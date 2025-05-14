РУС
Рада приняла закон о статусе ребенка, пострадавшего в результате войны

ВР одобрила закон о компенсации за утрату имущества на ВОТ

Верховная Рада Украины приняла закон №12385, который регулирует механизм предоставления детям статуса пострадавших из-за военных действий и вооруженных конфликтов.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение поддержали 277 парламентариев.

Закон предусматривает изменения в статью 31-1 Закона "Об охране детства" - в частности, уточняется перечень лиц и органов, которые могут предоставлять такой статус. Теперь это могут делать уполномоченные органы по месту жительства или выявления ребенка, включая местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.

Порядок и условия предоставления статуса будет определен отдельным постановлением Кабинета Министров Украины.

Автор: 

Немає в Україні дітей які б не постраждали в результаті війни.Але мені чомусь здається що першими в цьому списку будуть діти нардепів та іншої високопосталеної шобли.На жаль,в корупційній державі система пільг,як і система покарань працює лише на посилення корупціі...
14.05.2025 13:16 Ответить
+6
Правильно. Діти віни, чорнобильці, інваліди....................................і так аж до дітей постраждалих внаслідок війни.
Роздути в бідній, зруйнованій війною країні соціалку ще більше. Все заради виборів. А потім нехай один працюючий утримує 7 пенсіонерів, 12 інвалідів, 3 судді і 256 колишніх чиновників.
P.S. Я не проти допомоги тим хто її потребує, але може пора зрозуміти, що вже дійшли до межі коли "общипування гусака заживо" недостатньо? Далі тільки його різати, але це вийде зробити лише один раз.
14.05.2025 13:19 Ответить
+4
Діти нардепів можуть постраждати тількі у Відні чи Монако,від того безбідного життя,яке їм влаштували їх батьки за рахунок Українців,знайшовся захісник ****.
14.05.2025 13:57 Ответить
Статус "дитина війни" повинен бути зафіксований незалежно від того чи є кошти чи нема.
Коли є кошти - платити соціалку.
Як не стане - не платити. Все просто.
14.05.2025 13:29 Ответить
В реальному житті, трохи не так - коли є кошти-плати, а коли їх немає-нехай подають в суд, виграють його і цей багатомільярдний борг висить на Пенсійному фонді, аж поки "не вистрілить" в майбутньому, знищивши бюджет країни.
показать весь комментарий
14.05.2025 13:36 Ответить
Запам'ятай - "азартні" ігри з Державою - завжди закінчуються Перемогою держави.
Видно ти ще в ці "азартні" ігри з державою не грав
14.05.2025 15:55 Ответить
Працювати і утримувати своїми податками цілий натовп що сидить на соціалкі, це не азартні ігри з державою.
Тут бажання збільшити розміри цього натовпу, заради перемоги на виборах. Так само як його збільшили ввівши "дітей війни", котрі зараз повідсуджували собі мільярди гривень, і чекають їх виплати і одночасного краху пенсійної системи.
показать весь комментарий
14.05.2025 16:35 Ответить
Що ти мелеш, "економісте"?
Дитина війни - це не звання - а вимушений статус, бо війна.
Як виграємо війну - дітям війни будуть платити з репарацій, як це відбулося коли Німеччина виплачувала за нациський режим репарації дітям війни.
Економіка та політика це не твоє - йди пограй в гольф, чи що...
14.05.2025 23:00 Ответить
Які б...ь репарації дітям війни? Ти з Ольгино пишеш, чи з-за парти 3 класу? Зовсім ніяких знань про реалії України?
"Дитина війни" - цей статус існує давно, і стосується Другої Світової. Його пооформляли купа людей, через суд добились виплат, і тепер Пенсійний їм винен десятки мільярдів (останнє що чув - 50+) гривень. Це не має відношення до нинішньої війни.
А тепер за аналогією вводять новий статус "дитини, яка постраждала внаслідок війни". І ніяких виплат з репарацій там немає, як ти фантазуєш. Як немає і репарацій. Поки що там є лише безоплатне харчування, і це точно не за гроші параші. Далі, на вибори, буде ймовірно ще. І точно не з репарацій. І будуть і судові рішення, з наших чудових судів.
Якщо анітрохи не розбираєшся в реаліях життя українців, то мовчи, або твоїми словами грай в гольф.
15.05.2025 00:36 Ответить
у вас, пане Саймансей, уявлення про систему соціальних виплат як у кухонної бабки, яка саме через це голосувала за голобородька
14.05.2025 13:58 Ответить
Аргументи де?
Критикуючи - пропонуй. Чекаю.
14.05.2025 15:57 Ответить
У екс-голови ВРУ Мороза, пішли мурашки по тілу!!
Це ж його Закон, «Про дітей війни», тільки ДСВ??!
14.05.2025 13:27 Ответить
серед прокуроів-колясочників нема дітей війни?
14.05.2025 13:49 Ответить
Не так давно, у 2006-му, в Україні був затверджений статус дитини війни враховуючи тих кому не виповнилось 18-ти років під час 2-ї світової, тобто через 61 рік після її завершення, і от через рашистів з 2014-го цей статус набувають вже діти що переживають війну Московії (т.з. "роССії") проти України. Спочатку це були діти загиблих учасників АТО, а зараз вже внаслідок повномасштабної війни рашистів проти громадян України. У жахливі часи живемо і фраза "більше ніколи" давно не є для українців актуальною бо московити повторили.... те що робили німецькі нацисти і наші власні пращури проти Фінляндії, Естонії, Литви, Латвії, Польщі!!!
14.05.2025 13:59 Ответить
 
 