Путин хочет продолжать стрелять, - глава МИД Чехии Липавский
Российский диктатор Владимир Путин не готов к миру, а хочет продолжать войну.
Об этом министр иностранных дел Чехии Ян Липавский написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Все просто. Украина и демократический мир требуют прекращения огня, Путин хочет продолжать стрелять", - написал Липавский.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня. В свою очередь, Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле. Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
і дітей у маріупольскім театрі "Дети" загалом десь людей 500, памьятаємо да? цей надпис навіть із космоса було видно.
їх теж Україна убила, цьому кацапському ******* кінця не буде до останньoго кацапа..
і ці кацапняві тварі щє хочють чимось українців налякати?
разделяющімся кукарешніком?
перекашляємо - і буде помста.