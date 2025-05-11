1 169 29
Путін хоче продовжувати стріляти, - глава МЗС Чехії Ліпавський
Російський диктатор Володимир Путін не готовий до миру, а хоче продовжувати війну.
Про це міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Все просто. Україна та демократичний світ вимагають припинення вогню, Путін хоче продовжувати стріляти", - написав Ліпавський.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню. Своєю чергою, Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі. Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
Топ коментарі
+2 Дефіцит Потужності
показати весь коментар11.05.2025 13:15 Відповісти Посилання
+2 Gary Grant
показати весь коментар11.05.2025 13:15 Відповісти Посилання
+1 Oleg Zaporogec
показати весь коментар11.05.2025 13:15 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
і дітей у маріупольскім театрі "Дети" загалом десь людей 500, памьятаємо да? цей надпис навіть із космоса було видно.
їх теж Україна убила, цьому кацапському ******* кінця не буде до останньoго кацапа..
і ці кацапняві тварі щє хочють чимось українців налякати?
разделяющімся кукарешніком?
перекашляємо - і буде помста.