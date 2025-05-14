УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10200 відвідувачів онлайн
Новини Діти - жертви війни
2 252 17

Рада ухвалила закон про статус дитини, яка постраждала внаслідок війни

ВР схвалила закон про компенсацію за втрату майна на ТОТ

Верховна Рада України ухвалила закон №12385, який врегульовує механізм надання дітям статусу постраждалих через воєнні дії та збройні конфлікти.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення підтримали 277 парламентарів.

Закон передбачає зміни до статті 31-1 Закону "Про охорону дитинства" - зокрема, уточнюється перелік осіб та органів, які можуть надавати такий статус. Тепер це можуть робити уповноважені органи за місцем проживання або виявлення дитини, включаючи місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Порядок і умови надання статусу буде визначено окремою постановою Кабінету Міністрів України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Власників зруйнованого житла звільнять від плати за комуналку: Рада підтримала законопроєкт

Автор: 

ВР (15173) діти (5263) війна в Україні (5771)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Немає в Україні дітей які б не постраждали в результаті війни.Але мені чомусь здається що першими в цьому списку будуть діти нардепів та іншої високопосталеної шобли.На жаль,в корупційній державі система пільг,як і система покарань працює лише на посилення корупціі...
показати весь коментар
14.05.2025 13:16 Відповісти
+6
Правильно. Діти віни, чорнобильці, інваліди....................................і так аж до дітей постраждалих внаслідок війни.
Роздути в бідній, зруйнованій війною країні соціалку ще більше. Все заради виборів. А потім нехай один працюючий утримує 7 пенсіонерів, 12 інвалідів, 3 судді і 256 колишніх чиновників.
P.S. Я не проти допомоги тим хто її потребує, але може пора зрозуміти, що вже дійшли до межі коли "общипування гусака заживо" недостатньо? Далі тільки його різати, але це вийде зробити лише один раз.
показати весь коментар
14.05.2025 13:19 Відповісти
+4
Діти нардепів можуть постраждати тількі у Відні чи Монако,від того безбідного життя,яке їм влаштували їх батьки за рахунок Українців,знайшовся захісник ****.
показати весь коментар
14.05.2025 13:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Немає в Україні дітей які б не постраждали в результаті війни.Але мені чомусь здається що першими в цьому списку будуть діти нардепів та іншої високопосталеної шобли.На жаль,в корупційній державі система пільг,як і система покарань працює лише на посилення корупціі...
показати весь коментар
14.05.2025 13:16 Відповісти
А що діти нардепів не діти? Чи може не можуть постраждати в тому ж Києві від шахеда?
Від тебе типовий нацизм - ділити дітей на сорти.
показати весь коментар
14.05.2025 13:27 Відповісти
Діти нардепів можуть постраждати тількі у Відні чи Монако,від того безбідного життя,яке їм влаштували їх батьки за рахунок Українців,знайшовся захісник ****.
показати весь коментар
14.05.2025 13:57 Відповісти
В тебе типовий інфантелізм, як що думаєш, що діти депутатів в Україні знаходяться, вони їх ще до війни повивозили, бо знали. А таким як ти на майськи шашлики пропонували, лох не мамонт.
показати весь коментар
14.05.2025 14:02 Відповісти
Правильно. Діти віни, чорнобильці, інваліди....................................і так аж до дітей постраждалих внаслідок війни.
Роздути в бідній, зруйнованій війною країні соціалку ще більше. Все заради виборів. А потім нехай один працюючий утримує 7 пенсіонерів, 12 інвалідів, 3 судді і 256 колишніх чиновників.
