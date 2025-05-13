Головними завданнями Європи наразі є захист власної безпеки та переосмислення своєї глобальної ролі, - Ліпавський

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський озвучив пріоритетні завдання для Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Radio Prague International.

За словами Ліпавського, російський імперіалізм прагне відновити свою сферу впливу, що охоплює Центральну та Східну Європу.

"Він не зникне, незалежно від того, коли і як завершиться агресія Росії проти України", – зазначив очільник МЗС Чехії.

Можливе перемир’я, за словами міністра, було б позитивною новиною, але історичний досвід свідчить, що компроміс, який залишає простір для тиску, – це лише пауза перед новою конфронтацією.

Він нагадав, що чеський уряд затвердив зобов’язання збільшити витрати на оборону до 3% ВВП до 2030 року. Однак підкреслив, що за цифрами має йти зростання обороноздатності та промислового виробництва.

"Європа має виробляти достатню кількість сучасних систем як для власних потреб, так і для своїх партнерів і союзників", - наголосив Ліпавський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кубілюс: Частину коштів з плану на переозброєння ЄС спрямують на підтримку України