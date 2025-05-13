Главными задачами Европы сейчас являются защита собственной безопасности и переосмысление своей глобальной роли, - Липавский

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский озвучил приоритетные задачи для Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Radio Prague International.

По словам Липавского, российский империализм стремится восстановить свою сферу влияния, охватывающую Центральную и Восточную Европу.

"Он не исчезнет, независимо от того, когда и как завершится агрессия России против Украины", - отметил глава МИД Чехии.

Возможное перемирие, по словам министра, было бы позитивной новостью, но исторический опыт свидетельствует, что компромисс, который оставляет пространство для давления, - это лишь пауза перед новой конфронтацией.

Он напомнил, что чешское правительство утвердило обязательство увеличить расходы на оборону до 3% ВВП к 2030 году. Однако подчеркнул, что за цифрами должен идти рост обороноспособности и промышленного производства.

"Европа должна производить достаточное количество современных систем как для собственных нужд, так и для своих партнеров и союзников", - подчеркнул Липавский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин хочет продолжать стрелять, - глава МИД Чехии Липавский