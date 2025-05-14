Рада приняла закон о статусе ребенка, пострадавшего в результате войны

Верховная Рада Украины приняла закон №12385, который регулирует механизм предоставления детям статуса пострадавших из-за военных действий и вооруженных конфликтов.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение поддержали 277 парламентариев.

Закон предусматривает изменения в статью 31-1 Закона "Об охране детства" - в частности, уточняется перечень лиц и органов, которые могут предоставлять такой статус. Теперь это могут делать уполномоченные органы по месту жительства или выявления ребенка, включая местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.

Порядок и условия предоставления статуса будет определен отдельным постановлением Кабинета Министров Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Владельцев разрушенного жилья освободят от платы за коммуналку: Рада поддержала законопроект