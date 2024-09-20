"Квартал 95" без разрешения использовал видео павшего воина Юрия Назаренко: Номер удалили после критики от родственников. ВИДЕО

Студия "Квартал 95" в программе "Вечерний квартал" использовала видео погибшего воина Юрия Назаренко. Его жена заявила, что не давала разрешения на использование.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Актеры "Квартала" пели песню: "Вот такой простой формат - автомат наш дипломат. Потому что не понимают слов других проклятые москали". Позади них на экране было видео с военными, один из которых - Юрий Назаренко. Номер был посвящен теме переговоров между Украиной и РФ.

Жена погибшего воина Наталья возмутилась: "Когда увидела эти танцы, мое сердце оборвалось. Нахлынуло чувство ярости и непонимание того, как можно использовать видео без разрешения, а особенно, если этих двух людей уже нет среди живых".

Ей "противно, что из боли других людей делают шоу".

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"Замазали лицо. Какие "молодцы". Но есть ли уважение у 95 квартала к пропавшим и погибшим военнослужащим? Возможно #95 квартал считает, что я, Остап (сын Натальи. - Ред.) и семья Саши тоже будем улыбаться, радоваться и подтанцовывать. Отвратительно, что из боли других людей делают шоу. Совсем не тот контекст", - добавила она.

"Квартал 95" в комментарии изданию "20 минут" объяснил, что использовал видео танца военных, "чтобы подчеркнуть их героизм и смелость". Студия отметила, что помогает военным с 2014 года и относится к ним "с огромной благодарностью".

"Квартал" заявил, что написал родным павшего воина Юрия Назаренко и извинился перед женой защитника. Студия пообещала изменить программу и убрать видео. Запись номера удалили с официального канала "Квартал 95".

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