, на яке ми не будемо закривати очі. Даний пост студія 95-й квартал може вважати претензією на свої дії у досудовому порядку. Адже якщо ми не отримаємо чіткі та зрозумілі пояснення, доведеться врегульовувати даний спір у суді. ... Також доволі цинічно, що в описі відео Студія 95 квартал дала посилання не на наш офіційний ютуб, а на якийсь невідомий нам канал, де викладена наша пісня – що затруднює нам можливість просто оскаржити неправомірне використання нашої музики через страйк YouTube", - додали там.
Джерело: https://censor.net/ua/n3551901