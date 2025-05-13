"Квартал-95" без разрешения использовал в своем номере музыку ZWYNTAR: группа считает это ударом по своей репутации
Артисты столичной музыкальной группы ZWYNTAR возмутились использованием своей музыки в номере Студии "Квартал-95".
Об этом они сообщили в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Так, 10 мая 2025 года Студия "Квартал 95" использовала фрагмент песни "Мексиканец" группы Zwyntar.
"Создав, фактически, "производное произведение". Монетизированное видео этого выступления с нашей музыкой есть на ютуб-канале студии. Перед этим 11 апреля 2025 года к нам обратилась музыкальный редактор "Квартала" и "Лиги смеха" - о возможности пообщаться с нами относительно прав на нашу песню. Мы ответили, что категорически против использования нашей музыки в эстетически и концептуально не близких нам проектах", - отметили в группе.
Не получив разрешения на использование песни, "Квартал 95", ссылаясь на ст. 21 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах", использовал музыку из песни "Мексиканец", назвав свое "произведение" пародией.
"Действительно, согласно п. 9 ч. 2 ст. 22 вышеупомянутого закона (Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах". - Ред.), без разрешения субъектов авторского права и безвозмездно, но с указанием имени автора и источника заимствования, допускается использование правомерно обнародованных литературных, художественных, музыкальных и других произведений для создания на их основе пародий. Пародия - это произведение, которое по своему содержанию имеет комический, сатирический характер по отношению к событиям, лицам или к правомерно обнародованному произведению, его части, созданное, в том числе, в результате творческой переработки такого произведения или его части, и вызывает ассоциации с событиями, лицами, произведением или его частью.
"Произведение искусства", которое было создано студией 95-й квартал, по нашему мнению, никоим образом не подпадает под определение термина "пародия" в понимании закона, поскольку никоим образом не имеет в своем содержании комического и сатирического характера по отношению к событиям в созданной нами песне "Мексиканец". Студия просто взяла нашу музыку и положила на нее собственные слова (которые также не являются пародией на любое другое произведение, а являются просто отдельным авторским текстом). То есть, ситуация следующая: прикрываясь, вроде бы, пародией на наше произведение, вопреки нашему прямому запрету, Студия 95 квартал использовала нашу авторскую мелодию. Отметим, что данная "пародия" была использована во время коммерческого концерта 10 мая 2025 года, от которого студия, наверное, получила прибыль", - пояснили музыканты.
Группа заявила о "невероятном возмущении" использованием своей музыки в таких проектах.
"Мы считаем это ударом по нашей репутации и не хотим никоим образом ассоциироваться с "творчеством" или политическим контекстом Студии 95 квартал. Это принципиальный вопрос, и это грубое нарушение этики, на которое мы не будем закрывать глаза. Данный пост студия 95-й квартал может считать претензией на свои действия в досудебном порядке. Ведь если мы не получим четкие и понятные объяснения, придется урегулировать данный спор в суде. ... Также довольно цинично, что в описании видео Студия 95-й квартал дала ссылку не на наш официальный ютуб, а на какой-то неизвестный нам канал, где выложена наша песня - что затрудняет нам возможность просто обжаловать неправомерное использование нашей музыки через забастовку YouTube", - добавили там.
Висловити своє публічне фе "творчості" покручів-95 це дійсно варте поваги.
"Ми вважаємо це ударом по нашій репутації і не хочемо жодним чином асоціюватися із "творчістю" чи політичним контекстом Студії 95 квартал. Це принципове питання, і це грубе порушення етики, на яке ми не будемо закривати очі. "