P.S. Я не проти допомоги тим хто її потребує, але може пора зрозуміти, що вже дійшли до межі коли "общипування гусака заживо" недостатньо? Далі тільки його різати, але це вийде зробити лише один раз.
показати весь коментар
14.05.2025 13:19 Відповісти
Статус "дитина війни" повинен бути зафіксований незалежно від того чи є кошти чи нема.
Коли є кошти - платити соціалку.
Як не стане - не платити. Все просто.
показати весь коментар
14.05.2025 13:29 Відповісти
В реальному житті, трохи не так - коли є кошти-плати, а коли їх немає-нехай подають в суд, виграють його і цей багатомільярдний борг висить на Пенсійному фонді, аж поки "не вистрілить" в майбутньому, знищивши бюджет країни.
показати весь коментар
14.05.2025 13:36 Відповісти
Запам'ятай - "азартні" ігри з Державою - завжди закінчуються Перемогою держави.
Видно ти ще в ці "азартні" ігри з державою не грав
показати весь коментар
14.05.2025 15:55 Відповісти
Працювати і утримувати своїми податками цілий натовп що сидить на соціалкі, це не азартні ігри з державою.
Тут бажання збільшити розміри цього натовпу, заради перемоги на виборах. Так само як його збільшили ввівши "дітей війни", котрі зараз повідсуджували собі мільярди гривень, і чекають їх виплати і одночасного краху пенсійної системи.
показати весь коментар
14.05.2025 16:35 Відповісти
Що ти мелеш, "економісте"?
Дитина війни - це не звання - а вимушений статус, бо війна.
Як виграємо війну - дітям війни будуть платити з репарацій, як це відбулося коли Німеччина виплачувала за нациський режим репарації дітям війни.
Економіка та політика це не твоє - йди пограй в гольф, чи що...
показати весь коментар
14.05.2025 23:00 Відповісти
Які б...ь репарації дітям війни? Ти з Ольгино пишеш, чи з-за парти 3 класу? Зовсім ніяких знань про реалії України?
"Дитина війни" - цей статус існує давно, і стосується Другої Світової. Його пооформляли купа людей, через суд добились виплат, і тепер Пенсійний їм винен десятки мільярдів (останнє що чув - 50+) гривень. Це не має відношення до нинішньої війни.
А тепер за аналогією вводять новий статус "дитини, яка постраждала внаслідок війни". І ніяких виплат з репарацій там немає, як ти фантазуєш. Як немає і репарацій. Поки що там є лише безоплатне харчування, і це точно не за гроші параші. Далі, на вибори, буде ймовірно ще. І точно не з репарацій. І будуть і судові рішення, з наших чудових судів.
Якщо анітрохи не розбираєшся в реаліях життя українців, то мовчи, або твоїми словами грай в гольф.
показати весь коментар
15.05.2025 00:36 Відповісти
у вас, пане Саймансей, уявлення про систему соціальних виплат як у кухонної бабки, яка саме через це голосувала за голобородька
показати весь коментар
14.05.2025 13:58 Відповісти
Аргументи де?
Критикуючи - пропонуй. Чекаю.
показати весь коментар
14.05.2025 15:57 Відповісти
У екс-голови ВРУ Мороза, пішли мурашки по тілу!!
Це ж його Закон, «Про дітей війни», тільки ДСВ??!
показати весь коментар
14.05.2025 13:27 Відповісти
серед прокуроів-колясочників нема дітей війни?
показати весь коментар
14.05.2025 13:49 Відповісти
Не так давно, у 2006-му, в Україні був затверджений статус дитини війни враховуючи тих кому не виповнилось 18-ти років під час 2-ї світової, тобто через 61 рік після її завершення, і от через рашистів з 2014-го цей статус набувають вже діти що переживають війну Московії (т.з. "роССії") проти України. Спочатку це були діти загиблих учасників АТО, а зараз вже внаслідок повномасштабної війни рашистів проти громадян України. У жахливі часи живемо і фраза "більше ніколи" давно не є для українців актуальною бо московити повторили.... те що робили німецькі нацисти і наші власні пращури проти Фінляндії, Естонії, Литви, Латвії, Польщі!!!
показати весь коментар
14.05.2025 13:59 Відповісти
 
 