Путін хоче продовжувати стріляти, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Російський диктатор Володимир Путін не готовий до миру, а хоче продовжувати війну.

Про це міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Все просто. Україна та демократичний світ вимагають припинення вогню, Путін хоче продовжувати стріляти", - написав Ліпавський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не може бути переговорів, поки говорить зброя, - Макрон

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню. Своєю чергою, Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі. Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.