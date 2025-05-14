Рада ухвалила закон про статус дитини, яка постраждала внаслідок війни

Верховна Рада України ухвалила закон №12385, який врегульовує механізм надання дітям статусу постраждалих через воєнні дії та збройні конфлікти.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення підтримали 277 парламентарів.

Закон передбачає зміни до статті 31-1 Закону "Про охорону дитинства" - зокрема, уточнюється перелік осіб та органів, які можуть надавати такий статус. Тепер це можуть робити уповноважені органи за місцем проживання або виявлення дитини, включаючи місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Порядок і умови надання статусу буде визначено окремою постановою Кабінету Міністрів України.

