"Квартал 95" без разрешения использовал видео павшего воина Юрия Назаренко: Номер удалили после критики от родственников. ВИДЕО
Студия "Квартал 95" в программе "Вечерний квартал" использовала видео погибшего воина Юрия Назаренко. Его жена заявила, что не давала разрешения на использование.
Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Актеры "Квартала" пели песню: "Вот такой простой формат - автомат наш дипломат. Потому что не понимают слов других проклятые москали". Позади них на экране было видео с военными, один из которых - Юрий Назаренко. Номер был посвящен теме переговоров между Украиной и РФ.
Жена погибшего воина Наталья возмутилась: "Когда увидела эти танцы, мое сердце оборвалось. Нахлынуло чувство ярости и непонимание того, как можно использовать видео без разрешения, а особенно, если этих двух людей уже нет среди живых".
Ей "противно, что из боли других людей делают шоу".
"Замазали лицо. Какие "молодцы". Но есть ли уважение у 95 квартала к пропавшим и погибшим военнослужащим? Возможно #95 квартал считает, что я, Остап (сын Натальи. - Ред.) и семья Саши тоже будем улыбаться, радоваться и подтанцовывать. Отвратительно, что из боли других людей делают шоу. Совсем не тот контекст", - добавила она.
"Квартал 95" в комментарии изданию "20 минут" объяснил, что использовал видео танца военных, "чтобы подчеркнуть их героизм и смелость". Студия отметила, что помогает военным с 2014 года и относится к ним "с огромной благодарностью".
"Квартал" заявил, что написал родным павшего воина Юрия Назаренко и извинился перед женой защитника. Студия пообещала изменить программу и убрать видео. Запись номера удалили с официального канала "Квартал 95".
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Pandamonium:
Наступна влада має заборонити 95 кралврал і Лігу сміху як продукти руснявої пропаганди
Бо саме,тоді і почалась ця вакханалія,навіть в перший день: незаконний розпуск Ради.Подія,яку чомусь мовчки проковтнули у суспільстві.
Далі,чим дальше в ліс,тим густіші хащі.
Хочуть і беруть.
Це що за несмак. Це що за крінж...
Але головне: яким треба бути дебілом щоб голосувати за тупого клована та ще й під час війни!!!!????
Коли в 2019 році йшли на вибори за "Квартал 95" голосувати, що не бачили за кого і за що віддаєте свої голоси, в чиї руки вкладаєте долю України, свою долю, долю близьких, родичів, дітей, онуків!?
У цих мерзотних покидьків нічого в житті не було, немає і не буде святого і свого!!!
Все їхнє життя складається з махинацій, плагіату, вигадок, брехні, цькуань, приколів, і шахрайства.
Бо всі вони - відверте бидло, що руками омани Народу України захопили владу!!
Мета життя у них одна - гроші (бабло) будь-якою ціною, зараз, по більше.
А для досягнення цієї мети - всі засоби підходять.
Тому не треба скиглити й жалітись на долю, треба цю долю творити своїми власними руками, і не чекати на те, що десь, колись, хтось за всіх Вас це зробить!
Час добігає до кінця! Банді "зе" повна не довіра, призирство Народу України, тотальна ганьба та ненависть.
А підсумок повинен бути таким - ГЕТЬ З ПОСАДИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО РАЗОМ ЗІ ВСІМА КОЗЛАМИ-ШОБЛОЮ ВІД "СЛУГ НАРОДУ"!
НЕ ПІДУТЬ САМІ, ВИТЯГНУТЬ ЗА НОГИ ПІСЛЯ ВІЙСЬКОВОГО ПЕРЕВОРОТУ!!!
И что я "ничерта не понимаю", и что "тут тебе не Беларусь", и "надо будет - и этого скинем!".
Ну и чего не скидываете? Скидывалка отсохла? Или может всё устраивает и не нужно скидывать"?
Із 39 ккандадатів у другий тур проходив зе в суперництві або пороха,або юлі.Не якої не сподіванки в цьому не було.Але перемога в будь якому разі була б за зе
А ваше запитання,як і багатьох ваших прихильників в цьому, теж не дивує.
Головне - вибори 2019р вказали на зріз нашого суспільства.Який не може відрізняти одне від одного.І в більшості завжди вибирав ікону,портрет,д'явола.міссію і тощо.