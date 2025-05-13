РУС
15 706 48

"Квартал-95" без разрешения использовал в своем номере музыку ZWYNTAR: группа считает это ударом по своей репутации

Артисты столичной музыкальной группы ZWYNTAR возмутились использованием своей музыки в номере Студии "Квартал-95".

Об этом они сообщили в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Так, 10 мая 2025 года Студия "Квартал 95" использовала фрагмент песни "Мексиканец" группы Zwyntar.

"Создав, фактически, "производное произведение". Монетизированное видео этого выступления с нашей музыкой есть на ютуб-канале студии. Перед этим 11 апреля 2025 года к нам обратилась музыкальный редактор "Квартала" и "Лиги смеха" - о возможности пообщаться с нами относительно прав на нашу песню. Мы ответили, что категорически против использования нашей музыки в эстетически и концептуально не близких нам проектах", - отметили в группе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Квартал 95" без разрешения использовал видео павшего воина Юрия Назаренко: Номер удалили после критики от родственников. ВИДЕО

Не получив разрешения на использование песни, "Квартал 95", ссылаясь на ст. 21 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах", использовал музыку из песни "Мексиканец", назвав свое "произведение" пародией.

"Действительно, согласно п. 9 ч. 2 ст. 22 вышеупомянутого закона (Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах". - Ред.), без разрешения субъектов авторского права и безвозмездно, но с указанием имени автора и источника заимствования, допускается использование правомерно обнародованных литературных, художественных, музыкальных и других произведений для создания на их основе пародий. Пародия - это произведение, которое по своему содержанию имеет комический, сатирический характер по отношению к событиям, лицам или к правомерно обнародованному произведению, его части, созданное, в том числе, в результате творческой переработки такого произведения или его части, и вызывает ассоциации с событиями, лицами, произведением или его частью.

"Произведение искусства", которое было создано студией 95-й квартал, по нашему мнению, никоим образом не подпадает под определение термина "пародия" в понимании закона, поскольку никоим образом не имеет в своем содержании комического и сатирического характера по отношению к событиям в созданной нами песне "Мексиканец". Студия просто взяла нашу музыку и положила на нее собственные слова (которые также не являются пародией на любое другое произведение, а являются просто отдельным авторским текстом). То есть, ситуация следующая: прикрываясь, вроде бы, пародией на наше произведение, вопреки нашему прямому запрету, Студия 95 квартал использовала нашу авторскую мелодию. Отметим, что данная "пародия" была использована во время коммерческого концерта 10 мая 2025 года, от которого студия, наверное, получила прибыль", - пояснили музыканты.

Смотрите: "Квартал-95" показал карту Украины без оккупированного Крыма: впоследствии исправили для тех, "у кого резко ухудшилось зрение". ВИДЕО

Группа заявила о "невероятном возмущении" использованием своей музыки в таких проектах.

"Мы считаем это ударом по нашей репутации и не хотим никоим образом ассоциироваться с "творчеством" или политическим контекстом Студии 95 квартал. Это принципиальный вопрос, и это грубое нарушение этики, на которое мы не будем закрывать глаза. Данный пост студия 95-й квартал может считать претензией на свои действия в досудебном порядке. Ведь если мы не получим четкие и понятные объяснения, придется урегулировать данный спор в суде. ... Также довольно цинично, что в описании видео Студия 95-й квартал дала ссылку не на наш официальный ютуб, а на какой-то неизвестный нам канал, где выложена наша песня - что затрудняет нам возможность просто обжаловать неправомерное использование нашей музыки через забастовку YouTube", - добавили там.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Квартал 95" показал повтор прошлогоднего новогоднего выпуска, где шутили об убитой Фарион: студия принесла извинения после огласки

Автор: 

авторское право (59) Квартал-95 (225) музыка (802)
І чому тут дивуватися? Для виродків з 95 кварталу не існує жодних моральних цінностей.
********* палички, порноактриса, термос, синьор-голодомор, горіла хата палала, ми просто подвінулі граніци,…
І одного з цієї мразоти обрали президентом!
13.05.2025 11:08
+30
тобі телепню пояснити що таке авторські права ?
13.05.2025 11:15
+29
Коломойські гниди навіть не розуміють слова «ні».
13.05.2025 11:04
Перший раз чую про такий гурт . Даремно вони так, для них це реклама
13.05.2025 11:03
тобі телепню пояснити що таке авторські права ?
13.05.2025 11:15
Доволі якісна музика. Хоча б той же Мексиканець.
https://www.youtube.com/watch?v=yRVO6fh92OU
13.05.2025 11:16
цвинтар - офігенний гурт. глибока повага їм за позицію.
13.05.2025 11:17
Всепояснюючий комент.
А як ви відноситесь, до присвоєння Кварталу 95, звання Народний»?
«Народний Квартал 95» ?
13.05.2025 11:36
Порохобандерівець

;Зеленський- то не український гумор. То гумор для бидла;.
Лесь Подерв'янський.

