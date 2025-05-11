РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9833 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры
1 169 29

Путин хочет продолжать стрелять, - глава МИД Чехии Липавский

Ян Липавский

Российский диктатор Владимир Путин не готов к миру, а хочет продолжать войну.

Об этом министр иностранных дел Чехии Ян Липавский написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Все просто. Украина и демократический мир требуют прекращения огня, Путин хочет продолжать стрелять", - написал Липавский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не может быть переговоров, пока говорит оружие, - Макрон

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня. В свою очередь, Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле. Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

Автор: 

путин владимир (31964) Липавский Ян (118) переговоры с Россией (1280)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
А Європа хоче і далі говорити і констатувати факти, замість того щоб змусити росію до миру. Тут так само нічого не змінилось.
показать весь комментарий
11.05.2025 13:15 Ответить
+2
Та ну. А дебільне трампло вже написало, що великий тиждень нас чекає. Світ стане краще. Треба торгувати. Тьху,***.
показать весь комментарий
11.05.2025 13:15 Ответить
+1
А Зеля хоче не стріляти, а займатися крадівництвом, бо зебіли це підтримують
показать весь комментарий
11.05.2025 13:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Зеля хоче не стріляти, а займатися крадівництвом, бо зебіли це підтримують
показать весь комментарий
11.05.2025 13:15 Ответить
А Європа хоче і далі говорити і констатувати факти, замість того щоб змусити росію до миру. Тут так само нічого не змінилось.
показать весь комментарий
11.05.2025 13:15 Ответить
Безкінечна говорильня продовжується.
показать весь комментарий
11.05.2025 13:16 Ответить
Європі якраз потрібно тягнути час, вони в цьому зацікавлені. Тому й висувають вимоги які завідомо не можуть бути виконані.
показать весь комментарий
11.05.2025 14:39 Ответить
Та ну. А дебільне трампло вже написало, що великий тиждень нас чекає. Світ стане краще. Треба торгувати. Тьху,***.
показать весь комментарий
11.05.2025 13:15 Ответить
Кожна із сторін вважає аргументи опонентів хибними і в кожного є рівнозначні підстави для цього. Україна міркує, якщо не припинити бойові дії можна нескінченно "тягнути" переговори (якщо справи на фронті йдуть добре). Русія міркує інакше: якщо припинити бойові дії то Україна просто використає час задля постачання західної зброї, докомплектування знищених бойових частин, зміцнення укріплень фронтової смуги т.і. Треба визнати що занепокоєння кожної з сторін має рівнозначну аргументацію. І саме тому головний висновок: доля війни буде вирішена тим хто переможе на фронті а не в горілці нескінченних перемовин ворогів.
показать весь комментарий
11.05.2025 13:18 Ответить
У рашки є переваги,вона міцно боневтіка за яйця тримає.Якщо це питання не вирішити,то мир буде на умовах рашки
показать весь комментарий
11.05.2025 13:28 Ответить
Уже двое суток весь мир повторяет классическую фразу насчёт того, что должно быть раньше- прекращение огня или переговоры вместо того, чтобы просто уничтожить парашу.
показать весь комментарий
11.05.2025 13:18 Ответить
Вони вже це й зробили якби впевнені були що параша не отмандьохає їх раніше. Сцуть тому що.
показать весь комментарий
11.05.2025 13:38 Ответить
Непрямий натяк на те щоб Україною здержували зажрату і ситу европу, як тільки путін хоч подивиться на неї там всі з остраху повсираються і обсцикаються
показать весь комментарий
11.05.2025 13:20 Ответить
Ну так вводьте санкції а Україні давайте зброю. ***** практично відмовився від 30-ти денного перемир'я яке підтримали головні країни світу. Тому якщо не будуть введені негайно санкції і інші методи то ви всі в очах ***** впадете ще нижче і він вами поли буде мити. Правда він вже це робить
показать весь комментарий
11.05.2025 13:36 Ответить
Ні. Не введуть. А зброю дадуть тільки для оборони. А в принципі чому дивуватися,коли в Україні сбушніки з кримінальними авторитетами на іменинах обнімаються та цілуються 🤷
показать весь комментарий
11.05.2025 13:52 Ответить
І весь час - крадуть , мародерять , беруть хабарі ...- жодного дня без таких новин !
показать весь комментарий
11.05.2025 13:57 Ответить
Зброї тільки для обоборони не існує. Тим більше в 21 столітті. Бо це як в боксі, якщо ти не можеш відповідати на атаку противника то рефері зупиняє бій і оголошує тебе програвшим.
показать весь комментарий
11.05.2025 14:07 Ответить
То якого х#я Україна воює з ордою десять років?
показать весь комментарий
11.05.2025 14:32 Ответить
Та Путін не хоче продовжувати стріляти - він стріляє. Гатить шо німий. А ми, в білому фракі... Перемиряємось...
показать весь комментарий
11.05.2025 13:49 Ответить
ви знову все плутаєте - то Україна напала на кацапію!
і дітей у маріупольскім театрі "Дети" загалом десь людей 500, памьятаємо да? цей надпис навіть із космоса було видно.
їх теж Україна убила, цьому кацапському ******* кінця не буде до останньoго кацапа..
і ці кацапняві тварі щє хочють чимось українців налякати?
разделяющімся кукарешніком?
перекашляємо - і буде помста.
показать весь комментарий
11.05.2025 13:50 Ответить
в кожного свої самокати...
показать весь комментарий
11.05.2025 13:56 Ответить
Так и во время перемирия стрельба не прекращалась,без переговоров не будет прекращения огня реального.
показать весь комментарий
11.05.2025 13:52 Ответить
Звісно хоче - бо ваш "демократичний світ" йому в 21 заглядає ...
показать весь комментарий
11.05.2025 13:55 Ответить
давай, буданич - за 3 кацапа я тобі навіть кофе в ялті пробачю...
показать весь комментарий
11.05.2025 14:09 Ответить
зауважте шановні панянки і пани - орган на кацапію не приїзджав - скільзка тварина ой скільзка...
показать весь комментарий
11.05.2025 14:22 Ответить
Писали,що геморой в нього складний..
показать весь комментарий
11.05.2025 16:37 Ответить
ну давайте щє Папі в попу залізимо-зазирнем...
показать весь комментарий
11.05.2025 16:44 Ответить
Думаєте,що попа Папи скомпроментована гєбньою?
показать весь комментарий
11.05.2025 16:57 Ответить
думаю що в підарасів думки тільки за попу...
показать весь комментарий
11.05.2025 17:07 Ответить
Згоден...
показать весь комментарий
11.05.2025 17:37 Ответить
Путя буде стріляти, бо інакше його винесуть з Кремля ногами вперед...
показать весь комментарий
11.05.2025 14:39 Ответить
Там теперь правит балом Ростех они раз в шесть подняли затраты на оборонку и половину честно воруют,им мир не нужен и тем более остановка ВПК.
показать весь комментарий
11.05.2025 15:13 Ответить
 
 