Путин хочет продолжать стрелять, - глава МИД Чехии Липавский

Российский диктатор Владимир Путин не готов к миру, а хочет продолжать войну.

Об этом министр иностранных дел Чехии Ян Липавский написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Все просто. Украина и демократический мир требуют прекращения огня, Путин хочет продолжать стрелять", - написал Липавский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня. В свою очередь, Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле. Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.