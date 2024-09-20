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"Квартал 95" без разрешения использовал видео павшего воина Юрия Назаренко: Номер удалили после критики от родственников. ВИДЕО

Студия "Квартал 95" в программе "Вечерний квартал" использовала видео погибшего воина Юрия Назаренко. Его жена заявила, что не давала разрешения на использование.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Актеры "Квартала" пели песню: "Вот такой простой формат - автомат наш дипломат. Потому что не понимают слов других проклятые москали". Позади них на экране было видео с военными, один из которых - Юрий Назаренко. Номер был посвящен теме переговоров между Украиной и РФ.

Жена погибшего воина Наталья возмутилась: "Когда увидела эти танцы, мое сердце оборвалось. Нахлынуло чувство ярости и непонимание того, как можно использовать видео без разрешения, а особенно, если этих двух людей уже нет среди живых".

Ей "противно, что из боли других людей делают шоу".

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"Замазали лицо. Какие "молодцы". Но есть ли уважение у 95 квартала к пропавшим и погибшим военнослужащим? Возможно #95 квартал считает, что я, Остап (сын Натальи. - Ред.) и семья Саши тоже будем улыбаться, радоваться и подтанцовывать. Отвратительно, что из боли других людей делают шоу. Совсем не тот контекст", - добавила она.

"Квартал 95" без дозволу використав відео полеглого воїна

"Квартал 95" в комментарии изданию "20 минут" объяснил, что использовал видео танца военных, "чтобы подчеркнуть их героизм и смелость". Студия отметила, что помогает военным с 2014 года и относится к ним "с огромной благодарностью".

"Квартал" заявил, что написал родным павшего воина Юрия Назаренко и извинился перед женой защитника. Студия пообещала изменить программу и убрать видео. Запись номера удалили с официального канала "Квартал 95".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Актер "Квартала" Ханумак уехал из Украины в США, чтобы "сын рос с папочкой". Говорит, что его "выпустили официально"

Автор: 

Квартал-95 (223) военнослужащие (6149)


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Топ комментарии
+111
з кварталом все зрозуміло, але є питання: хто це все дивиться і шо з ними робити?
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20.09.2024 17:05
+71
Гидозний 95 квартал, промосковські шльондри смердючі, ще тянуть свої ратиці до українських воїнів? Покидьки.
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20.09.2024 17:07
+70
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20.09.2024 17:17
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5 ухилянтів, вибачте "заброньованих цінних кадрів" пляшуть на сцені а їхати воювати має слюсар Василь та електрик Степан
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20.09.2024 18:56 Ответить
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81 #БлогерКлубСенс