20.04.2021 23:00
13.05.2025 12:01
А «Квартал 73%».
Подойдьот?
13.05.2025 12:19
то вони просто не вказали якого вони народу
13.05.2025 12:05
Коломойські гниди навіть не розуміють слова «ні».
13.05.2025 11:04
та вони більше фсбешні ніж коломойські
13.05.2025 12:07
І чому тут дивуватися? Для виродків з 95 кварталу не існує жодних моральних цінностей.
********* палички, порноактриса, термос, синьор-голодомор, горіла хата палала, ми просто подвінулі граніци,…
І одного з цієї мразоти обрали президентом!
13.05.2025 11:08
А де команда янелоха не краде? Питання риторичне! 🤬
13.05.2025 14:20
Дітище ЗЕленського,вони ще у "Дізель ШОУ" номери крали.Ну а що якщо їсти хочеться.В голові як у чавуні пусто,а руки із жопи ростуть.
13.05.2025 11:11
Це дає право "квартальниим" рейдерам красти все, що їм хочеться?
13.05.2025 11:49
Кого ви в "батьки" записали? Всі вони ляльки фсб.
13.05.2025 12:09
Хіба це вперше, що студія кагал95 ******** щось без дозволу і видала це як за власне, як приклад - всім відомий номер гри прутнем на роялі.
13.05.2025 11:11
а чому б не слизати непотріб з російським духом алкоголізму?
13.05.2025 11:48
Що, невже у самого презЕдента вкрали?
13.05.2025 11:53
Мабуть все ж є такі що дивляться цей непотріб
13.05.2025 11:13
Вся країна дивиться.
13.05.2025 12:03
В Україні є нормальні люди, то ж не вся.
13.05.2025 12:12
Ось тому і живем в лайні.
13.05.2025 12:13
пародія - це президентство банди Зеленського-Підєрмачного, трагічне для України..
13.05.2025 11:13
Так лайно Ліга Сміху, та Квартал 95 не перший раз використовують чужі фото та відео, та музику.
13.05.2025 11:14
Квартал,як і сн-зборище нікчемних людей,бо розумних звідтам або вигнали,або самі повтікали і використовують ці два явища ворожі сили в своїх пропагандистських і політичних цілях.
13.05.2025 11:18
краще не боротись,бо може бронь пропасти,чи митарі прийдуть з пожежниками,санстанцією,поліцією,держпрод,та інші інвестняні
13.05.2025 11:19
Хто ходить на вистави цієї безсоромної шобли-той тупий виродок.
13.05.2025 11:19
Респект цвинтарям за позицію!
13.05.2025 11:21
На фронт 95-бл*дєй!!!!!!!!!
13.05.2025 11:23
Ніколи цього не було і ось знову - бовтання в кільватерній струї російської підшконарної контркультури, а точніше відсутності розуміння що є добро а що зло..Творити в призмі культу алкоголізму і вважати що це так по-українськи... Мєдвєдєв вам дякує, верной дорогой идёте, товарищи!
13.05.2025 11:34
13.05.2025 11:38
13.05.2025 11:45
"95 Картель" скаже, що це пісня гурту "Кар'єр" - "Криворожанін"...
13.05.2025 11:42
Завтра учасникив гурту затримають і відвезуть в ТЕЦЕКЕ!
13.05.2025 11:44
Респект хлопцям. Вся гастрольна діяльність артистів різного штибу зараз під ковпаком у "квартальних" агенцій, вони по-суті монополісти в цій галузі.
Висловити своє публічне фе "творчості" покручів-95 це дійсно варте поваги.

"Ми вважаємо це ударом по нашій репутації і не хочемо жодним чином асоціюватися із "творчістю" чи політичним контекстом Студії 95 квартал. Це принципове питання, і це грубе порушення етики, на яке ми не будемо закривати очі. "

Джерело: https://censor.net/ua/n3551901
13.05.2025 11:54
Вся країна асоціюється з ;творчістю; студії Квартал-95.
13.05.2025 11:58
Ви відкриваєте людям очі: так, виключно з цим, аж ніяк не з ЗСУ, не з Залужним, не з Маріуполем, бо то ж все дрібниці.
13.05.2025 12:17
Дивляться 73% клінічних ідіотів..
13.05.2025 12:37
весь гурт отримає повістки
13.05.2025 12:43
Навіть дівчата
13.05.2025 12:49
13.05.2025 13:27
Розформувати 95 і на лінію зіткнення.
13.05.2025 16:10
Ці козли з "кварталу" досі використовують радянську,російську і з російскомовних пісень музику в своїх виступах.Нещодавно в фіналі звучала рефреном мелодія "Шкільного вальсу" Дунаєвського.Це у них ностальгія за "руцьким миром",чи тиск на підсвідомість глядача з метою нав'язати "руцький мир"?"Квартал" досі працює в рамках ідеології "руцькаго мира",це п'ята,ідеологічна,колона кремля.❤️🇺🇦❤️
14.05.2025 08:20
Те що він вчився і народився в Україні вам не хвилює?
15.05.2025 04:57
Звісно хвилює,що в Україні досі насаджується "руцкий мир",як це було за радянщини і до 14го року,коли до речі народився він і навчався.А головне його оточення було і є "руцкомирске".❤️🇺🇦❤️
15.05.2025 07:28
 
 