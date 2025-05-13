РУС
Главными задачами Европы сейчас являются защита собственной безопасности и переосмысление своей глобальной роли, - Липавский

Глава МИД Чехии Ян Липавский о безопасности Европы

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский озвучил приоритетные задачи для Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Radio Prague International.

По словам Липавского, российский империализм стремится восстановить свою сферу влияния, охватывающую Центральную и Восточную Европу.

"Он не исчезнет, независимо от того, когда и как завершится агрессия России против Украины", - отметил глава МИД Чехии.

Возможное перемирие, по словам министра, было бы позитивной новостью, но исторический опыт свидетельствует, что компромисс, который оставляет пространство для давления, - это лишь пауза перед новой конфронтацией.

Он напомнил, что чешское правительство утвердило обязательство увеличить расходы на оборону до 3% ВВП к 2030 году. Однако подчеркнул, что за цифрами должен идти рост обороноспособности и промышленного производства.

"Европа должна производить достаточное количество современных систем как для собственных нужд, так и для своих партнеров и союзников", - подчеркнул Липавский.

Оце потужно. Переосмислювати треба років з десять. Тарапіцца нє нада.
13.05.2025 11:51 Ответить
Дбати про власну дупу - то святе!
13.05.2025 12:07 Ответить
Ролі у 95 кварталі?
13.05.2025 12:14 Ответить
Він (російським імперіалізм) не зникне, незалежно від того, коли і як завершиться агресія Росії проти України", - зазначив очільник МЗС Чехії.

Та пан очільник поширює вороже іпсо та пропаганду. Його треба терміново ознайомити з "аналітикою" з українськими блохерами-деколонізаторами, які пророкують розпад імперії вже незабаром.
13.05.2025 12:29 Ответить
!За повідомленням ЗМІ, президент України Володимир Зеленський був змушений погодитись на пропозицію очільника Кремля Володимира Путіна про перемовини у Стамбулі, аби не розчарувати американського лідера Дональда Трампа.

https://bukvy.org/zelenskyj-buv-zmushenyj-pryjnyaty-propozycziyu-putina-shhob-ne-obrazyty-trampa-the-guardian/
13.05.2025 12:50 Ответить
 
 