Pandamonium:
Наступна влада має заборонити 95 кралврал і Лігу сміху як продукти руснявої пропаганди
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20.09.2024 19:02 Ответить
Стадо свиней горіть в пеклі 200-кілограмові дегенерати.
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20.09.2024 19:20 Ответить
А хто це лайно досі дивиться
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20.09.2024 19:22 Ответить
Та лайно ж і дивиться.
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20.09.2024 20:20 Ответить
На жаль всі ми існуємо у власних інфобульбашках і нам здається неможливим, що в країні існують зграї дегенератів, що можуть вживати Квартали і інших коміків придурків.
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20.09.2024 21:28 Ответить
Моральні виродки. Ось і все. Далі буде.
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20.09.2024 19:31 Ответить
Лише маленька ремарка,а за кого п.Наталія голосувала в 19-му.
Бо саме,тоді і почалась ця вакханалія,навіть в перший день: незаконний розпуск Ради.Подія,яку чомусь мовчки проковтнули у суспільстві.
Далі,чим дальше в ліс,тим густіші хащі.
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20.09.2024 19:35 Ответить
не ходіть на їх концерти і вони самі щезнуть
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20.09.2024 19:39 Ответить
Все це лише балачки. Ось коли цих сук продажних і зрадницьких почнуть реально 3,14здити, ось тоді буде толк. А поки, це 🤮.
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20.09.2024 20:21 Ответить
Перш ніж викладати щось (зокрема відео) в соціальні мережі, варто почитати правила тих соціальних мереж. Аби потім не обурюватися. Вони ж те відео не з сімейного архіву вкрали! А що вони використали відео, викладене у відкритому доступі - в тому немає нічого злочинного.
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20.09.2024 20:27 Ответить
Є. Читайте закон про авторське і суміжні права.
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21.09.2024 10:15 Ответить
Якщо це відео знімав загиблий. А якщо знімав хтось інший, то саме він і є власником відео.
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21.09.2024 10:30 Ответить
Сегодня ты посмотрел квартал, а завтра Родину продал ...
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20.09.2024 21:47 Ответить
Кварталівці, чому ви такі жирні?
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21.09.2024 02:24 Ответить
95 квартал - це шоу для тупих хохлів, яким аби пожрати,поржати й поср ...
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21.09.2024 09:10 Ответить
Йой, не бачу коментів від українців. А те, що пишуть проросійські прихильники сивочолого олігарха, писане під російську копірку.
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21.09.2024 02:36 Ответить
А що треба написать про тих, хто на російських сценах називав рідну країну повією й показував українців дебілами? Це робив дуже завзято нинішній президент, щоб сподобатись російській аудиторії. Ну, з росіянами все було ясно, а от чому це подобалось частині українського суспільства - це питання.
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21.09.2024 09:06 Ответить
Бо хутин-введи-быдло их смотрело.
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21.09.2024 12:02 Ответить
не 3,14зди, вата зелена! доречі, то вони тебе називали порноакторкою ))
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21.09.2024 11:30 Ответить
Стесняюсь сказать, Вы шо в лужу сделали
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21.09.2024 11:42 Ответить
этих ********* давно нужно развесить на деревьях в месте с теми кто на них ходит...
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21.09.2024 08:03 Ответить
Ви не розумієте що вони користаються всім і всіма у цій державі, без дозволу. Бо хто ми такі щоб у нас щось запитувати.
Хочуть і беруть.
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21.09.2024 08:38 Ответить
Цікаво які дебіли ходять дивитись на престаркуватих піонерів стрибунців, дехто з яких уже переріс габарити отого тонного пончика Юзіка.
Це що за несмак. Це що за крінж...
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21.09.2024 08:45 Ответить
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21.09.2024 10:00 Ответить
Мене завжди цікавило: яким треба бути дебілом щоб ходити на той квартал???!!!
Але головне: яким треба бути дебілом щоб голосувати за тупого клована та ще й під час війни!!!!????
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21.09.2024 10:38 Ответить
Мало того, процентов 85, ранее зазебильщиков, в канун новых выборов, ща его яростно обматюкивают под детский лепет, мол, Бойко - толкова людина.
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21.09.2024 12:08 Ответить
А чому обурюватись, чому дивуватись?!
Коли в 2019 році йшли на вибори за "Квартал 95" голосувати, що не бачили за кого і за що віддаєте свої голоси, в чиї руки вкладаєте долю України, свою долю, долю близьких, родичів, дітей, онуків!?
У цих мерзотних покидьків нічого в житті не було, немає і не буде святого і свого!!!
Все їхнє життя складається з махинацій, плагіату, вигадок, брехні, цькуань, приколів, і шахрайства.
Бо всі вони - відверте бидло, що руками омани Народу України захопили владу!!
Мета життя у них одна - гроші (бабло) будь-якою ціною, зараз, по більше.
А для досягнення цієї мети - всі засоби підходять.
Тому не треба скиглити й жалітись на долю, треба цю долю творити своїми власними руками, і не чекати на те, що десь, колись, хтось за всіх Вас це зробить!
Час добігає до кінця! Банді "зе" повна не довіра, призирство Народу України, тотальна ганьба та ненависть.
А підсумок повинен бути таким - ГЕТЬ З ПОСАДИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО РАЗОМ ЗІ ВСІМА КОЗЛАМИ-ШОБЛОЮ ВІД "СЛУГ НАРОДУ"!
НЕ ПІДУТЬ САМІ, ВИТЯГНУТЬ ЗА НОГИ ПІСЛЯ ВІЙСЬКОВОГО ПЕРЕВОРОТУ!!!
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21.09.2024 11:12 Ответить
Когда я весной 2019 писал, что украинцы совершают самоубийство, аналогичное тому, которое совершили белорусы в 1994 году, выбирая самое тупое, наглое и беспринцибное быдло из всех возможных вариантов в президенты - сколько на меня тогда дерьма вылили...
И что я "ничерта не понимаю", и что "тут тебе не Беларусь", и "надо будет - и этого скинем!".
Ну и чего не скидываете? Скидывалка отсохла? Или может всё устраивает и не нужно скидывать"?
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21.09.2024 12:12 Ответить
Ні,не дивує.Прихід до влади зеленського був передбачений на 100 відсотків, ще з кінця 2018р,коли він оголосив,що йде в президенти.Для цього були як мінімум дві обставини.1)Запит на зміну влади.2)більш 90% суспільства були рабського та совкового мислення.

Із 39 ккандадатів у другий тур проходив зе в суперництві або пороха,або юлі.Не якої не сподіванки в цьому не було.Але перемога в будь якому разі була б за зе

А ваше запитання,як і багатьох ваших прихильників в цьому, теж не дивує.


Головне - вибори 2019р вказали на зріз нашого суспільства.Який не може відрізняти одне від одного.І в більшості завжди вибирав ікону,портрет,д'явола.міссію і тощо.

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23.09.2024 13:36 Ответить
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