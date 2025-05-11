УКР
Новини Мирні перемовини
Путін хоче продовжувати стріляти, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Ян Ліпавський

Російський диктатор Володимир Путін не готовий до миру, а хоче продовжувати війну.

Про це міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Все просто. Україна та демократичний світ вимагають припинення вогню, Путін хоче продовжувати стріляти", - написав Ліпавський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не може бути переговорів, поки говорить зброя, - Макрон

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню. Своєю чергою, Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі. Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

путін володимир (24566) Ліпавський Ян (135) переговори з Росією (1395)
+2
А Європа хоче і далі говорити і констатувати факти, замість того щоб змусити росію до миру. Тут так само нічого не змінилось.
показати весь коментар
11.05.2025 13:15 Відповісти
+2
Та ну. А дебільне трампло вже написало, що великий тиждень нас чекає. Світ стане краще. Треба торгувати. Тьху,***.
показати весь коментар
11.05.2025 13:15 Відповісти
+1
А Зеля хоче не стріляти, а займатися крадівництвом, бо зебіли це підтримують
показати весь коментар
11.05.2025 13:15 Відповісти
Безкінечна говорильня продовжується.
показати весь коментар
11.05.2025 13:16 Відповісти
Європі якраз потрібно тягнути час, вони в цьому зацікавлені. Тому й висувають вимоги які завідомо не можуть бути виконані.
показати весь коментар
11.05.2025 14:39 Відповісти
Кожна із сторін вважає аргументи опонентів хибними і в кожного є рівнозначні підстави для цього. Україна міркує, якщо не припинити бойові дії можна нескінченно "тягнути" переговори (якщо справи на фронті йдуть добре). Русія міркує інакше: якщо припинити бойові дії то Україна просто використає час задля постачання західної зброї, докомплектування знищених бойових частин, зміцнення укріплень фронтової смуги т.і. Треба визнати що занепокоєння кожної з сторін має рівнозначну аргументацію. І саме тому головний висновок: доля війни буде вирішена тим хто переможе на фронті а не в горілці нескінченних перемовин ворогів.
показати весь коментар
11.05.2025 13:18 Відповісти
У рашки є переваги,вона міцно боневтіка за яйця тримає.Якщо це питання не вирішити,то мир буде на умовах рашки
показати весь коментар
11.05.2025 13:28 Відповісти
Уже двое суток весь мир повторяет классическую фразу насчёт того, что должно быть раньше- прекращение огня или переговоры вместо того, чтобы просто уничтожить парашу.
показати весь коментар
11.05.2025 13:18 Відповісти
Вони вже це й зробили якби впевнені були що параша не отмандьохає їх раніше. Сцуть тому що.
показати весь коментар
11.05.2025 13:38 Відповісти
Непрямий натяк на те щоб Україною здержували зажрату і ситу европу, як тільки путін хоч подивиться на неї там всі з остраху повсираються і обсцикаються
показати весь коментар
11.05.2025 13:20 Відповісти
Ну так вводьте санкції а Україні давайте зброю. ***** практично відмовився від 30-ти денного перемир'я яке підтримали головні країни світу. Тому якщо не будуть введені негайно санкції і інші методи то ви всі в очах ***** впадете ще нижче і він вами поли буде мити. Правда він вже це робить
показати весь коментар
11.05.2025 13:36 Відповісти
Ні. Не введуть. А зброю дадуть тільки для оборони. А в принципі чому дивуватися,коли в Україні сбушніки з кримінальними авторитетами на іменинах обнімаються та цілуються 🤷
показати весь коментар
11.05.2025 13:52 Відповісти
І весь час - крадуть , мародерять , беруть хабарі ...- жодного дня без таких новин !
показати весь коментар
11.05.2025 13:57 Відповісти
Зброї тільки для обоборони не існує. Тим більше в 21 столітті. Бо це як в боксі, якщо ти не можеш відповідати на атаку противника то рефері зупиняє бій і оголошує тебе програвшим.
показати весь коментар
11.05.2025 14:07 Відповісти
То якого х#я Україна воює з ордою десять років?
показати весь коментар
11.05.2025 14:32 Відповісти
Та Путін не хоче продовжувати стріляти - він стріляє. Гатить шо німий. А ми, в білому фракі... Перемиряємось...
показати весь коментар
11.05.2025 13:49 Відповісти
ви знову все плутаєте - то Україна напала на кацапію!
і дітей у маріупольскім театрі "Дети" загалом десь людей 500, памьятаємо да? цей надпис навіть із космоса було видно.
їх теж Україна убила, цьому кацапському ******* кінця не буде до останньoго кацапа..
і ці кацапняві тварі щє хочють чимось українців налякати?
разделяющімся кукарешніком?
перекашляємо - і буде помста.
показати весь коментар
11.05.2025 13:50 Відповісти
в кожного свої самокати...
показати весь коментар
11.05.2025 13:56 Відповісти
Так и во время перемирия стрельба не прекращалась,без переговоров не будет прекращения огня реального.
показати весь коментар
11.05.2025 13:52 Відповісти
Звісно хоче - бо ваш "демократичний світ" йому в 21 заглядає ...
показати весь коментар
11.05.2025 13:55 Відповісти
давай, буданич - за 3 кацапа я тобі навіть кофе в ялті пробачю...
показати весь коментар
11.05.2025 14:09 Відповісти
зауважте шановні панянки і пани - орган на кацапію не приїзджав - скільзка тварина ой скільзка...
показати весь коментар
11.05.2025 14:22 Відповісти
Писали,що геморой в нього складний..
показати весь коментар
11.05.2025 16:37 Відповісти
ну давайте щє Папі в попу залізимо-зазирнем...
показати весь коментар
11.05.2025 16:44 Відповісти
Думаєте,що попа Папи скомпроментована гєбньою?
показати весь коментар
11.05.2025 16:57 Відповісти
думаю що в підарасів думки тільки за попу...
показати весь коментар
11.05.2025 17:07 Відповісти
Згоден...
показати весь коментар
11.05.2025 17:37 Відповісти
Путя буде стріляти, бо інакше його винесуть з Кремля ногами вперед...
показати весь коментар
11.05.2025 14:39 Відповісти
Там теперь правит балом Ростех они раз в шесть подняли затраты на оборонку и половину честно воруют,им мир не нужен и тем более остановка ВПК.
показати весь коментар
11.05.2025 15:13 Відповісти
 
 