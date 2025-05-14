2 252 17
Рада ухвалила закон про статус дитини, яка постраждала внаслідок війни
Верховна Рада України ухвалила закон №12385, який врегульовує механізм надання дітям статусу постраждалих через воєнні дії та збройні конфлікти.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідне рішення підтримали 277 парламентарів.
Закон передбачає зміни до статті 31-1 Закону "Про охорону дитинства" - зокрема, уточнюється перелік осіб та органів, які можуть надавати такий статус. Тепер це можуть робити уповноважені органи за місцем проживання або виявлення дитини, включаючи місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
Порядок і умови надання статусу буде визначено окремою постановою Кабінету Міністрів України.
Від тебе типовий нацизм - ділити дітей на сорти.
Роздути в бідній, зруйнованій війною країні соціалку ще більше. Все заради виборів. А потім нехай один працюючий утримує 7 пенсіонерів, 12 інвалідів, 3 судді і 256 колишніх чиновників.
P.S. Я не проти допомоги тим хто її потребує, але може пора зрозуміти, що вже дійшли до межі коли "общипування гусака заживо" недостатньо? Далі тільки його різати, але це вийде зробити лише один раз.
Коли є кошти - платити соціалку.
Як не стане - не платити. Все просто.
Видно ти ще в ці "азартні" ігри з державою не грав
Тут бажання збільшити розміри цього натовпу, заради перемоги на виборах. Так само як його збільшили ввівши "дітей війни", котрі зараз повідсуджували собі мільярди гривень, і чекають їх виплати і одночасного краху пенсійної системи.
Дитина війни - це не звання - а вимушений статус, бо війна.
Як виграємо війну - дітям війни будуть платити з репарацій, як це відбулося коли Німеччина виплачувала за нациський режим репарації дітям війни.
Економіка та політика це не твоє - йди пограй в гольф, чи що...
"Дитина війни" - цей статус існує давно, і стосується Другої Світової. Його пооформляли купа людей, через суд добились виплат, і тепер Пенсійний їм винен десятки мільярдів (останнє що чув - 50+) гривень. Це не має відношення до нинішньої війни.
А тепер за аналогією вводять новий статус "дитини, яка постраждала внаслідок війни". І ніяких виплат з репарацій там немає, як ти фантазуєш. Як немає і репарацій. Поки що там є лише безоплатне харчування, і це точно не за гроші параші. Далі, на вибори, буде ймовірно ще. І точно не з репарацій. І будуть і судові рішення, з наших чудових судів.
Якщо анітрохи не розбираєшся в реаліях життя українців, то мовчи, або твоїми словами грай в гольф.
Критикуючи - пропонуй. Чекаю.
Це ж його Закон, «Про дітей війни», тільки ДСВ??!